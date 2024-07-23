Группировка «Север» поразила четыре бригады ВСУ под Харьковом

Tекст: Алексей Дегтярев

Украинские военные поражены у Белого Колодезя, Старицы, Липцов и Волчанска, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также были отражены три атаки 92-й штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты.

ВСУ потеряли до 270 человек, польскую САУ Krab, гаубицу Д-20, орудие Д-30, британскую гаубицу L-118.

Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 54-й механизированной, 57-й мотопехотной, 144-й пехотной бригад ВСУ у Песчаного (Харьковская область), Макеевки (ЛНР) и Красного Лимана (ДНР). Также она отразила две контратаки подразделений 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли более 520 человек, немецкий танк Leopard, американский БТР М113. При контрбатарейной борьбе поражены САУ Krab, американская гаубица М198, САУ «Гвоздика», британская гаубица L-119, пушка МТ-12 «Рапира». Уничтожено три склада с боеприпасами ВСУ.

Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 28-й механизированной, 93-й и 79-й десантно-штурмовых бригад, 5-й штурмовой бригады ВСУ у Дылеевки, Константиновки и Катериновки в ДНР. Также она отразила две атаки формирований 5-й штурмовой бригады ВСУ.

Украинская армия в зоне ответственности этой группировки потеряла до 620 человек, два БТР М113. При контрбатарейной борьбе поражены две британские гаубицы FH-70, три орудия Д-20, гаубица Д-30, орудие М119, две гаубицы L-119, американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.