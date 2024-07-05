  • Новость часаОрбан: Венгрия как председатель ЕС может побудить Россию и Украину к переговорам
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    Игорь Караулов Игорь Караулов «Эстонизация» превращает ЕС в мировое захолустье

    Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что Россия получает от участия в ШОС

    ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.

    2 комментария
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Зачем Европа пугает людей Россией

    Западная пропаганда только кажется нелепой. На деле же градус нервозности повышается не самими чрезвычайными происшествиями, а механизмом управляемой истерии, в который давно превратились ранее уважаемые западные СМИ.

    4 комментария
    5 июля 2024, 10:25 • Новости дня

    FT: Ле Пен и Орбан готовы создать грозную силу в Европарламенте

    FT: Ле Пен и Орбан готовы создать грозную силу в Европарламенте
    @ Laszlo Balogh/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель партии в парламенте Франции «Национальное объединение» Марин Ле Пен якобы начала переговоры о присоединении к блоку «Патриоты Европы» в Европарламенте с ее главой и премьером Венгрии Виктором Орбаном, утверждают СМИ.

    Партия «Национальное объединение» может в скором времени получить большинство мест на выборах во Франции, она проводит переговоры о включении в блок Орбана в ЕП, сообщили три источника Financial Times.

    Напомним, партия Орбана показала худший за 20 лет результат на выборах в Европейский парламент, набрав 44,6% голосов.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, почему канцлер Германии Олаф Шольц опасается прихода Ле Пен к власти во Франции.

    2 июля 2024, 16:43 • Новости дня
    Свыше 200 кандидатов в парламент Франции сняли свои кандидатуры перед вторым туром
    Свыше 200 кандидатов в парламент Франции сняли свои кандидатуры перед вторым туром
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Более 200 кандидатов на втором туре выборов во французский парламент сняли свои кандидатуры, чтобы не допустить раскола голосов противников ультраправого «Национального объединения» и помешать ему взять большинство голосов.

    Из снявших свои кандидатуры 127 представляют левые силы, 75 – поддерживающих действующего президента Эммануэля Макрона, передает Forbes со ссылкой на Le Monde.

    По данным Reuters, так они намерены избежать раскола голосов противников «Национального объединения» и не допустить получения этой партией большинства в парламенте.

    Правая партия «Национальное объединение» стала лидером в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции.

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    2 июля 2024, 19:12 • Новости дня
    Киев ответил Орбану отказом на предложение о прекращении огня

    Киев не принял предложение Орбана о прекращении огня для переговоров с Россией

    Киев ответил Орбану отказом на предложение о прекращении огня
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украине не в первый раз предлагают рассмотреть возможность прекращения огня для переговоров с Россией, однако этот вопрос не может рассматриваться в отрыве от других аспектов урегулирования, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, комментируя соответствующее предложение Венгрии.

    «Он [премьер-министр Венгрии Виктор Орбан] высказал свою мысль. Это не первая страна, которая говорит про такие возможные варианты развития событий», – сказал Жовква в эфире украинского телемарафона, передает ТАСС.

    Он добавил, что у Украины на этот счет «довольно четкая, понятная и известная» позиция. «Дело в том, что такие процессы [прекращение огня] не могут рассматриваться в отрыве», – пояснил Жовква.

    Ранее Венгрия предложила Украине рассмотреть возможность прекращения огня с целью начала переговоров с Россией по урегулированию вооруженного конфликта.

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    2 июля 2024, 14:33 • Новости дня
    Венгрия предложила Украине прекратить огонь для переговоров с Россией
    Венгрия предложила Украине прекратить огонь для переговоров с Россией
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Венгрия предложила Украине рассмотреть возможность прекращения огня с целью начала переговоров с Россией по урегулированию вооруженного конфликта.

    Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает ТАСС.

    «Мы высоко ценим мирные инициативы президента Зеленского и просили его рассмотреть возможность прекращения огня перед началом переговоров», – цитирует агентство Reuters слова Орбана.

    Премьер также отметил, что Венгрия заинтересована в подписании с Украиной двустороннего соглашения по широкому спектру вопросов.

    Ранее в Кремле заявили, что Россия ничего не ждет от визита Орбана в Киев.


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    2 июля 2024, 13:08 • Новости дня
    Орбан назвал цель визита в Киев

    Орбан заявил, что прибыл в Киев для урегулирования конфликта на Украине

    Орбан назвал цель визита в Киев
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что прибыл в украинскую столицу, чтобы поспособствовать урегулированию украинского конфликта.

    Венгрия с 1 июля стала председателем Совета ЕС, целью венгерского председательства является содействие в решении задач Европейского союза, заявил Орбан, передает ТАСС.

