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    Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.

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    Василий Стоякин Василий Стоякин Соглашения о безопасности не дают Украине никакой безопасности

    Страны НАТО продолжают проводить линию на отказ от прямого участия в украинском конфликте, успешно отражая набеги Зеленского, который очень этого хочет. Впрочем, это не отменяет факта участия военнослужащих НАТО в боевых действиях.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Демократы не простили Байдену «пули Трампа»

    Все понимают: Камала Харрис – очень плохая замена «сонному Джо». Но, увы – пока единственно возможная. Да, абсолютно никчемное существо. Но ничего другого Демпартия предложить просто не в силах.

    12 комментариев
    24 июля 2024, 08:20 • Новости дня

    Марочко: ВСУ перебрасывают на Купянское направление резервы, которые берегли

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев перебрасывает свои резервы, которые берегли на крайний случай, в районы Кондрашовки, Петропавловки и Синьковки на Купянском направлении, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, зафиксирована переброска дополнительных сил и средств ВСУ в районы Петропавловки, Кондрашовки и Синьковки, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что по тому, что украинское командование бросает в бой резервы, которые берегло на крайний случай, можно судить о тяжелом положении украинских сил на данном участке фронта.

    Он рассказал также, что ВСУ усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов из всех доступных средств поражения на участке Кременная-Лисичанск.

    «ВСУ усиливают обстрелы из доступных средств поражения населенных пунктов Приволье и Новодружеск. За последнее время ситуация с обстрелами начала ухудшаться», – сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, обстрелы ведутся из крупнокалиберной артиллерии, минометов и ударных дронов.

    Ранее Марочко рассказал, что ВС России выбили ВСУ с долговременных огневых позиций в Макеевке в ЛНР.

    21 июля 2024, 16:10 • Новости дня
    Захарова посоветовала Джонсону не мечтать об отводе российских войск к границам 2022 года

    Мария Захарова: Пусть Джонсон даже не мечтает об уходе России из новых регионов

    Захарова посоветовала Джонсону не мечтать об отводе российских войск к границам 2022 года
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия не собирается уходить с освобожденных в ходе СВО территорий, вопреки русофобским ожиданиям в Лондоне, сказала газете ВЗГЛЯД представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее экс-премьер Британии Борис Джонсон призвал Дональда Трампа «укрепить Украину» и заставить «Путина отступить».

    «Джонсон – провокатор-русофоб. Именно он подстрекал киевский режим к отказу от ранее им же запрошенных переговоров с Россией. До границ 2022 года Россия войска не выведет. Пусть даже не мечтают», – сказала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

    Ранее бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в своей статье для Daily Mail заявил, что в случае достижения целей в СВО Россия, а точнее – президент РФ Владимир Путин «пойдет на Грузию и на все российское «ближнее зарубежье», а также на Прибалтику, чтобы «восстановить СССР».

    Поэтому Джонсон хочет, чтобы Дональд Трамп, в случае победы на выборах, разрешил ВСУ бить ракетами ATACMS по российским аэродромам и в целом «укрепил Украину». В итоге, по замыслу Джонсона, «Путину придется отступить» как минимум до границ, существовавших до начала СВО, а Украина запустит процесс вступления в ЕС и НАТО.

    При этом в реальности, вопреки чаяниям Джонсона, ВС РФ продвигаются все дальше в зоне СВО. Так, в воскресенье российские войска освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Также газета ВЗГЛЯД писала, что ВС РФ применили новый козырь в зоне спецоперации – авиабомбу ФАБ-3000, а сама Украина провалила тест на патриотизм.

    Стоит напомнить, что в ноябре 2023 года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Джонсона ничего не подписывать с Москвой.

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    23 июля 2024, 11:35 • Новости дня
    Ударом «Искандер-М» уничтожено около 50 иностранных наемников ВСУ под Харьковом
    Ударом «Искандер-М» уничтожено около 50 иностранных наемников ВСУ под Харьковом
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    «Искандер-М» нанес ракетный удар по лагерю иностранных наемников в Харьковской области, уничтожены около 50 инструкторов западных стран, сообщили в Министерстве обороны России.

