МИД: YouTube отрабатывает политические установки Вашингтона

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, на примере YouTube важно помнить, что мы имеем дело с американским экономоператором, отрабатывающим политические установки Вашингтона, передает ТАСС.

Настасьин отметил, что «большинство IT-компаний Кремниевой долины действуют по указке американских спецслужб и «продвигают идеологическую повестку нынешней администрации Белого дома». Дипломат подчеркнул, что «продолжающаяся полномасштабная гибридная агрессия коллективного Запада против России охватывает и цифровое пространство».

«Именно Соединенные Штаты инициировали процессы, направленные на установление глобальной цифровой диктатуры, при которой на подконтрольных им платформах подавляются альтернативные западным точки зрения, продвигается культура «отмены», происходит зачистка цифрового пространства от неугодных СМИ и лидеров общественного мнения», – констатировал дипломат.

Настасьин также призвал осваивать российский видеохостинг Rutube.

Ранее российский оператор сотовой связи МТС начал информировать своих абонентов о потенциальных перебоях в работе американского видеохостинга YouTube.

Напомним, в Роскомнадзоре заявили, что неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения российского законодательства стали основанием для принятия мер против YouTube.