    Он также опубликовал в соцсетях свою фотографию с Владимиром Зеленским.

    Пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши подчеркнул, что темой переговоров политиков стала «возможность достижения мира» на Украине.

    Напомним, во вторник премьер-министр Венгрии прибыл в Киев для переговоров с Зеленским. Орбан заявлял ранее, что завершение конфликта на Украине является одним из главных приоритетов председательства страны в Совете ЕС.

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    3 июля 2024, 12:42 • Новости дня
    Госдума приняла заявление о приостановке участия в работе ПА ОБСЕ
    Госдума приняла заявление о приостановке участия в работе ПА ОБСЕ
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государственная дума в ходе заседания приняла заявление о приостановке участия делегации Федерального собрания России в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

    Сенаторы Совфеда и депутаты Госдумы полагают приостановку участия делегации в ПА ОБСЕ «обоснованной и закономерной», передает ТАСС.

    На время приостановки любые действия по внесению изменений в правила процедуры ассамблеи, нацеленные на причинение ущерба делегации России, будут считаться юридически ничтожными.

    Ранее комитет Совета Федерации по международным делам рекомендовал Совфеду принять заявление о приостановке участия России в ПА ОБСЕ и выплате взносов в бюджет организации.

    До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин указывал, что Россия не намерена спонсировать ПА ОБСЕ.

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    3 июля 2024, 01:26 • Новости дня
    Орбан рассказал о переговорах с Зеленским

    Орбан предложил Зеленскому «изменить порядок действий» по урегулированию конфликта на Украине

    Орбан рассказал о переговорах с Зеленским
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «изменить порядок действий» – «сначала объявить о прекращении огня» на Украине, а уже затем «ускорить процесс организации мирных переговоров» с Россией.

    Орбан заявил, что предложил Зеленскому установить прекращение огня, чтобы начать подготовку переговоров с Россией. Однако, по словам премьера, у Зеленского возникли «сомнения по этому поводу», идея ему «не очень понравилась». «Он сказал: давайте поразмышляем, давайте подумаем об этом», – приводит слова Орбана ТАСС со ссылкой на Die Weltwoche.

    Как заявил глава правительства Венгрии, у Зеленского «в прошлом был неудачный опыт с прекращением огня, которое, по его мнению, шло не на пользу Украине», в связи с чем украинский лидер «объяснил свои пределы возможного».

    Орбан сказал, что хотел «объяснить Зеленскому, что времени становится все меньше и важно установить мир», но не планировал «в чем-то убеждать» украинскую сторону. Как заявил Орбан, он хотел «понять и прояснить» позицию Зеленского, выяснив, на что тот «готов пойти», когда речь идет о мире.

    Напомним, Венгрия предложила Украине рассмотреть возможность прекращения огня с целью начала переговоров с Россией по урегулированию вооруженного конфликта. Киев ответил отказом на предложение Орбана.

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    2 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Орбан назвал главный вопрос для ЕС на ближайшие полгода

    Орбан назвал установление мира на Украине приоритетом для ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вопрос установления мира на украинской территории станет главным в течение шести месяцев председательства Венгрии в Совете ЕС, заявил венгерский премьер Виктор Орбан на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве.

    Самым важным для Европы в течение последующих шести месяцев венгерского председательства станет «вопрос войны и мира между Россией и Украиной», заявил Орбан, передает РИА «Новости».

    По словам венгерского политика, он также хотел бы обсудить с Зеленским ситуацию с венгерским меньшинством, проживающим на украинской территории.

    Ранее Орбан заявлял, что Будапешт предложил Киеву рассмотреть возможность прекращения огня с целью начала переговоров с Россией.

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    3 июля 2024, 14:27 • Новости дня
    ЕК запретила европейским судам защищать инвестиции из России в энергопроекты в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия (ЕК) ввела запрет для судов Евросоюза (ЕС) на обеспечение защиты инвестиций из России и Белоруссии в энергетические проекты на территории ЕС, следует из заявления гендиректора ЕК по торговле.

    Эта мера коснулась проектов, попадающих под действие Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), передает ТАСС.

    В документе поясняется, что это превентивная мера, направленная на то, чтобы закрыть потенциальный путь для оспаривания санкций ЕС в судебном порядке.

    Ранее страны Евросоюза утвердили новый 14-й пакет санкций против России, в том числе против СПГ и перевозки российской нефти.

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    4 июля 2024, 13:23 • Новости дня
    Евросоюз ввел пошлины на электромобили из Китая до 37,6%
    Евросоюз ввел пошлины на электромобили из Китая до 37,6%
    @ XINHUA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз с 4 июля ввел импортные пошлины в размере до 37,6% на электромобили из Китая, следует из заявления Еврокомиссии.

