  • Новость часаРоссийские войска «Искандером» уничтожили ЗРК С-300 ВСУ в Полтавской области
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    Орбан ответил на «бюрократический бред» Борреля
    Минобороны велело сразу заменять военным поврежденную форму в зоне СВО
    Запад не выразил желания обсудить предложения Путина по Украине
    Байден назвал условие отказа от участия в выборах в США
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Эстонизация» превращает ЕС в мировое захолустье

    Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».

    11 комментариев
    Олег Царев Олег Царев Русский – это не про национальность, а про самоидентификацию

    Из новости о законопроекте развилась дискуссия о том, кто такие русские. Я акцентирую внимание на существующей сейчас разнице понятий «русский» и «россиянин», потому что не все русские – россияне и не все россияне – русские.

    8 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Третья сила» Глобального Юга

    Видя, что союз России и Китая (а теперь и КНДР) создает реальную альтернативу американскому миру, Глобальный Юг начинает движение «перпендикулярно» вашингтонскому вектору, ищет свое место в заново складывающейся конфигурации мира, где у него будут и новые степени свободы, и новые возможности.

    2 комментария
    6 июля 2024, 09:49 • Новости дня

    Объект энергетики поврежден в Сумской области Украины

    Tекст: Александра Юдина

    В результате удара по Сумской области Украины поврежден объект энергетической инфраструктуры, сообщает национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

    По данным компании, в результате удара, который произошел в ночь на субботу, энергообъект получил повреждения, обесточены потребители в Сумах и некоторых районах Харьковской области, передает ТАСС.

    Также повреждении инфраструктуры сообщили власти Днепропетровской области.

    Кроме того, повреждения зафиксированы в городе Никополе.

    В ночь на субботу взрыв прогремел в Полтавской области Украины.

    5 июля 2024, 17:16 • Новости дня
    Путин объяснил нежелание Киева прекращать огонь

    Путин: Киев не хочет прекращать огонь, чтобы сохранить повод для продления военного положения

    Путин объяснил нежелание Киева прекращать огонь
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим отказывается от идеи прекращения огня, чтобы не потерять предлог для продления режима военного положения на Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    «На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения», – сказал российский лидер в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, если Киеву придется отменить военное положение, то придется проводить выборы. «Шансы победить на выборах для утратившего легитимность украинского руководства близки к нулю», подчеркнул президент.

    Ранее Киев не принял предложение Орбана о прекращении огня для переговоров с Россией.

    Коментарии (40)
    5 июля 2024, 13:54 • Новости дня
    Рогов рассказал о переходе ВСУ к «англосаксонской тактике» в Запорожской области

    Рогов: ВСУ намерены превратить Запорожскую область в зону отчуждения

    Рогов рассказал о переходе ВСУ к «англосаксонской тактике» в Запорожской области
    @ Юрий Войткевич/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинские боевики пытаются превратить Запорожскую область в зону отчуждения и заставить людей покинуть свои дома. Фактически они применяют излюбленную «анлосаксонскую тактику», сказал газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он рассказал о ситуации в регионе.

    «Украинские боевики переняли излюбленную стратегию США и Британии. Она предусматривает создание непригодных условий для жизни мирного населения. Цель заключается в том, чтобы заставить людей покинуть свои дома, превратить область в зону отчуждения, а также понизить мотивацию к сопротивлению защищающих регион солдат. Такое мы наблюдали и в Афганистане, и в Ираке, и в Сирии, и во многих других государствах, где Запад инициировал конфликты», – отметил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов.

    Теперь «англосаксонская тактика» применяется ВСУ в Запорожской области. «Противник регулярно наносит удары по энергосетям и по подстанциям. Кроме того, целями становятся вышки. Мобильная связь – зачастую единственный канал, который позволяет жителям прифронтовых районов Запорожской области вызвать аварийные и спасательные службы. То есть отсутствие мобильной связи приводит к тому, что люди не могут ни вызвать ни скорую, ни пожарных в случае удара украинских боевиков», – детализировал собеседник.

    Также противник регулярно обстреливает объекты жизнеобеспечения, продолжил Рогов. «Порой люди остаются без электричества, без воды. Причем сейчас в регионе сорокаградусная жара. При этом побережье водоемов смертельно опасно, поскольку ВСУ прицельно бьют и по мирному населению», – рассказал он.  

    «Когда у Зеленского и его подельников будет постоянный страх, то это же чувство будут испытывать и их подчиненные, включая военных. Нужно до них донести четкий посыл: каждое совершенное ими преступление будет отомщено, а каждый из этих преступников понесет наказание по всей строгости закона», – акцентировал Рогов.

