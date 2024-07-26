Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.10 комментариев
Молодежную площадку для обсуждения выборов предложили создать в Петербурге
Общественники призвали превратить Петербург в «центр притяжения» молодежи, интересующейся избирательными процессами, создав там площадку для обмена мнениями о выборах.
Предложение прозвучало на круглом столе «Общество и выборы» в Северной столице, в ходе которого эксперты из Петербурга, Мурманской, Вологодской, Ленинградской и Новгородской областей, а также Республики Карелия обсуждали подготовку независимых общественных наблюдателей к сентябрьским выборам и новом тренде – готовности молодежи участвовать в этом процессе, сообщается на сайте Независимого общественного мониторинга.
С инициативой выступил ответственный секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов. Он отметил растущий интерес молодежи к выборам и сфере наблюдения. В связи с этим Точенов предложил регионам Северо-Запада объединиться для создания неформальной молодежной площадки Петербурге. «Нужно к этой теме очень серьезно подойти, подключиться к обсуждению всем. Тем более представители Общественной палаты здесь, можно обговорить эту инициативу сразу», – сказал он.
Правозащитник приехал в регион и как глава рабочей группы Совета по мониторингу избирательных прав граждан (МРГ СПЧ). Он рассказал, что позиция МРГ – не вмешиваться в ход выборов, а всесторонне и детально анализировать конкуренцию, действия участников кампаний, наличие независимого контроля и даже готовность избиркомов – «для того, чтобы выборы прошли законно и прозрачно».
Председатель Общественной палаты Петербурга Ирина Соколова отметила, что запрос на наблюдение за выборами в Петербурге, особенно среди молодежи, действительно большой.
По мнению руководителя Петербургского отделения Гуманитарного добровольческого корпуса Дениса Жгунова, интерес к выборам среди молодежи растет и важно его увеличивать. «Выборы всегда конкурентны и интересны. Есть много возможностей и для контроля, и для голосования, в частности прогрессивный ДЭГ. При этом важно проводить более масштабное информирование молодежи об этих темах, формировать в этой среде правовую ответственность», – сказал он.
Член Общественной палаты России Владимир Журавлев также отметил обсуждаемую проблематику и предложил создавать «молодежные секции» на базе общественных штабов по наблюдению за выборами.