Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.14 комментариев
Марочко: ВСУ перебрасывают на Купянское направление резервы, которые берегли
Киев перебрасывает свои резервы, которые берегли на крайний случай, в районы Кондрашовки, Петропавловки и Синьковки на Купянском направлении, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, зафиксирована переброска дополнительных сил и средств ВСУ в районы Петропавловки, Кондрашовки и Синьковки, передает РИА «Новости».
Марочко добавил, что по тому, что украинское командование бросает в бой резервы, которые берегло на крайний случай, можно судить о тяжелом положении украинских сил на данном участке фронта.
Он рассказал также, что ВСУ усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов из всех доступных средств поражения на участке Кременная-Лисичанск.
«ВСУ усиливают обстрелы из доступных средств поражения населенных пунктов Приволье и Новодружеск. За последнее время ситуация с обстрелами начала ухудшаться», – сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, обстрелы ведутся из крупнокалиберной артиллерии, минометов и ударных дронов.
Ранее Марочко рассказал, что ВС России выбили ВСУ с долговременных огневых позиций в Макеевке в ЛНР.