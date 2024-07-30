Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».20 комментариев
Эксперт: Закон о «серых» SIM-картах поможет в борьбе с зарубежными кибермошенниками
Принятие закона о регулировании оборота SIM-карт позволит существенно снизить уровень кибермошенничества в России, заявила гендиректор АНО «Белый Интернет» и член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Элина Сидоренко.
По мнению эксперта, новые ограничения на приобретение и использование SIM-карт затруднят деятельность злоумышленников, особенно тех, кто действует из-за рубежа, в том числе с Украины, сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).
Новый закон является важным шагом в борьбе с цифровыми преступлениями, так как он направлен на устранение одной из основных проблем – анонимности злоумышленников, действующих с использованием поддельных или незаконно полученных SIM-карт, заявила Сидоренко.
Ограничение количества SIM-карт, которые можно приобрести на один документ, а также необходимость подтверждения SIM-карты в ЕСИА значительно усложнят жизнь кибермошенникам, особенно тем, кто действует из-за рубежа, считает она.
«Я не питаю ложных надежд на то, что этот законопроект на ноль сведет цифровую преступность, но то, что преступникам придется пересмотреть свой modus operandi (образ действий) – это однозначно», – сказала Сидоренко.
Эксперт также поставила в пример опыт Узбекистана, где аналогичные меры привели к существенному сокращению количества киберпреступлений. «Очевидно одно, что это тот самый шаг, который Россия должна была сделать в части приведения к системному единству всего профилактического законодательства. «Белый Интернет» эту идею полностью поддерживает», – подчеркнула член СПЧ.
Ранее Госдума одобрила лимит в 20 SIM-карт на каждого россиянина и 10 на иностранцев.