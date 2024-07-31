Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.4 комментария
МИД: YouTube отрабатывает политические установки Вашингтона
Видеохостинг YouTube не является нейтральной платформой, он отрабатывает политические установки Вашингтона, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД Андрей Настасьин.
По его словам, на примере YouTube важно помнить, что мы имеем дело с американским экономоператором, отрабатывающим политические установки Вашингтона, передает ТАСС.
Настасьин отметил, что «большинство IT-компаний Кремниевой долины действуют по указке американских спецслужб и «продвигают идеологическую повестку нынешней администрации Белого дома». Дипломат подчеркнул, что «продолжающаяся полномасштабная гибридная агрессия коллективного Запада против России охватывает и цифровое пространство».
«Именно Соединенные Штаты инициировали процессы, направленные на установление глобальной цифровой диктатуры, при которой на подконтрольных им платформах подавляются альтернативные западным точки зрения, продвигается культура «отмены», происходит зачистка цифрового пространства от неугодных СМИ и лидеров общественного мнения», – констатировал дипломат.
Настасьин также призвал осваивать российский видеохостинг Rutube.
Ранее российский оператор сотовой связи МТС начал информировать своих абонентов о потенциальных перебоях в работе американского видеохостинга YouTube.
Напомним, в Роскомнадзоре заявили, что неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения российского законодательства стали основанием для принятия мер против YouTube.