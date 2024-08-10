Главу Сергиева Посада задержали по подозрению во взяточничестве

Tекст: Валерия Городецкая

Также задержана руководитель местного МФЦ, она подозревается в даче взятки и мошенничестве, передает ТАСС.

По данным следствия, в период с января 2019 по июль 2024 года глава Сергиева Посада систематически получал взятки от руководителя местного МФЦ «за общее покровительство и попустительство по службе». «В общей сумме он получил не менее 15 млн рублей», – сообщило ведомство.

В прошлом году замглавы подмосковного Фрязино арестовали по делу о взятке.