Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.9 комментариев
Зеленский признался в связанных с Трампом рисках для Украины
Зеленский назвал выборы в США риском для Украины
Выборы президента США и их возможные результаты представляют собой вызов и риски для Украины, заявил глава страны Владимир Зеленский.
«Текущая ситуация в США является вызовом. Существуют риски, которые невозможно предсказать… Если победит Дональд Трамп… мы не знаем, как будет выглядеть наш диалог», – передает РИА «Новости» слова Зеленского, сказанные в интервью газете Monde и другим французским СМИ.
Тем не менее Зеленский уверен, что в Конгрессе США сохранится большинство, поддерживающее Украину.
Выборы в США состоятся 5 ноября. Действующий президент Джо Байден ранее решил не баллотироваться на второй срок и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. От Республиканской партии на пост президента выдвинут экс-президент Дональд Трамп.