Зеленский признался в связанных с Трампом рисках для Украины

Зеленский назвал выборы в США риском для Украины

Tекст: Кристина Цыцура

«Текущая ситуация в США является вызовом. Существуют риски, которые невозможно предсказать… Если победит Дональд Трамп… мы не знаем, как будет выглядеть наш диалог», – передает РИА «Новости» слова Зеленского, сказанные в интервью газете Monde и другим французским СМИ.

Тем не менее Зеленский уверен, что в Конгрессе США сохранится большинство, поддерживающее Украину.

Выборы в США состоятся 5 ноября. Действующий президент Джо Байден ранее решил не баллотироваться на второй срок и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. От Республиканской партии на пост президента выдвинут экс-президент Дональд Трамп.



