Медведев назвал олимпийских чиновников зажравшимися от взяток

Tекст: Валерия Городецкая

«Поделюсь, что называется, из первых рук личными представлениями о руководстве олимпийского движения. Все как всегда и все очень просто: это оборзевшая и зажравшаяся от взяток организация толстомордых чиновников, которая ни с того ни с сего объявила себя ни много ни мало мировым правительством. Спортивным – уж точно», – написал Медевев на своей странице в соцсети «ВКонтакте», передает ТАСС.

По его мнению, большая часть спортивных чиновников – «напыщенные, важные главы международных федераций с бокалами дорогого шампанского и блеском очей», которым интересны только «бесконечные тусовки, шушуканья, распил бабла, намеки, альянсы и прочая преступная дребедень».

Медведев считает, что эта организация нуждается в обновлении, в основу которого лягут чистые, прозрачные спортивные принципы. «Да здравствует МОК 2.0!», – написал он.

Ранее в Кремле назвали отвратительными несколько моментов открытия Олимпиады в Париже.