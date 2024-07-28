Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.12 комментариев
Компания-владелец затонувшего Argos Georgia заявила о продолжении поисковых работ
Поиски членов экипажа затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia продолжаются, заявил исполнительный директор компании-судовладельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик.
Он сообщил, что пропавших членов экипажа ищет два судна, но новостей пока нет, передает РИА «Новости».
Поисково-спасательная операция ранее приостанавливалась из-за плохих погодных условий.
Ранее сообщалось, что судно Argos Georgia потерпело крушение в южной части Атлантического океана. Оно столкнулось с сильным ветром, его скорость превышала 65 километров в час, писал Guardian.
Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, у Фолклендских островов потерпело крушение рыболовное судно Argos Georgia, на нем находились несколько российских граждан, трое из них погибли.