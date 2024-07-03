В аварии с туристами из России и Белоруссии в Турции пострадали 20 человек

Объяснены массовые задержки авиарейсов из Антальи в Россию

Массовые задержки рейсов из Антальи в Россию вызваны забастовкой сотрудников турецкого аэропорта

Tекст: Татьяна Косолапова

В аэропорту турецкого курортного города Анталья массово задерживают рейсы, направляющиеся в Россию, а также в другие страны. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе подчеркнула, что и до начала туристического сезона аэропорт с трудом справлялся с потоком пассажиров.



«Причиной массовых задержек рейсов в аэропорту Антальи стала забастовка сотрудников аэропорта, стартовавшая 30 июня. Ситуация коснулась в равной степени и российских, и западных авиакомпаний. Российские туристы ожидают вылета не только из Антальи, но и в Анталью из аэропорта Внуково. Средние задержки рейсов могут длиться от трех часов до четырнадцати, были факты переноса рейсов даже на сутки», – говорит Горин.

Он объясняет, что аэропорт Антальи – крайне популярное направление в летнее время. Он является массовым местом прибытия туристов из разных стран мира на курорты Средиземного моря (Кемер, Сиде, Белек, Аланья, Манавгат), поэтому даже замедление работы аэропорта приводит к таким критичным последствиям.

«Полагаю, что сейчас разрешить ситуацию способно руководство аэропорта Антальи и регулирующие ведомства, которые должны сесть за стол переговоров и найти компромисс с бастующими. Пассажирам, столкнувшимся с задержками рейсов, необходимо обращаться к представителям своей авиакомпании или к представителям аэропорта, обслуживающим авиакомпанию», – заключил Горин.

Ранее более 200 туристов из России оказались заперты на борту Boeing 767-300 в Анталье из-за технической неисправности.