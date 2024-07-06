Чернышенко принял участие в церемонии закрытия Игр «Дети Азии»

Tекст: Кристина Цыцура

По словам вице-премьера, турнир подтверждает стремление стран к равноправному международному спортивному сотрудничеству, в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

«Более 3 тыс. человек здесь в Якутии – это огромная команда юных талантливых спортсменов. Игры стали бесценным опытом выступлений на самом высоком уровне. Атлеты показали прекрасные результаты, продемонстрировали силу, выносливость и волю к победе. Игры стали очень зрелищными и подарили новые спортивные рекорды», – сказал зампред правительства.

Чернышенко выразил благодарность спортсменам, организаторам, волонтерам, болельщикам и гостеприимному Якутску. Он также объявил о проведении следующих Игр «Дети Азии» по зимним видам спорта.

«Играм уже 28 лет, это очень серьезный срок для того, чтобы убедиться, что формат, который был придуман и впервые здесь апробирован, в Якутске, действительно стал международным, мирового уровня. Здесь установлены несколько рекордов, и вообще «Дети Азии» подарили миру много известных чемпионов в дзюдо, в борьбе, в легкой атлетике и в различных национальных видах спорта, что тоже очень важно. Поэтому формат, безусловно, востребован и он будет расширяться», – подчеркнул он.

Глава Якутии, Айсен Николаев, выразил гордость за молодых спортсменов и их стремление к победе, благодарил всех участников за создание настоящего праздника спорта, детства и дружбы. Он также выразил благодарность Олимпийскому совету Азии, Олимпийскому комитету и Правительству Российской Федерации за поддержку в проведении Восьмых Игр «Дети Азии».

Президент Международного комитета «Дети Азии» Владимир Максимов поблагодарил организаторов и волонтеров за проведение Игр на высоком уровне, отметив их вклад в создание атмосферы гостеприимства и уюта для гостей и участников.

После торжественной церемонии закрытия, учащиеся Якутской кадетской школы спустили официальный флаг Международного комитета «Дети Азии» и передали его победителям Игр. Талисманы Игр попрощались с участниками, а концертная программа продолжила торжественную часть события под названием «Мы – дети Азии! Мы – дети Солнца!».

Соревнования в Якутске стали самыми массовыми в истории Игр «Дети Азии», включая 24 вида спорта, представленные классическими, национальными и дополнительными дисциплинами.

Всего в Играх принимают участие более 2 тыс. спортсменов из 24 стран, а за проведением мероприятия следят судьи из 17 стран мира.

В приветственном обращении к участникам Игр, президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации и творчества, который стал значимым вкладом в развитие детско-юношеского спорта и укрепление дружбы между народами.



