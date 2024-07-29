Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.4 комментария
Фицо призвал к немедленному перемирию на Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя ситуацию с прекращением Киевом транзита нефти от российской компании «Лукойл», призвал к немедленному перемирию на Украине.
Фицо в видеообращении к согражданам в Facebook* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской) отметил, что проблема с украинским транзитом российской нефти не может изменить позицию Словакии по отношению к войне на Украине. По его словам, конфликт необходимо немедленно завершить перемирием, «а не продлевать искусственно с нереальной целью поставить Россию на колени и реальной целью еще больше набить карманы торговцев оружием», передает ТАСС.
Ранее Фицо заявил, что словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft прекратит поставки дизтоплива на Украину, если Киев не возобновит транзит нефти из России через украинскую территорию.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