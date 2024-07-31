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Лукьянов: Убийство Хании – щелчок по престижу Ирана
Политолог Лукьянов: Убийство Хании – щелчок по престижу Ирана
Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании на территории страны, которая не смогла обеспечить безопасность почетного гостя, стало щелчком по престижу Ирана, выразил мнение главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
В Telegram-канале журнала указано, что произошедшее стало неожиданным событием, которое понесет последствия, которые пока трудно предсказать.
«На сей раз удар был очень точным – погиб сам Хания и его телохранитель, никаких случайных людей», – подчеркнул политолог.
Также Лукьянов назвал щелчком по престижу тот факт, что Ирана оказался неспособен на собственной территории обеспечить безопасность дорогого и почетного гостя.
«Получается, что противник может производить лихие и удачные операции внутри страны. Тем более что это самый заклятый враг, на противостояние с которым все и нацелено», – указал эксперт.
В среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей.
Напомним, Хания прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ходе встречи иранский лидер выразил надежду на «уничтожение сионистского режима». В тот же день Израиль заявил о ликвидации одного из командующих «Хезболлы» в результате удара по Бейруту.