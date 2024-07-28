Компания-владелец затонувшего Argos Georgia заявила о продолжении поисковых работ

Tекст: Ольга Иванова

Он сообщил, что пропавших членов экипажа ищет два судна, но новостей пока нет, передает РИА «Новости».

Поисково-спасательная операция ранее приостанавливалась из-за плохих погодных условий.

Ранее сообщалось, что судно Argos Georgia потерпело крушение в южной части Атлантического океана. Оно столкнулось с сильным ветром, его скорость превышала 65 километров в час, писал Guardian.

Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, у Фолклендских островов потерпело крушение рыболовное судно Argos Georgia, на нем находились несколько российских граждан, трое из них погибли.