На Олимпиаде в Париже перепутали флаги Таджикистана и Таиланда

Российские фигуристы потребовали отмены награждения США и Японии на Олимпиаде

Tекст: Валерия Городецкая

С соответствующим обращением российские фигуристы обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS), передает РИА «Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. По его словам, россияне требуют отменить церемонию награждения без их участия.

Напомним, в составе сборной России на Олимпийских играх в Пекине выступали Марк Кондратюк и Камила Валиева в одиночном катании, Анастасия Мишина и Александр Галлямов в парном катании, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов в танцах на льду.

Ранее CAS сохранил бронзовые медали российским фигуристам на Играх в Китае. Золотые медали будут вручены сборной США, серебро достанется фигуристам из Японии. Церемонию награждения после перераспределения медалей назначили на 7 августа в Париже.