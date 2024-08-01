Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.13 комментариев
В Днепропетровске прозвучали взрывы в районе «Южмаша»
Сопротивление: «Прилет» зафиксирован в районе завода «Южмаш» в Днепропетровске
«Прилет»зафиксирован в стороне Южного машиностроительного завода («Южмаш») в Днепропетровске на Украине, а также в пригороде на юго-западе, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По словам Лебедева, «прилеты» зафиксированы в среду ночью, кроме того, взрывы были слышны в пригороде на юго-западе Днепропетровска. Кроме того, в Днепропетровске раздавалась стрельба из ЗСУ «Гепард», передает РИА «Новости».
Ранее Лебедев заявил, что в Киевской области поражены железнодорожные склады и место дислокации украинских военных.