    В частности, пошлины будут взиматься с трех китайских автопроизводителей: BYD (17,4%), Geely (19,9%) и SAIC (37,6%), передает ТАСС.

    В ЕК также заранее назвали необоснованными возможные ответные меры со стороны Китая.

    Тем временем Tesla запросила у ЕС рассчитать индивидуальную ставку пошлины на свои электромобили из Китая.

    Ранее китайский автопроизводитель Zeekr официально запретил поставки своих автомобилей премиум-класса в Россию.

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    3 июля 2024, 13:16 • Новости дня
    Россия решила выслать дипломата Румынии в качестве ответной меры

    Tекст: Александра Юдина

    Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве Кристиана Истрате в ответ на аналогичные действия Бухареста, сообщили в российском дипведомстве.

    По данным ведомства, такая мера стала ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Бухаресте, передает ТАСС.

    В мае Россия объявила персонами нон грата 10 сотрудников посольства Румынии.

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    2 июля 2024, 14:50 • Новости дня
    Орбан: Венгрия предложила подписать соглашение о сотрудничестве с Украиной

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ходе своего визита в Киев премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении Венгрии подписать соглашение о сотрудничестве с Украиной, аналогичное тем, которые действуют с другими соседними странами.

    «Мы стремимся к улучшению отношений между нашими странами и планируем заключить обширное соглашение о сотрудничестве с Украиной», – цитирует украинское издание «Страна» слова Орбана, передает ТАСС.

    Он отметил, что для улучшения взаимоотношений между Украиной и Венгрией необходимо решить множество двусторонних проблем.

    Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с Орбаном заявил, что диалог с венгерским премьер-министром может послужить основой для будущего двустороннего соглашения между странами, регулирующего отношения, основанные на принципе взаимности.

    Ранее Венгрия предложила Украине рассмотреть возможность прекращения огня для начала переговоров с Россией.

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    2 июля 2024, 13:26 • Новости дня
    Песков: Россия ничего не ждет от визита Орбана в Киев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и венгерская стороны не обсуждали поездку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в украинскую столицу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Нет, не было», – ответил Песков на вопрос о контактах руководства двух стран по поводу поездки Орбана, передает ТАСС.

    Он добавил, что Кремль ничего не ожидает от визита премьера Венгрии на Украину.

    Песков напомнил, что Венгрия стала председательствовать в Совете ЕС, поэтому должна выполнять свои функции. В случае визита Орбана в Киев превалирует именно обязанности Будапешта в разрезе брюссельских интересов, а не в разрезе национальных интересов Венгрии.

    Во вторник Орбан приехал в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. Он пояснил, что приехал туда для помощи в урегулировании конфликта.

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    3 июля 2024, 10:42 • Новости дня
    ФСБ: Французский агент Винатье выпытывал у госслужащих военные сведения

    Tекст: Александра Юдина

    Французский гражданин Лоран Винатье (признан иноагентом) незаконно собирал военные сведения в ходе бесед с экспертами и госслужащими, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

    Известно, что Винатье установил контакты с политологами, социологами, экономистами, военными экспертами и другими специалистами, а также с госслужащими, передает РИА «Новости».

    В ходе общения он собирал сведения военного и военно-технического характера, которые могли быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности.

    Деятельность Винатье квалифицирована как шпионаж.

    Ранее агента СБУ задержали в Крыму за слив из баз данных.

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    2 июля 2024, 18:56 • Новости дня
    Лавров и Сийярто обсудили ситуацию на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто, министры обсудили украинский кризис и двустороннее взаимодействие.

    Лавров и Сийярто обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, сообщил МИД России, передает РИА «Новости».

    Обсуждая украинский кризис, министры «отметили необходимость безусловного обеспечения Киевом прав всех проживающих в стране национальных меньшинств».

    Стороны также высоко оценили уровень российско-венгерского политического диалога в условиях крайне непростой международной обстановки.

    В марте глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал видеозапись своего разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на Антальском дипломатическом форуме.

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    4 июля 2024, 13:15 • Новости дня
    Лукашенко заявил о неспособности Запада выстраивать глобальную безопасность

    Tекст: Александра Юдина

    Инициативу в выстраивании подлинной безопасности должны взять на себя «страны глобального большинства», Запад на такое не способен, заявил в ходе выступления на заседании Совета глав государств – членов ШОС президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    По его словам, инициативу по выстраиванию подлинной и неделимой глобальной безопасности должны взять на себя страны глобального большинства, передает агентство БелТА.

    «Самовлюбленный, эгоистичный Запад на такое оказался не способен», – отметил Лукашенко.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах.

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