    Напомним, в среду украинские военные атаковали подстанцию «Радуга» в городе Энергодаре в Запорожской области, большая часть города осталась без света и воды. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что украинские военные нанесли с помощью дронов удар по подстанции в городе, пострадали восемь сотрудников Запорожской атомной электростанции.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, по какой причине киевский режим продолжает атаковать самую крупную АЭС в Европе.

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    5 июля 2024, 11:44 • Новости дня
    Боррель: Орбан не получал мандата ЕС на визит к Путину в Москву
    Боррель: Орбан не получал мандата ЕС на визит к Путину в Москву
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз исключает для себя любые официальные контакты с президентом России Владимиром Путиным, потому премьер председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктор Орбан не может представлять ЕС во время поездки в Москву, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Орбан «не получал никакого мандата» от Совета ЕС на визит в Москву, заявил Боррель, передает ТАСС.

    Позиция ЕС по спецоперации России на Украине «исключает официальные контакты между ЕС и президентом России Владимиром Путиным», подчеркнул он.

    «Визит премьер-министра Венгрии в Россию осуществляется исключительно в рамках двусторонних отношений между РФ и Венгрией», – заключил Боррель.

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    5 июля 2024, 16:40 • Новости дня
    Киев возмутился визитом Орбана в Россию

    МИД Украины выразил недовольство, что Орбан не согласовал с Киевом поездку в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Украины заявило, что возмущено поездкой венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию, поскольку политик предварительно не получил одобрения визита со стороны Киева.

    В ведомстве заявили, что Будапешт принял решение о поездке «без согласования или координации с Украиной», передает РИА «Новости».

    Там также отметили, что для Киева «остается незыблемым принцип «никаких договоренностей об Украине без Украины».

    Визитом Орбана остались недовольны и в Еврокомиссии. Там заявили, что целью поездки венгерского премьера является снижение напряженности, чего не хочет Брюссель.

    Напомним, Орбан 5 июля прибыл в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным.

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    5 июля 2024, 16:04 • Новости дня
    В Киеве решили снести памятник партизану Сидору Ковпаку
    В Киеве решили снести памятник партизану Сидору Ковпаку
    @ Олег Кнорринг/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский городской совет проголосовал за демонтаж памятника дважды Герою Советского Союза партизану Сидору Ковпаку, расположенный в парке Вечной Славы.

    Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат от правящей партии «Слуга народа» Максим Бужанский, передает «Коммерсант».

    «Киеврада проголосовала за снос памятника Ковпаку в парке Славы. (…) Как теперь будет называться парк, не знаю – может, Бесславный?» – написал он.

    Сидор Ковпак – один из организаторов партизанского движения на Украине в годы Великой Отечественной войны. Под его командованием партизанские отряды совершали рейды по оккупированным территориям, нанося удары по немецким войскам. За заслуги перед Родиной Ковпаку дважды было присвоено звание Героя Советского Союза.

    Памятник-бюст Ковпаку открыли в 2013 году в честь Дня партизанской славы. Монумент установлен на аллее Славы в парке Вечной Славы рядом с могилой неизвестного солдата и памятником партизанскому командиру Алексею Федорову.

    В прошлом году в Киеве неизвестные облили краской памятники партизанам времен ВОВ, включая бюст Сидору Ковпаку.

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    5 июля 2024, 23:20 • Новости дня
    Орбан ответил на «бюрократический бред» Борреля

    Орбан пожаловался на «брюссельский бюрократический бред» в ответ на критику со стороны Борреля из-за визита в Россию

    Орбан ответил на «бюрократический бред» Борреля
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя критику со стороны покидающего пост главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал его слова «брюссельским бюрократическим бредом».

    Орбан заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что этот «бред» не дал результатов в «поиске пути к миру» на Украине. По его словам, для прекращения конфликта требуется «политический подход, а не бюрократический», передает РИА «Новости».

    Он заявил, что совершил визит с целью «открыть каналы прямой связи и начать диалог о кратчайшем пути к миру», эта цель «выполнена» и «будет продолжена в понедельник», передает ТАСС.

    Орбан прибыл с визитом в Азербайджан для участия в предстоящем в Шуше неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств.

    В пятницу Орбан приехал с незапланированным визитом в Москву, до этого он посещал Киев. Боррель заявил, что ЕС исключает для себя любые официальные контакты с президентом России Владимиром Путиным, потому премьер председательствующей в Совете ЕС Венгрии не может представлять Евросоюз в Москве.

    Коментарии (2)
    5 июля 2024, 18:44 • Новости дня
    Столтенберг: НАТО не нужен «Минск-3»
    Столтенберг: НАТО не нужен «Минск-3»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Североатлантическому альянсу в конфликте на Украине не нужны новые Минские соглашения («Минск-3»), а необходимы гарантии безопасности для Киева, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед саммитом стран блока.

