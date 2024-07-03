У нас слишком долго внушали обществу, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. По сути, это было отправной точкой, с которой начинался любой разговор. Следующая догма состояла в том, что счастье – получить доступ в цивилизованный мир.0 комментариев
Борисов: Россия и Китай хотят построить ядерную энергоустановку на Луне
На следующей неделе руководитель Роскосмоса Юрий Борисов намерен посетить Китай с рабочим визитом, где будут обсуждать создание ядерной энергоустановки на поверхности Луны, об этом заявил сам глава государственной корпорации.
В ходе визита, который пройдет 10 июля, планируется обсуждать с китайскими коллегами перспективы освоения Луны, сказал Борисов, передает ТАСС.
Также в ходе беседы обсудят создание на поверхности этого спутника ядерной энергоустановки.
Глава госкорпорации выразил надежду, что России и Китаю удастся перейти к практической реализации этого проекта.
В мае Госдума ратифицировала соглашение с правительством Китая о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС).