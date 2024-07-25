G7 не приняла решения по использованию замороженных активов РФ

Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги.5 комментариев
Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги.5 комментариев
Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Впрочем, Олимпиада – дело скоротечное.20 комментариев
Обновления базовых ценностей грозят западному миру куда более серьезными сбоями, чем тот, который был вызван обновлением программы CrowdStrike. И нам стоит порадоваться, что мы успели отказаться от этих обновлений. Это даже не вопрос национальной гордости и стремления к самобытности. Это вопрос самосохранения.4 комментария
При участии главы государства открыт восстановленный участок автодороги Новотроицкое – Чаплинка в Херсонской области, передает РИА «Новости». Участок протяженностью 71 км является частью альтернативного маршрута в Крым. Дорога должна обеспечить транспортную доступность 17 населенных пунктов и разгрузить АПП «Джанкой». Восстановление трассы заняло пять месяцев.
Также Путин открыл капитально отремонтированный Краснодонский родильный дом в ЛНР площадью 3,8 тыс. квадратных метров. Учреждение рассчитано на 90 коек и может принимать около 10 тыс. женщин ежегодно. Ремонтные работы начались в 2022 году, в ходе них было улучшено оснащение палат. Операционные и отделение неонатологии пополнились современным оборудованием.
Президент открыл больницу интенсивного лечения в Мариуполе с коечным фондом в 165 коек. В ходе ремонта были смонтированы сети, восстановлены кровля и фасад, проведены внутренние отделочные работы. Больницу снабдили инновационным кардиологическим и нейрохирургическим оборудованием, создали первый региональный сосудистый центр, а также лабораторию для различных медицинских исследований.
Кроме того, глава государства примет участие в открытии филиала Нахимовского военно-морского училища Минобороны России в Мариуполе, строительство которого шло с декабря 2022 года. Комплекс рассчитан на 560 обучающихся, набор запланирован на 240 человек.
Также будут продемонстрированы итоги первого этапа строительства круглогодичного молодежного образовательного центра «Маяк» в Бердянске Запорожской области. Площадь строений центра составляет 15 тыс. квадратных метров, всего он насчитывает 14 зданий.
Работы включали строительство и восстановление корпусов, устройство футбольной и баскетбольной площадок, зоны воркаута. На базе Центра будут проводить различные образовательные программы – семинары, форумы, интенсивы, конференции, практикумы. Работы ведутся с октября 2023 года.
Ранее Путин поручил включить новые регионы в обновленные нацпроекты.
Собянин переименовал площадь Европы в Москве в площадь Евразии
Новое название площади Европы – площадь Евразии, следует из документа, передает ТАСС.
Площадь Европы открылась в 2002 году как символ единения континента, это был общий проект России и Бельгии, передает РБК.
Востоковед Семенов: Турция является единственной страной НАТО, с которой у России не изменились отношения по линии Интерпола
«В данной ситуации все участвующие стороны продемонстрировали свои наилучшие профессиональные качества. Российские спецслужбы в кратчайшие сроки сумели установить личность преступника и передать информацию своим турецким коллегам через каналы Интерпола. Данный механизм взаимодействия Москвы и Анкары налажен достаточно хорошо», – сказал политолог Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.
«В отличие от других стран НАТО, Турция продолжает сотрудничество с Россией по данной линии без каких-либо сторонних проблем. Это и позволило достичь столь эффективного и показательного результата. Речь идет о налаженном и полноправном сотрудничестве, указывающим на высокий уровень отношений двух стран», – отмечает он.
«Однако ставить точку в данной истории пока рано. Истинная степень доверительности нашего диалога станет ясна лишь после того, когда Анкара примет решение о передаче преступника правоохранительным органам России. Тем не менее положительный характер имеющегося взаимодействия нельзя не отметить», – заключил Семенов.
Ранее в Турции задержали россиянина, подозреваемого в подрыве автомашины в Москве. Об этом заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая. По его словам, о нахождении на территории республики Евгения Серебрякова Анкаре сообщили представители подразделения Интерпола, расположенного в РФ. Ерликая отметил, что преступник прибыл в Турцию на самолете.
Напомним, в среду в московском дворе на Синявинской улице был взорван автомобиль Toyota Prado. В результате водителю авто оторвало стопы, в связи с чем он был госпитализирован в Боткинскую больницу.
Очевидец, оказавший пострадавшему первую помощь, отмечал, что тот был сильно обожжен. Вместе с ним в автомобиле находилась и супруга, которую из-за взрыва отбросило в сторону. Произошедшее было квалифицировано как покушение на убийство. О том, что подозреваемый находится в Турции, впервые сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
По его словам, удар был нанесен по пригороду Харькова Лесному, где расположена крупная дорожная развязка в сторону Белгорода и окружная дорога, передает ТАСС.
Лебедев добавил, что на днях туда прибыли до двух сотен военных, среди которых были иностранцы и нацисты из запрещенных в России экстремистских группировок «Кракен» и «Айдар».
Ранее ВС России нанесли удар по базе «Кракена» в Харькове.
Как указал Хаяси, подобные меры ограничивают законную деятельность японских компаний и являются абсолютно неприемлемыми. По его словам, российская сторона пояснила, что это – ответные меры на введенные Японией санкции, однако предпринятые Японией меры вызваны вторжением России на Украину, что является отчетливым нарушением международных законов, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Токио направило протест РФ в связи с введенными ограничительными мерами. Хаяси уточнил, что Япония будет продолжать предпринимать все возможные меры для защиты корпораций и бизнес-деятельности в России.
