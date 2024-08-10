Эксперт назвал возможную причину падения самолета в Бразилии

Tекст: Кристина Цыцура

«На видеозаписях авиакатастрофы отчетливо видно, что произошел случай плоского штопора. Одной из причин могло стать то, что самолет пересек зону сильного обледенения», – передает ТАСС слова Уотерхауса, который дал интервью порталу G1.

Специалист добавил, что все самолеты оснащены системами противообледенения. Но лед может образоваться так быстро, что пилота не успеет принять необходимые меры.



Ранее сообщалось, что пассажирский самолет ATR-72, на борту которого, по предварительным данным, находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа, потерпел крушение в бразильском муниципалитете Виньеду. По данным властей, выживших после крушения нет.



