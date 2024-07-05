Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».0 комментариев
FT: Ле Пен и Орбан готовы создать грозную силу в Европарламенте
Руководитель партии в парламенте Франции «Национальное объединение» Марин Ле Пен якобы начала переговоры о присоединении к блоку «Патриоты Европы» в Европарламенте с ее главой и премьером Венгрии Виктором Орбаном, утверждают СМИ.
Партия «Национальное объединение» может в скором времени получить большинство мест на выборах во Франции, она проводит переговоры о включении в блок Орбана в ЕП, сообщили три источника Financial Times.
Напомним, партия Орбана показала худший за 20 лет результат на выборах в Европейский парламент, набрав 44,6% голосов.
Газета ВЗГЛЯД изучала, почему канцлер Германии Олаф Шольц опасается прихода Ле Пен к власти во Франции.