Эксперт: Закон о «серых» SIM-картах поможет в борьбе с зарубежными кибермошенниками

Tекст: Валерия Городецкая

По мнению эксперта, новые ограничения на приобретение и использование SIM-карт затруднят деятельность злоумышленников, особенно тех, кто действует из-за рубежа, в том числе с Украины, сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

Новый закон является важным шагом в борьбе с цифровыми преступлениями, так как он направлен на устранение одной из основных проблем – анонимности злоумышленников, действующих с использованием поддельных или незаконно полученных SIM-карт, заявила Сидоренко.

Ограничение количества SIM-карт, которые можно приобрести на один документ, а также необходимость подтверждения SIM-карты в ЕСИА значительно усложнят жизнь кибермошенникам, особенно тем, кто действует из-за рубежа, считает она.

«Я не питаю ложных надежд на то, что этот законопроект на ноль сведет цифровую преступность, но то, что преступникам придется пересмотреть свой modus operandi (образ действий) – это однозначно», – сказала Сидоренко.

Эксперт также поставила в пример опыт Узбекистана, где аналогичные меры привели к существенному сокращению количества киберпреступлений. «Очевидно одно, что это тот самый шаг, который Россия должна была сделать в части приведения к системному единству всего профилактического законодательства. «Белый Интернет» эту идею полностью поддерживает», – подчеркнула член СПЧ.

Ранее Госдума одобрила лимит в 20 SIM-карт на каждого россиянина и 10 на иностранцев.