    При этом Киев сам должен решать, какие условия принимать, чтобы начать мирные переговоры, сказал Столтенберг, передает РИА «Новости». Задача НАТО – помогать Украине стать сильнее, так как ситуация за столом переговоров зависит от ситуации на поле боя, добавил он.

    Он также назвал «неприемлемыми» для НАТО предложения Москвы по урегулированию украинского конфликта, которые недавно озвучил президент России Владимир Путин.

    Ранее Столтенберг дал свою оценку участию НАТО в конфликте на Украине.

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    5 июля 2024, 13:44 • Новости дня
    Путин и Орбан начали встречу в Москве
    Путин и Орбан начали встречу в Москве
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу во второй половине дня в Москве началась встреча президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана.

    Глава российского государства рассчитывает на переговорах узнать детали плана Орбана по урегулированию на Украине, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что ознакомит Орбана с деталями предложений российской стороны по мирному урегулированию на Украине.

    «У нас будет, надеюсь, возможность обменяться соображениями по поводу двусторонних отношений в этой непростой ситуации. И, конечно, поговорить о перспективах развития самого крупного европейского кризиса, я имею в виду на украинском направлении», – цитирует Путина ТАСС.

    На встрече также присутствует венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, она проходит в Кремле.

    Сам венгерский премьер отмечал, что прибыл в Москву с «мирной миссией».

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    5 июля 2024, 12:33 • Новости дня
    Орбан прилетел в Москву
    Орбан прилетел в Москву
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерский премьер Виктор Орбан прибыл на самолете в Москву, он намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным урегулирование на Украине, сообщил его пресс-секретарь Берталан Хаваши.

    Виктор Орбан прибыл в Москву «в рамках своей миротворческой миссии», сообщил Хаваши, передает ТАСС со ссылкой на агентство MTI.

    Он добавил, что Орбан намерен встретиться с Путиным.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС исключает для себя любые официальные контакты с президентом России. Он пояснял, что Орбан не может представлять ЕС во время поездки в Москву.

    Коментарии (16)
    5 июля 2024, 16:12 • Новости дня
    Шольц объяснил поездку Орбана в Москву «фискальными проблемами отдельных стран»
    Шольц объяснил поездку Орбана в Москву «фискальными проблемами отдельных стран»
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкий канцлер Олаф Шольц, говоря о поездке венгерского премьера Виктора Орбана в Москву, заявил, что отсутствие «политической воли некоторых стран» не остановит дальнейшую помощь киевскому режиму.

    «[Президент России Владимир] Путин не может рассчитывать на то, что солидарность или поддержка (Украины) ослабеет из-за фискальных проблем отдельных стран», – сказал Шольц, передает РИА «Новости». Также российский лидер не сможет рассчитывать на то, что «политической воли, возможно, нет везде в одинаковой мере», добавил канцлер.

    Шольц пояснил, что Орбан не говорил ему о своих планах посетить Россию. Это может быть связано с тем, что премьер Венгрии не представляет Совет ЕС по внешнеполитическим вопросам, а потому не видит необходимости сообщать об этом, предположил канцлер.

    Евросовет во внешней политике представляет его руководитель Шарль Мишель, а потому основным смыслом визита Орбана «является не председательство Венгрии в Совете, а деятельность в качестве премьер-министра Венгрии».

    Напомним, Орбан заявил, что прибыл в Москву с «мирной миссией», в ходе поездки он провел переговоры с президентом России.

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    5 июля 2024, 14:23 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ за неделю потеряли до 13,5 тыс. человек в зоне СВО
    Минобороны: ВСУ за неделю потеряли до 13,5 тыс. человек в зоне СВО
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия за последние семь дней потеряла до 13 тыс. 525 человек ранеными и убитыми в зоне ответственности различных группировок ВС России, сообщило российское Минобороны.

    В зоне ответственности группировки «Север» ВСУ потеряли до 1595 человек, четыре танка, три боевые бронированные машины, три станции радиоэлектронной борьбы, 31 орудие полевой артиллерии, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ответственности группировки «Запад» украинская армия потеряла до 3580 человек, танк, семь боевых бронированных машин, четыре машины РСЗО «Град», 27 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 20 складов боеприпасов.

    В зоне ответственности Южной группировки ВСУ потеряли до 3845 человек, группировка также освободила населенный пункт Спорное и район «Новый» города Часов Яр в ДНР. Кроме того, украинская сторона потеряла 19 боевых бронированных машин, 53 орудия полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов.

