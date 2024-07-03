Грузия разозлилась на США и ОБСЕ из-за «прокремлевской» резолюции по Абхазии и Южной Осетии

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Правящая «Грузинская мечта» выступила со специальным заявлением о том, что такая формулировка «противоречит государственным интересам Грузии и играет на руку Кремлю», так как Россия не упоминается как «сторона конфликта».

Формулировку резолюции в Тбилиси назвали «странной конструкцией».

Также Тбилиси возмущен, что на сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте не удалось добавить в итоговый документ положение о «вредоносных действиях России» и осудить Россию за якобы «ухудшение гуманитарной ситуации и ситуации с правами человека в оккупированных регионах Грузии» – Абхазии и Южной Осетии.

Депутат от парламентского большинства Гурам Мачарашвили особо отметил, что проект резолюции, который решила не подписывать «Грузинская мечта», внесли представители Америки, которая, наряду с ОБСЕ, участвует в проводимых после войны 2008 года Женевских дискуссиях по Закавказью.

«Это вызывает сожаление и льет воду на мельницу России. И при этом США заверяют нас в партнерстве. Это – двойные стандарты», – заключил он.