    Отмечается, что удар был нанесен по пункту временной дислокации наемников и инструкторов в Дергачах в Харьковской области, следует из сообщения Минобороны в Telegram-канале.

    Ранее полковник испанской армии в отставке Педро Баньос заявил, что в результате удара по Одессе погибло как минимум 18 членов британской Специальной воздушной службы, а также солдаты французской армии.

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    22 июля 2024, 14:42 • Новости дня
    Минобороны показало удар «Искандером» по ангару с HIMARS в Николаевской области
    Минобороны показало удар «Искандером» по ангару с HIMARS в Николаевской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    «Искандер-М» ВС России нанес ракетный удар по разведанному ангару с РСЗО HIMARS в Новопетровке Николаевской области, сообщили в Министерстве обороны.

    Ударом «Искандера» уничтожена РСЗО HIMARS с боекомплектом и боевиками ВСУ, следует из видео Министерства обороны.

    Ранее российская ФАБ-3000 уничтожила пункт дислокации украинской нацгвардии в Харьковской области.

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    23 июля 2024, 03:28 • Новости дня
    Испанский полковник рассказал о гибели военных из Франции и Британии в Одессе

    Полковник испанской армии в отставке Баньос сообщил о гибели военных из Франции и Британии в результате удара по Одессе

    Испанский полковник рассказал о гибели военных из Франции и Британии в Одессе
    @ ANNA SZILAGYI/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В результате удара по Одессе погибло как минимум 18 членов британской Специальной воздушной службы, а также солдаты французской армии, сообщил полковник испанской армии в отставке Педро Баньос.

    Баньос подчеркнул, что речь идет не о французских наемниках, а о «солдатах французской армии». Кроме того, по его словам, ранены еще 25 членов британской Специальной воздушной службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Canal del Coronel.

    Баньос уточнил, что «не может подтвердить» полученную информацию. «Я попросил подтверждения, и мне сказали, что это точно...» – сообщил он. При этом Баньос не назвал дату удара по Одессе.

    Напомним, СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину. Один из сценариев, который рассматривали СМИ, предполагал отправку французских военных в Одессу.

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    22 июля 2024, 14:15 • Новости дня
    Российская ФАБ-3000 уничтожила пункт дислокации украинской нацгвардии в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Операторы дронов ВС России навели летчиков для удара бомбой ФАБ-3000 на пункт временной дислокации нацгвардии Украины в Липцах Харьковской области, сообщили военкоры.

    Кадры поражения боевиков авиабомбой ФАБ-3000 ВКС России опубликовали в Сети, пишет «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка».

    Отмечается, что удар по пункту дислокации боевиков был нанесен ФАБ-3000, а наводку летчикам дали операторы дронов ВС России, отследившие передвижение противника в Липцах.

    По предварительной оценке, были уничтожены не менее 50 боевиков 3-го батальона 13-й бригады нацгвардии, три пикапа и бронеавтомобиль.

    Ранее в Минобороны сообщили, что группировка «Север» поразила четыре бригады ВСУ под Харьковом.

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    23 июля 2024, 08:34 • Новости дня
    Российские военные заметили под Харьковом в рядах ВСУ следящих за небом женщин

    Tекст: Вера Басилая

    Женщины-военнослужащие в рядах ВСУ под Харьковом служат комендантами и дежурят на постах ПВО у города, рассказал российский офицер с позывным Гамбит из подразделения радиоэлектронной разведки группировки «Север».

    По его словам, женщины в рядах ВСУ на каких-либо важных местах под Харьковом не были замечены, на линии соприкосновения его подразделение их не видело. Офицер рассказал, что женщин отправляют на КПП или на наблюдательные посты ПВО, передает РИА «Новости».

    Гамбит продемонстрировал аудиозапись одного из радиоперехватов на Харьковском направлении, на которой среди голосов украинских военных, которые докладывают обстановку на Харьковском направлении, встречается женский с позывным Дана.

    Ранее подпольщики сообщили, что ВСУ стали привлекать к боевым действиям заключенных, в том числе женщин, вместо регулярных военных в Николаевской области и подконтрольной Киеву части Херсонской области.

