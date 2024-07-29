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Медведев назвал олимпийских чиновников зажравшимися от взяток
Руководство международного олимпийского движения является «оборзевшей и зажравшейся от взяток организацией толстомордых чиновников», по которым «плачет тюрьма», такое мнение высказал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Поделюсь, что называется, из первых рук личными представлениями о руководстве олимпийского движения. Все как всегда и все очень просто: это оборзевшая и зажравшаяся от взяток организация толстомордых чиновников, которая ни с того ни с сего объявила себя ни много ни мало мировым правительством. Спортивным – уж точно», – написал Медевев на своей странице в соцсети «ВКонтакте», передает ТАСС.
По его мнению, большая часть спортивных чиновников – «напыщенные, важные главы международных федераций с бокалами дорогого шампанского и блеском очей», которым интересны только «бесконечные тусовки, шушуканья, распил бабла, намеки, альянсы и прочая преступная дребедень».
Медведев считает, что эта организация нуждается в обновлении, в основу которого лягут чистые, прозрачные спортивные принципы. «Да здравствует МОК 2.0!», – написал он.
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