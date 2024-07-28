Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… кроме тех случаев, когда это направлено против русских.29 комментариев
Экипаж Ка-52М нанес удар по опорному пункту ВСУ в зоне действий «Севера»
Экипаж боевого вертолета Ка-52М нанес удар по опорному пункту и живой силе украинских войск в зоне ответственности российской группировки «Север», сообщило Минобороны России.
«Удар был нанесен с использованием неуправляемых авиационных ракет С-8 и управляемых ракет «Вихрь» по указанным координатам», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».
Как уточнили в Минобороны, согласно докладам передового авианаводчика, все цели были успешно поражены. После удара экипаж выполнил противоракетный маневр, использовал тепловые ловушки и вернулся на аэродром.
Ранее сообщалось, что российские десантники уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Херсонщине.