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    23 июля 2024, 10:01 • Новости дня
    Украинские БПЛА атаковали паром в порту «Кавказ»

    Украинские БПЛА атаковали паром в порту «Кавказ», есть пострадавшие и погибший

    Украинские БПЛА атаковали паром в порту «Кавказ»
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ», есть пострадавшие и погибший, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    По его словам, утром украинские БПЛА атаковали паром в порту «Кавказ», среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что система ПВО в ночь на вторник уничтожила 25 беспилотников над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря, а также в небе над Брянской и Белгородской областями.

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    22 июля 2024, 13:46 • Новости дня
    Группировка «Север» поразила четыре бригады ВСУ под Харьковом
    Группировка «Север» поразила четыре бригады ВСУ под Харьковом
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За последние сутки подразделения группировки «Север» поразили живую силу и технику 42-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой, 52-й мотопехотной бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Украинские военные поражены у Белого Колодезя, Старицы, Липцов и Волчанска, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также были отражены три атаки 92-й штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты.

    ВСУ потеряли до 270 человек, польскую САУ Krab, гаубицу Д-20, орудие Д-30, британскую гаубицу L-118.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 54-й механизированной, 57-й мотопехотной, 144-й пехотной бригад ВСУ у Песчаного (Харьковская область), Макеевки (ЛНР) и Красного Лимана (ДНР). Также она отразила две контратаки подразделений 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли более 520 человек, немецкий танк Leopard, американский БТР М113. При контрбатарейной борьбе поражены САУ Krab, американская гаубица М198, САУ «Гвоздика», британская гаубица L-119, пушка МТ-12 «Рапира». Уничтожено три склада с боеприпасами ВСУ.

    Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 28-й механизированной, 93-й и 79-й десантно-штурмовых бригад, 5-й штурмовой бригады ВСУ у Дылеевки, Константиновки и Катериновки в ДНР. Также она отразила две атаки формирований 5-й штурмовой бригады ВСУ.

    Украинская армия в зоне ответственности этой группировки потеряла до 620 человек, два БТР М113. При контрбатарейной борьбе поражены две британские гаубицы FH-70, три орудия Д-20, гаубица Д-30, орудие М119, две гаубицы L-119, американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

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    23 июля 2024, 08:20 • Новости дня
    Российские десантники выбили ВСУ с позиций в районе Переездного в ДНР
    Российские десантники выбили ВСУ с позиций в районе Переездного в ДНР
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ выбили ВСУ с ряда позиций в районе Переездного на Северском направлении в ДНР, сообщили в министерстве обороны.

    В ведомстве отметили, что благодаря успешному выполнению боевой задачи штурмовых групп тульских десантников в районе Переездного в ДНР российские войска улучшили положение по переднему краю на Северском направлении, передает РИА «Новости».

    Наводчик-оператор БМД-2 с позывным Орел рассказал, что в колонне двигались не более трех машин, впереди ехал танк с тралом, он расчищал от минных заграждений пункт к «опорнику» ВСУ. По его словам, десантники отработали вражеские позиции с расстояния в 50-80 метров из 30-мм автоматической пушки. Кроме того, пушкой прикрывали и пехоту, чтобы с минимальными потерями взять штурмом позиции ВСУ.

    Ранее российские военные освободили населенный пункт Урожайное в Донецкой народной республике.

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    22 июля 2024, 06:39 • Новости дня
    ПВО поразила восемь беспилотников в районе Туапсе
    ПВО поразила восемь беспилотников в районе Туапсе
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В районе города Туапсе в Краснодарском крае силами ПВО поражены восемь беспилотников, никто не пострадал, сообщили местные власти со ссылкой на муниципальный Ситуационный центр. Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в регионе также сбит дрон-камикадзе.

    Инфраструктура и жилые дома не получили повреждений, сообщили власти Туапсинского района в Telegram.

    Анохин сообщил в Telegram, что один беспилотник уничтожен силами ПВО в Вяземском районе Смоленской области, никто не пострадал, разрушений на земле нет.

