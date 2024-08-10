Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.6 комментариев
На Олимпиаде в Париже перепутали флаги Таджикистана и Таиланда
При награждении боксеров на Олимпиаде перепутали флаги Таджикистана и Таиланда
Организаторы Олимпийских игр в Париже перепутали флаги Таджикистана и Таиланда, конфуз произошел во время церемонии награждения призеров турнира по боксу в весовой категории до 92 кг.
Бронзовые медали завоевали спортсмен из Испании Эммануэль Рейес и таджикистанский боксер Давлат Болтаев, однако вместо флага Таджикистана был поднял флаг Таиланда, передает телеканал «360».
Ранее организаторы Игр в Париже перепутали флаги России и СССР.