Мировые финансовые центры порешали свои задачки на каком-то этапе при помощи налога на СО2, который в сознании активистов – чистое зло, а для зеленой природы – чистое добро. Но долго такое глобальное мошенничество не могло работать без сбоев. И не потому, что люди поумнели. Просто люди поняли, что у вора тоже можно подрезать портмоне.5 комментариев
Байден назвал себя чернокожей женщиной в интервью с согласованными вопросами
Байден допустил оговорку и назвал себя чернокожей женщиной в интервью с заранее подготовленными вопросами
Радиоведущая WURD Андреа Лоуфул-Сандерс сообщила, что вопросы для интервью, во время которого президент США Джо Байден в Филадельфии допустил оговорку и назвал себя чернокожей женщиной, были заранее согласованы с Белым домом.
Лоуфул-Сандерс рассказала, что ей «были отправлены вопросы на одобрение». «Я получила несколько вопросов – восемь, и четыре выбранных были мною одобрены», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Лоуфул-Сандерс подтвердила, что список вопросов получила от представителей администрации Байдена.
Wall Street Journal пишет, что радиоведущий в Висконсине Эрл Ингрэм также получил для интервью с Байденом список вопросов. В штабе Байдена заверили, что «не ставят условия по использованию данных вопросов», передает ТАСС.
Напомним, Байден дал интервью радиостанции WURD. Хотя вопросы и были согласованы заранее, он в очередной раз допустил оговорку и назвал себя чернокожей женщиной: «Я горд, как я сказал, быть первым вице-президентом, первой чернокожей женщиной и служить вместе с чернокожим президентом».