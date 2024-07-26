Хинштейн объяснил свои слова о «замедлении YouTube»

Комментируя свои слова о том, что замедление YouTube в России является «вынужденным шагом», Хинштейн заявил, что скорость его работы действительно снизилась, но это связано с бездействием самого YouTube.

«Вновь подтверждаю: скорость загрузки YouTube за последнее время по факту уже (!) снизилась до 40%, а к концу следующей недели может снизиться до 70%. И связано это в первую очередь с действиями (а точнее бездействием) самого YouTube», – написал депутат в своем Telegram-канале.

Основной объем видеоконтента YouTube хранится на серверах Google в России, размещенных на инфраструктуре операторов связи и в ряде крупных дата-центров, однако после начала спецоперации и введения санкций корпорация перестала обслуживать и менять эту технику, заявил депутат.

Следствием этого стала «деградация качества», утверждает он. «За два года трафик YouTube уже снизился на те самые 40%, о которых я и писал. Если в 2022 году на сетях операторов связи действовало около 700 кэширующих серверов GGC, то к концу 2023 года их число сократилось до 450 и продолжает сокращаться уже в геометрической прогрессии!» – объясняет Хинштейн.

По его словам, Google сам начал предлагать телеком-операторам подключаться к российским дата-центрам напрямую, чтобы остановить падение качества трафика, однако это было лишь временной мерой.

«Потому что тут же встала другая проблема: поскольку Google поддерживает санкции и даже обанкротил свою российскую «дочку», он не может официально оплачивать услуги российских дата-центров. Я не знаю детали: бесплатно ли размещены их сервера в наших ЦОДах или деньги идут через «серые» полукриминальные схемы. Но в любом случае это все незаконно и все участники это хорошо понимают», – пишет Хинштейн.

По его информации, сотрудничающие с Google российские дата-центры планируют прекратить работать с компанией по «серым схемам», из-за чего скорость загрузки YouTube снизится на 70%. При этом доступ к видеохостингу для россиян сохранится, просто загрузка контента будет требовать больше времени, заверил депутат.

Можно изменить ситуацию, но это зависит от самого Google, считает Хинштейн. «Повторял и повторяю: дальнейшая судьба YouTube в России – в его руках», – заключил он.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что до конца недели якобы скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей – уже до 70%, мера не коснется мобильной связи. В Кремле не стали комментировать слова депутата о том, что замедление YouTube является «вынужденным шагом».