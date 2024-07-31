Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.9 комментариев
Посол Ирана заявил о гибели 12 родственников Хании
Посол Ирана заявил об уничтожении 12 родственников Хании Израилем
Израиль в ходе недавней атаки целенаправленно уничтожил в секторе Газа 12 членов семьи погибшего главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
По словам Джалали, среди убитых родственников Хании есть его дети и маленькие внуки, передает ТАСС.
«Мы уверены в том, что террористические действия не повлияют на решимость палестинского народа к освобождению своих оккупированных земель», – подчеркнул он.
Ранее Иран призвал к «карательным мерам» против Израиля после убийства Хании.