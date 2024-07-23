Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.11 комментариев
Политолог оценил предложенную МВД стратегию противодействия экстремизму
Политолог Ухов оценил предложенную МВД стратегию противодействия экстремизму
Новая концепция противодействия экстремизму, которую на днях предложило Министерство внутренних дел России, содержит как сильные, так и слабые стороны, заявил политолог Илья Ухов.
По мнению Ухова, одним из плюсов стратегии являются четкие определения экстремистской и террористической деятельности, что позволит правоохранительным органам более эффективно пресекать подобные проявления.
В новой стратегии радикализм описывается как приверженность идеологии насилия, характеризующаяся стремлением к решительному и кардинальному изменению основ конституционного строя России, нарушению единства и территориальной целостности страны, указал Ухов в своем Telegram-канале.
Это определение позволяет бороться как с разного рода «политическими сепаратистскими поползновениями», так и пресекать действия приверженцев радикальных религиозных взглядов, считает эксперт.
Кроме того, в концепции верно подмечена и роль иностранных центров силы в инспирировании и продвижении внутри России радикальных идеологий, отметил Ухов. «Верно указано и то, что реальную угрозу представляют «политика некоторых иностранных государств по искажению истории, фальсификации роли и вклада СССР в победу над гитлеровской Германией и милитаристской Японией», также хорошо описаны и угрозы возрождения идей нацизма и фашизма, активизации идей реваншизма, героизации нацистов и их пособников», – добавил он.
Вместе с тем определение русофобии, как «неприязненное, предвзятое, враждебное отношение к гражданам России, к русскому языку и культуре», является слишком размытым и не учитывает, что русофобия в первую очередь направлена против русского народа как государствообразующего, оно требует доработки, считает Ухов.
Кроме того, по мнению политолога, в стратегии уделяется недостаточно внимания угрозам, исходящим от принижения роли России и СССР в истории, особенно в странах бывшего влияния.
Накануне МВД подготовило проект новой стратегии противодействия экстремизму.