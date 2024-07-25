Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги.5 комментариев
Boeing согласилась признать вину в мошенничестве и сговоре в связи с авиакатастрофами
Авиастроительная корпорация Boeing подтвердила, что согласилась признать свою вину в мошенничестве и преступном сговоре для завершения расследования, проведенного Минюстом США, относительно катастроф двух самолетов серии 737 MAX, принадлежащих авиакомпаниям Lion Air и Ethiopian Airlines, пишет Reuters.
По информации агентства, Boeing подтвердила, что направила в Минюст США подробное соглашение о признании вины и отметила, что компания продолжит «открыто сотрудничать с регулирующими органами», передает ТАСС.
В рамках соглашения Boeing также обязуется выплатить штраф в размере 243,6 млн долларов. Кроме того, компания инвестирует не менее 455 млн долларов в улучшение программ, направленных на обеспечение безопасности и соблюдение нормативных требований в течение трех лет.
Как сообщает Reuters, семьи жертв двух авиакатастроф смогут подать возражения до того, как судья примет решение о согласии на сделку.