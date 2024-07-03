Эксперт: Духовные лидеры мусульман проходят «тест на никаб»

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале политолог Илья Ухов отметил, что введенный муфтиятом Дагестана запрет на никабы станет своего рода «тестом на лояльность» для других духовных лидеров мусульман в стране.

Ухов подчеркнул, что впервые в новейшей истории принимаются конкретные меры по борьбе с радикализмом в самой исламской среде.

По мнению эксперта, решение муфтията Дагестана спровоцирует «тест на никаб» – позволит отделить тех, кто действительно хочет бороться с салафитским радикализмом, от тех, кто сам «внутренне перешел на ваххабитские рельсы».

Политолог заверил, что «спящим муфтиям» необходимо осознавать, что за ними пристально наблюдают компетентные органы, и будут делаться соответствующие выводы.

Ухов добавил, что решение муфтията Дагестана стало знаковым событием, которое может иметь далеко идущие последствия для всего мусульманского сообщества в России.

«Государство поняло и осознало проблемы и его пусть вначале неповоротливые жернова начали проворачиваться. А раз начав – это машина уже не остановится и перемелет всех ориентирующихся на глобальный джихадистский проект», – подчеркнул Ухов.

Ранее заместитель муфтия региона Абдулла Салимов заявил, что в Дагестане вводится временный запрет на ношение никабов до момента устранения угроз и установления нового богословского заключения.

До этого отдел фетв муфтията Дагестана заявлял, что в ходе исследования шариатских текстов не обнаружил достаточных оснований для всеобщего запрета никаба.

