С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.15 комментариев
Главу Сергиева Посада задержали по подозрению во взяточничестве
В отношении главы Сергиево-Посадского городского округа возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки, он задержан, сообщило ГСУ СК по Московской области.
Также задержана руководитель местного МФЦ, она подозревается в даче взятки и мошенничестве, передает ТАСС.
По данным следствия, в период с января 2019 по июль 2024 года глава Сергиева Посада систематически получал взятки от руководителя местного МФЦ «за общее покровительство и попустительство по службе». «В общей сумме он получил не менее 15 млн рублей», – сообщило ведомство.
В прошлом году замглавы подмосковного Фрязино арестовали по делу о взятке.