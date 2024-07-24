Марочко: ВСУ перебрасывают на Купянское направление резервы, которые берегли

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, зафиксирована переброска дополнительных сил и средств ВСУ в районы Петропавловки, Кондрашовки и Синьковки, передает РИА «Новости».

Марочко добавил, что по тому, что украинское командование бросает в бой резервы, которые берегло на крайний случай, можно судить о тяжелом положении украинских сил на данном участке фронта.

Он рассказал также, что ВСУ усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов из всех доступных средств поражения на участке Кременная-Лисичанск.

«ВСУ усиливают обстрелы из доступных средств поражения населенных пунктов Приволье и Новодружеск. За последнее время ситуация с обстрелами начала ухудшаться», – сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, обстрелы ведутся из крупнокалиберной артиллерии, минометов и ударных дронов.

Ранее Марочко рассказал, что ВС России выбили ВСУ с долговременных огневых позиций в Макеевке в ЛНР.