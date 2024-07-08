Для участников «Время героев» выпущена специальная одежда бренда Putin Team

Одежда, согласно задумке дизайнеров, должна передавать главные ценности проекта: гордость за страну, единство, взаимопомощь и активное участие в развитии страны. Все изделия выполнены в триколоре и имеют декоративные элементы с логотипами программы.

Программа «Время героев», созданная по поручению президента Владимира Путина, позволяет действующим и бывшим военнослужащим, ветеранам и бойцам СВО получить необходимые знания и компетенции для дальнейшей работы в органах государственной и муниципальной власти, системе образования, крупных корпорациях и государственных компаниях.

Участники спецоперации – патриоты, которые хотят служить стране и на фронте, и в тылу. «Putin Team Russia это не только отечественный бренд качественной и технологичной одежды, но социально ответственный бизнес, в своих проектах мы делаем упор на развитие идеи деятельного патриотизма. Как бренд имени президента, системно поддерживаем проекты, имеющие значение для формирования будущего страны. Специально для участников программы «Время Героев» настоящих патриотов Отечества и будущих лидеров гражданкой сферы, была разработана линейка одежды в цветах национального флага России, отражающая ключевые идеи проекта: патриотизм, солидарность, уверенность в будущем, деятельный вклад в развитие страны», – сказал президент ассоциации «Рослегпром», создатель бренда Putin Team Russia Дмитрий Шишкин.

Коллекция одежды, разработанная Putin Team Russia специально для программы развития участников специальной военной операции «Время героев», включает в себя футболки, поло, лонгсливы, брюки и флисовый жилет. Все изделия выполнены в цвете триколор и украшены декоративным элементом с логотипом программы. Фирменная символика содержит изображение георгиевской ленты, как символа героизма, воинской доблести и славы защитников России.