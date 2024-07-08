Ненависть и презрение – плохие учителя. За последние сто лет самая мощная империя в мире сдулась до небольшой страны, войско которой теперь уместится на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичанин интриговал, но все чаще сам остается в дураках.17 комментариев
Финский ученый раскритиковал власти своей страны за вступление в НАТО
Вступление Финляндии в Североатлантический альянс сделало ее мишенью в потенциальном конфликте между Россией и НАТО, заявил доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен.
«Теперь Финляндия – не просто страна, находящаяся на передовой. Мы стали ключевой целью для возможных ударов со стороны России. Это самое неразумное решение за всю историю нашей страны», – приводит РИА «Новости» слова Малинена.
Ученый напомнил, что до этого Финляндия жила в мире с Россией на протяжении многих десятилетий, а экономические отношения между двумя странами активно развивались.
Напомним, в начале июля Финляндия призвала Европу перейти к военной экономике.