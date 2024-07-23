Страны НАТО продолжают проводить линию на отказ от прямого участия в украинском конфликте, успешно отражая набеги Зеленского, который очень этого хочет. Впрочем, это не отменяет факта участия военнослужащих НАТО в боевых действиях.0 комментариев
ВС России выбили ВСУ с долговременных огневых позиций в Макеевке в ЛНР
Российские военнослужащие выбили солдат ВСУ с долговременных огневых позиций в Макеевке в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, ВС России нанесли мощное огневое поражение противнику в Макеевке, ВСУ, понеся существенные потери, оставили огневые позиции, которые занимали длительное время, и отступили, передает ТАСС.
Марочко подчеркнул, что российские военнослужащие «продолжают борьбу за освобождение Макеевки».
Ранее Марочко сообщил, что российские силы смогли после освобождения Розовки в ЛНР и Песчаного Нижнего в Харьковской области пройти на участке фронта шириной более чем 30 км, формирования ВСУ могут оказаться в окружении.