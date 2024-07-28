Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.11 комментариев
Предвыборная кампания Камалы Харрис собрала за неделю 200 млн долларов
Вице-президент США Камала Харрис собрала на проведение предвыборной кампании 200 млн долларов с того момента, как решила участвовать в борьбе за пост президента от Демократической партии, сообщает ее предвыборный штаб.
Как утверждает штаб Харрис, 66% пожертвований на ее предвыборную кампанию поступили от тех, кто жертвовал средства впервые, передает РИА «Новости».
Ранее газета New York Times заявила об отставании Камалы Харрис от Дональда Трампа по уровню поддержки избирателей в США на 1%.