FT: Ле Пен и Орбан готовы создать грозную силу в Европарламенте

Tекст: Алексей Дегтярев

Партия «Национальное объединение» может в скором времени получить большинство мест на выборах во Франции, она проводит переговоры о включении в блок Орбана в ЕП, сообщили три источника Financial Times.

Напомним, партия Орбана показала худший за 20 лет результат на выборах в Европейский парламент, набрав 44,6% голосов.

Газета ВЗГЛЯД изучала, почему канцлер Германии Олаф Шольц опасается прихода Ле Пен к власти во Франции.