    Группировка «Центр» освободила Шумы, Новоалександровку и Новопокровское в ДНР. ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 2970 человек, пять танков, 12 боевых бронированных машин и 32 орудия полевой артиллерии.

    В зоне ответственности группировки «Восток» украинская сторона потеряла до 900 человек, 22 орудия полевой артиллерии.

    В зоне ответственности группировки «Днепр» ВСУ потеряли до 635 человек, боевую бронированную машину, 24 орудия полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов.

    Средства ПВО за неделю сбили два самолета МиГ-29, один Су-27, пять американских ракет ATACMS, пять ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 британских крылатых ракет Storm Shadow, семь французских управляемых авиабомб Hammer, противорадиолокационную ракету HARM, 42 снаряда HIMARS и Vampire и 451 дрон.

    На аэродромах базирования уничтожены пять Су-27 и вертолет Ми-24, повреждены два самолета Су-27 воздушных сил Украины.

    Также российские военные в последние семь дней нанесли 23 групповых удара по военным аэродромам, объектам энергетики, хранилищам топлива, цехам сборки дронов ВСУ. За неделю в плен сдались 32 украинских военнослужащих.

    Коментарии (43)
    5 июля 2024, 17:46 • Новости дня
    Орбан: Позиции Москвы и Киева далеки друг от друга

    Орбан: Позиции Москвы и Киева по конфликту на Украине далеки друг от друга

    Орбан: Позиции Москвы и Киева далеки друг от друга
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти и власти Украины занимают кардинально разные позиции в вопросе урегулирования конфликта, для достижения мира придется приложить много усилий, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Позиции Москвы и Киева «очень далеки друг от друга», необходимо «совершить очень много шагов» для того, чтобы приблизить окончание конфликта, заявил Орбан на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия ценит желание Орбана учесть позиции сторон конфликта.

    Коментарии (11)
    5 июля 2024, 18:28 • Новости дня
    Небензя: Обстановка в зоне СВО вынудит Запад изменить позицию по Украине
    Небензя: Обстановка в зоне СВО вынудит Запад изменить позицию по Украине
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад не пытается начать переговоры по мирному урегулированию на Украине, но его позиция может измениться по мере развития событий в зоне спецоперации, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Москва не видит серьезных попыток начать переговоры, но ситуация может и будет меняться в зависимости от изменения ситуации на линии боевого соприкосновения, заявил Небензя в интервью телеканалу «Россия 24», передают «Известия».

    Чем хуже будет для западных государств, тем чаще будут звучать призывы к переговорам, прекращению или замораживанию конфликта, пояснил он.

    Небензя также напомнил о мирном предложении президента России Владимира Путина и заявил, что выдвинутые российским лидером условия могут становиться только хуже для Киева и его союзников.

    Ранее Небензя призвал Украину признать реалии «на земле».

    Коментарии (14)
    5 июля 2024, 23:58 • Новости дня
    Венгрия отменила встречу Сийярто с Бербок

    Будапешт отменил встречу глав МИД Венгрии и Германии Сийярто и Бербок

    Венгрия отменила встречу Сийярто с Бербок
    @ M. Popow/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия отменила переговоры главы венгерского МИД Петера Сийярто и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, запланированные на понедельник в Будапеште, сообщил МИД Германии.

    В МИД Германии оказались «поражены» этим шагом. Берлин считает, что после встречи премьера Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным Венгрии и Германии требуется «серьезная и честная» дискуссия. В Берлине сообщили, что визит Бербок в Венгрию состоится позднее, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц, говоря о поездке Орбана в Москву, заявил о «фискальных проблемах отдельных стран». Председатель комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот призвал лишить Венгрию председательства в Совете ЕС.

    Коментарии (3)
    6 июля 2024, 03:26 • Новости дня
    Топливные резервуары загорелись на Кубани после атаки БПЛА
    Топливные резервуары загорелись на Кубани после атаки БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские беспилотники атаковали Краснодарский край, в станицах Павловской и Ленинградской загорелись резервуары для хранения топлива, сообщил оперативный штаб региона.

    Ночью были атакованы Ейский, Ленинградский и Павловский районы. В Ейске в результате падения обломков сбитого беспилотника незначительно повреждена вышка сотовой связи. В Павловской фрагменты беспилотника упали на нефтебазе, где в результате началось «загорание резервуаров по хранению топлива». В Ленинградской также загорелся «резервуар с топливом». По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил оперативный штаб в Telegram.

    Напомним, в июне в результате падения украинского БПЛА на территории Ильского НПЗ произошел пожар. В конце мая в результате атаки БПЛА пострадала инфраструктура нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края. Также в мае был атакован НПЗ в Славянске-на-Кубани.

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    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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