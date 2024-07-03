ВЦИОМ: Рекордное число россиян исключают для себя эмиграцию

За границу на постоянное место жительства хотели бы уехать лишь 5% россиян, абсолютное большинство опрошенных (93%) скорее исключают для себя такой вариант событий, говорится в исследовании, опубликованном на сайте ВЦИОМ.

За все время наблюдений процент настроенных на миграцию граждан находился в диапазоне от 5% до 17%, показатели последнего года самые низкие. Начиная с 2022 года желание россиян остаться в России постепенно укреплялось (2021 – 81%, март 2022 – 88%).

Уменьшалась число тех, кто допускает отъезд за границу, с 2022 года оно сократилось вдвое (март 2022 – 10%, июнь 2024 – 5%). Отмечается, что опросы фиксируют не фактическую готовность населения переехать в другую страну, а миграционные настроения.

Отмечается, что чем моложе российские граждане, тем чаще они допускают для себя возможность переезда за границу (11% среди зумеров и младших миллениалов vs. 0-2% среди россиян старшего возраста).

Граждане с плохим материальным положением в два раза чаще, чем «богатые» россияне, говорят о желании покинуть Россию (10% и 5% соответственно).

Подавляющее большинство российских граждан хотят сами жить в России, а также желают, чтобы в России жили их дети (84%). За 10 лет эта позиция укрепилась в обществе (2014 год – 72%). Еще 2% хотели бы дать возможность своим детям пожить в СССР, другие страны не набирают больше 1%.

Опрос ВЦИОМ проводился 15 июня, в нем участвовало 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.