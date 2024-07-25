Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.4 комментария
Назван состав обновленного президиума Госсовета
Путин обновил состав президиума Госсовета
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому вносятся изменения в состав президиума Государственного совета.
В обновленный состав президиума Госсовета включен, в частности, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, который ранее возглавил комиссию по направлению «Сельское хозяйство», передает ТАСС.
В состав президиума также вошел глава Рязанской области Павел Малков, назначенный ранее руководителем комиссии по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, ставший председателем комиссии «Международная кооперация и экспорт».
Кроме того, в него включены врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, глава Калужской области Владислав Шапша и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.
Путин исключил из состава президиума Госсовета главу Минпромторга Антона Алиханова – бывшего губернатора Калининградской области, министра энергетики Сергея Цивилева – экс-главу Кузбасса, советника президента России Игоря Левитина, губернатора Алтайского края Виктора Томенко и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.
Также исключены экс-губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова и бывший глава Самарской области Дмитрий Азаров.
Ранее Путин включил в Госсовет врио глав девяти регионов.