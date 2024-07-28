Лавров заявил об отсутствии перспектив прекращения кровопролития на Ближнем Востоке

Tекст: Кристина Цыцура

Лавров напомнил заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что он не остановится, пока полностью не уничтожит ХАМАС, передает РИА «Новости».

«Я считаю, что это мнение разделяют многие мои коллеги, и на мой взгляд, это нереальная задача», – сказал Лавров.

Также Лавров подчеркнул, что Россия осуждает все террористические акты, совершаемые любыми группами.

Ранее пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила о 10 погибших в результате удара по Голанским высотам. Позже число жертв выросло до 12 человек. Премьер-министр Израиля заявил, что страна находится на грани полномасштабной войны с шиитскими формированиями «Хезболлах».



