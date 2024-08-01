В оргкомитете Игр в Париже отреагировали на случаи краж в Олимпийской деревне

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ранее агентство RMC Sport со ссылкой на газету Le Parisien сообщило о пяти жалобах на кражи в Олимпийской деревне.

По словам Дешам, были инциденты, о них сообщили полиции, в Олимпийской деревне действуют строгие меры, круглосуточно работают 180 камер видеонаблюдения, передает ТАСС.

По ее словам, оргкомитет Олимпийских игр в Париже пытается сделать все возможное, чтобы удовлетворить потребности спортсменов в еде. Ранее игроки сборной Германии по хоккею на траве назвали еду в Олимпийской деревне катастрофой, а британские атлеты приняли решение питаться на базе национальной команды.

«Да, было немало комментариев на тему продуктов и еды.Есть момент, связанный со вкусами людей. Мы видели критические замечания, могу сказать, что со своей стороны мы постарались сделать все возможное, чтобы у спортсменов было питание в соответствии с их потребностями», – сказала Дешам.

Питание в Олимпийской деревне раскритиковала американская гимнастка Симона Байлз, указав на его недостаточную пользу.

«Я так поняла, что ей нравятся булочки с шоколадом, может, поэтому она и высказалась так, говоря о содержании жира в продуктах. Мы постарались сделать так, чтобы там были фрукты, овощи, удовлетворить потребности спортсменов», – отметила руководитель директор оргкомитета по коммуникациям.

Ранее во Франции рассказали о картонных кроватях и отсутствии кондиционеров в Олимпийской деревне.