Школьники-победители конкурса «Научная Вселенная» отправятся на космодром «Восточный»

Tекст: Дарья Григоренко

Проект, направленный на привлечение талантливой молодежи в сферу научных исследований, проводится второй год подряд при грантовой поддержке Минобрнауки России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участников ждут тематические треки, связанные с приоритетными направлениями научно-технологического развития России: «Цифровые технологии», «Климат и экология», «Генетика и персонализированная медицина», «Развитие Арктики», «Освоение космоса», «Агробиотехнологии», «Новые источники энергии», «Гуманитарный микс».

Наставник трека «Цифровые технологии», руководитель научной группы российского квантового центра «Квантовые информационные технологии», директор института физики и квантовой инженерии НИТУ МИСИС Алексей Федоров отметил, что важность цифровых технологий невозможно переоценить. Он добавил, что сегодня Россия – один из безусловных лидеров в части цифровизации отраслей промышленности и доступности цифровых сервисов.

«Есть огромный спектр научных и технологических задач, которые в этом направлении можно решать и в дальнейшем развивать: квантовые технологии, искусственный интеллект, распределенные реестры и многое другое. Эти бурно развивающиеся направления могут вдохновить ребят на создание собственных проектов. Интересно увидеть проекты нового сезона и поработать с участниками, чтобы их идеи реализовались и вышли на новый уровень», – подчеркнул он.

Под руководством ученых школьникам и студентам предстоит решить кейс-задание от стратегических партнеров проекта. Ими выступают Росатом, Норникель, Сбер, РЖД, BIOCAD и другие. Во втором сезоне проекта госкорпорация «Росатом» курирует два направления, в том числе новый трек, посвященный развитию Арктики.

Замдиректора департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Константин Рудер рассказал, что в этом году отмечается два знаковых юбилея – 70 лет со дня пуска первой в мире атомной электростанции в Обнинске и 65-летие атомного ледокольного флота России, поэтому символично, что во втором сезоне «Научной Вселенной» Росатом курирует два конкурсных трека – «Новые источники энергии» и «Развитие Арктики».

Финалисты конкурса представят свои решения в финале, который пройдет осенью этого года в Москве. 16 победителей – восемь студентов и восемь школьников – отправятся в научное путешествие на космодром «Восточный».