    Напомним, военный эксперт Алексей Леонков объяснял участившиеся атаки украинских БПЛА на Краснодарский край.

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    23 июля 2024, 08:43 • Новости дня
    Российские FPV-дроны уничтожили Abrams на Покровском направлении
    Российские FPV-дроны уничтожили Abrams на Покровском направлении
    @ Roman Denisov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчеты FPV-дронов ВС России подбили американский Abrams около пункта Прогресс на Покровском направлении в ДНР, сообщил военный эксперт Ян Гагин.

    По его словам, в районе Прогресса на Покровском направлении российские дроноводы подбили очередной Abrams, передает ТАСС.

    По данным объективного контроля, при попытке покинуть технику члены экипажа были уничтожены.

    Ранее замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров рассказал, что в программу подготовки российских военнослужащих на полигонах включено изучение уязвимых мест американского танка Abrams.

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    21 июля 2024, 22:22 • Новости дня
    Песков заявил, что СВО для России важнее выборов в США
    Песков заявил, что СВО для России важнее выборов в США
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для России достижение целей специальной военной операции на Украине важнее, чем результаты выборов в США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «В приоритете для нас – достижение целей СВО, а не результаты выборов в США», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Life.

    При этом Песков отметил, что до американских выборов «еще четыре месяца». Он подчеркнул, что «это длинный срок», за который могут произойти многие изменения. Пресс-секретарь президента России посоветовал «набраться внимания и следить, что будет дальше».

    Напомним, глава американского государства Джо Байден объявил, что не будет добиваться переизбрания на пост президента США. Он заявил, что полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

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    22 июля 2024, 09:19 • Новости дня
    Пленный: ВСУ скрывают от мобилизованных отправку на штурм

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование ВСУ до последнего скрывает от мобилизованных, что их будут использовать при штурмовых действиях, сообщил пленный военнослужащий ВСУ Сергей Кожемяко.

    По его словам, их набрали из тех, кто не служил, у кого проблемы со здоровьем, выдали каску, бронежилет, штаны, а о наступлении им сказали уже непосредственно перед отправкой, передает ТАСС.

    Кожемяко добавил, что им сказали зайти в посадку около Глубокого, окопаться и держать оборону, причем когда заходили туда, уже шел бой.

    В Минобороны России сообщили, что часть военнослужащих подразделения Кожемяко погибла на месте, а часть добровольно сдалась в плен.

    Ранее боевики ВСУ расстреляли в Работино пытавшихся сдаться сослуживцев.

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    21 июля 2024, 09:41 • Новости дня
    Над Херсонской областью сбиты две ракеты ATACMS

    Сальдо: ПВО России утром сбила две высокоточные ракеты ATACMS над Херсонской областью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская ПВО утром сбила две высокоточные ракеты ATACMS в небе над Херсонской областью, враг пытался атаковать Крым, осколки снарядов упали вдали от населенных пунктов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, ПВО России утром в воскресенье сбила две высокоточные ракеты ATACMS в небе над Херсонской областью, которыми ВСУ пытался атаковать Крым, передает РИА «Новости». Сальдо добавил, что осколки снарядов упали вдали от жилья, жертв, пострадавших и разрушений нет.

    Напомним, в пятницу Сальдо назвал потери ВСУ при попытках закрепиться на левом берегу Днепра.

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    23 июля 2024, 08:12 • Новости дня
    Марочко заявил о прибытии штурмовой группы ВСУ под Купянск под конвоем

    Tекст: Александра Юдина

    Военные штурмового подразделения ВСУ прибыли в район Купянска на Харьковском участке фронта под усиленной охраной, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, эта группа военных входит в состав одного из штурмовых подразделений, солдаты не имеют никакого боевого опыта, оружие и боеприпасы им выдали уже на линии боевого соприкосновения, передает РИА «Новости».

    «Выдвижение в «красную зону» шло под конвоем», – подчеркнул Марочко.

    Марочко выдвинул предположение, что группа мобилизованных состоит из числа заключенных.

    Ранее Марочко заявил, что ВСУ могут оказаться в окружении после потери Розовки и Песчаного Нижнего.

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