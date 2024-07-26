Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.17 комментариев
Слет «Послы Победы» открылся в Петербурге
Более 100 добровольцев из России и шести стран мира пройдут образовательную программу в масштабном патриотическом слете «Послы Победы. Ленинград» и внесут свой вклад в проведение Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.
В Каменноостровском дворце Санкт-Петербурга собрались победители международного конкурса «Послы Победы. Ленинград». С 26 по 29 июля 100 добровольцев из 54 регионов и шести стран пройдут образовательную программу, встретятся с Героями, посетят музеи города, примут участие в мастер-классах и тренингах, а самое главное – сопроводят Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.
На торжественном открытии слета «Послы Победы. Ленинград» было зачитано приветственное обращение первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко: «Приветствую финалистов и организаторов международного конкурса «Послы Победы. Ленинград»! Сегодня в героическом Санкт-Петербурге собрались неравнодушные и инициативные люди. С 2022 года активисты всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» сопровождают Главный военно-морской парад нашей страны».
Участников слета приветствовали высокие гости, среди которых были представители власти, ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции. В своих выступлениях они подчеркнули важность сохранения исторической памяти и выразили благодарность добровольцам за их нелегкий труд.
«Уже третий год наша команда сопровождает главный военно-морской парад. Ребята со всей страны получают возможность приехать в Петербург, пройти дополнительное волонтерское обучение, а также встретиться с ветеранами, чья история служит примером мужества для всех нас. Важно, чтобы участники слета возвращались в свои регионы с новыми знаниями, навыками и вдохновением, готовые рассказать о своем опыте и поддерживать волонтерские инициативы на местах», – подчеркнула депутат Госдумы Ольга Занко.
Представитель международной команды Тугуме Рaймонд из Уганды поделился своими впечатлениями: «Я по-настоящему рад, что принимаю участие в слете! История мощи Военно-морского флота России мне очень интересна: из нее можно почерпнуть множество фактов о подвигах героев и бесстрашных моряков. Разумеется, я бы хотел лично пообщаться с теми, кто вносил и вносит вклад в победу России. Жду, что о волонтерском сопровождении Главного военно-морского парада у меня останутся одни из самых ярких впечатлений на всю жизнь» – отметил он.