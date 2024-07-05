Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».9 комментариев
Россиянам запретили оплачивать рублями итальянские товары
Российские компании лишились возможности оплачивать рублями товары из Италии
Итало-российская торговая палата полностью прекратила использование системы, которая позволяла российским компаниям приобретать итальянские товары за рубли, после того как Комитет по финансовой безопасности Италии выразил опасения о возможности обхода санкций, сообщил глава палаты Фердинандо Пелаццо.
«Мы приняли решение добровольно прекратить использование этого инструмента и больше не осуществляем через него платежи», – передает РИА «Новости» его слова.
Он пояснил, что торговая палата решила избежать конфликтов с правительством Италии. По его словам, в палате состоят около 250 компаний, большинство из которых итальянские.
Ранее Пелаццо утверждал, что система позволила бы российским покупателям оплачивать итальянские товары в рублях через ИРТП, а сама палата могла бы переводить эти средства из третьей страны в Италию.