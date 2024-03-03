Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.5 комментариев
Во Франции рассказали о картонных кроватях и отсутствии кондиционеров в Олимпийской деревне
Во Франции назвали «позором» жилищные условия в Олимпийской деревне
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал «позором» жилищные условия в Олимпийской деревне, построенной для Игр 2024 года в Париже.
По его словам, Олимпийская деревня будет состоять из социального жилья, в котором не будет кондиционеров, а вместо этого спортсменам выдадут более 8 тыс. вентиляторов, передает РИА «Новости». Филиппо добавил, что комнаты площадью 12 кв. метров рассчитаны на двух атлетов, а туалет и вовсе один на четверых, при этом кровати в номерах сделаны из картона, а матрасы из переработанной лески.
«Вот так Макронистан будет принимать олимпийских атлетов со всего мира на Играх 2024 года! Какой позор! Цель – еще раз унизить и оскорбить Францию на весь мир!» – заявил Филиппо.
Ранее у чиновника парижской мэрии украли ноутбук с планами безопасности Олимпиады-2024.