Ранее в МИД РФ заявили, что российская сторона в качестве ответа на санкционные меры японской стороны запретит въезд для 13 японских граждан.
Обут утверждает, что три мотоциклиста выдвинулись в сторону города Милас, их спутник Сергей Хадриков чуть отстал от Обута и Озолиной, передает РИА «Новости».
По его словам, между мотоциклами Обута и Озолиной вклинилась фура. Озолина попыталась объехать фуру и неправильно совершила обгон, после этого ее мотоцикл якобы врезался в мотоцикл Обута.
Турецкое издание пишет, что слова Обута подтвердил Хадриков. Суд отпустил на свободу Обута под юридический контроль.
Ранее сообщалось, что мотоцикл Озолиной столкнулся на трассе в Турции с мотоциклом другого блогера Онура Обута. Озолина погибла в ДТП, Обут доставлен в больницу.
Подозреваемого Евгения Серебрякова задержали полицейские провинции Мугла в Бодруме, сообщил Ерликая, передает ТАСС.
Он добавил, что о нем турецким властям сообщили представители российского подразделения Интерпола. Они пояснили, что Серебряков совершил теракт с начиненной взрывчаткой машиной в Москве. Ерликая отметил, что россиянин добрался в Турцию на самолете.
Напомним, в среду при взрыве автомобиля в Москве пострадал участник спецоперации, ему оторвало ступни. Также ранения получила его супруга. В МВД сообщили, что сдетонировало взрывное устройство, взрыв машины квалифицирован как покушение на убийство.
Директор ФСБ Александр Бортников пояснил, что подозреваемый скрылся на территории Турции.
Глава МИД Украины Кулеба заявил главе МИД Китая о готовности Киева к переговорам с Москвой
По ее словам, Украина желает участвовать в диалоге с Россией, в данный момент ведется подготовка, передает ТАСС.
«Переговоры должны быть рациональными и содержательными, направленными на достижение справедливого и прочного мира», – подчеркнула Мао Нин.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что украинцы постепенно смиряются с поражением в конфликте с Россией.
По его словам, в Москве в 06.30 мск подорвали «Тойоту» с офицером Минобороны, он и его жена в тяжелом положении.
«Общался тут со знающими людьми, они сказали, что у Киева действующие планы по ликвидации весьма внушительного списка «врагов Украины». Включая автора этих строк», – написал он в своем Telegram-канале, подчеркнув, что «никакие там возможные мирные переговоры власти Украины не волнуют».
Ранее МИД России передал Украине требования о немедленном аресте и выдаче причастных к террористическим актам в России.
СК: Установлен подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы
Также удалось установить автомобиль, на котором передвигался предполагаемый преступник, сообщил СК, передает ТАСС.
В настоящее время следователи проводят осмотр машины. К работе на месте происшествия привлечены наиболее опытные следователи и криминалисты столичного подразделения СК, отметили в ведомстве.
Напомним, утром в среду автомобиль Toyota взорвался во дворе дома на Синявинской улице в Москве, взрыв квалифицирован как покушение на убийство.
Сырский: F-16 не смогут подлетать к линии фронта ближе чем на 40 км из-за риска быть сбитыми
По словам Сырского, F-16 не смогут подобраться к линии фронта ближе чем на 40 км из-за риска быть сбитыми, передает РБК.
При этом они позволят Украине укрепить противовоздушную оборону, повысить эффективность борьбы с российскими крылатыми ракетами и дадут возможность поражать наземные цели, заявил главком ВСУ в интервью The Guardian.
Он также отметил, что Россия имеет превосходную авиацию и очень сильную ПВО, из-за чего украинская армия вынуждена все чаще прибегать к использованию более дешевых беспилотников и наземных дронов.
Ранее на Украине заявили о договоренности с Польшей о поставках F-16.
В заявлении отмечается, что ведется следствие по статьям «Заговор или восстание для насильственной смены конституционного строя» и «Террористический акт», что грозит лишением свободы на срок до десяти лет.
Отмечается, что «преступные деяния готовят находящиеся на Украине бывшие чины грузинской власти и бывшие сотрудники силовых структур».
Среди таких деяний, по данным СГБ, «подготовка убийства почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили».
По данным СГБ, «целью этих деяний является дестабилизация в Грузии и на фоне ослабления правительства насильственное свержение власти деструктивными силами».
Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии опрашивает граждан, вернувшихся с Украины после участия в военных действиях.
По данным Telegram-канала «Mash», после произошедшего соседи отнесли пострадавшего на детскую площадку и оставались с ним до приезда врачей.
После детонации пострадавший перебинтовывал себя сам, несмотря на то, что ему оторвало ступни ног.
Отмечается, что его супруге осколками посекло лицо.
В МВД заявили, что автомобиль в Москве взорвался из-за детонации взрывного устройства, взрыв квалифицирован как покушение на убийство.
Песков назвал проблемой нелегитимность Зеленского
Эти факторы могут существенно осложнять мирный процесс, пояснил Песков, передает ТАСС.
Президент России Владимир Путин ранее говорил о том, что Зеленский утратил свою легитимность, напомнил представитель Кремля. Он добавил, что анализ конституции и законов Украины позволяет сделать вывод о том, кто может легитимно руководить этим государством в нынешних условиях.
Ранее Песков заявил, что Зеленский не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности по Украине, юридически это будет нелегитимно.
По его словам, ситуация в Штатах приведет к революции, передает ТАСС.
«Будет ли она опираться на идеализм или будет захвачена регрессивными силами, в этом вопрос», – указал Кеннеди – младший.
Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп на канале Fox News заявил, что против президента США Джо Байдена был совершен переворот.