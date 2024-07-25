Boeing согласилась признать вину в мошенничестве и сговоре в связи с авиакатастрофами

Tекст: Кристина Цыцура

По информации агентства, Boeing подтвердила, что направила в Минюст США подробное соглашение о признании вины и отметила, что компания продолжит «открыто сотрудничать с регулирующими органами», передает ТАСС.

В рамках соглашения Boeing также обязуется выплатить штраф в размере 243,6 млн долларов. Кроме того, компания инвестирует не менее 455 млн долларов в улучшение программ, направленных на обеспечение безопасности и соблюдение нормативных требований в течение трех лет.

Как сообщает Reuters, семьи жертв двух авиакатастроф смогут подать возражения до того, как судья примет решение о согласии на сделку.



