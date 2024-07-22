Мизулина обвинила чеченского блогера в мошенничестве

Tекст: Ольга Иванова

Мизулина рассказала, что про Тамаева сделали разоблачение в YouTube. После этого Тамаев выяснил личные данные блогера, сделавшего расследование, «всех его родственников, выложил все в открытый доступ, начал угрожать ему и его семье, а потом вообще заставил блогера приехать к себе домой, записать видео с извинениями и удалить расследование», сообщает «Газета.Ru».

Мизулина обратила внимание на то, что Тамаев мог бы обратиться в суд, если счел информацию в разоблачении лживой, но он предпочел разобраться иначе.

«Я не считаю, что блогер, который опубликовал расследование, должен был извиняться перед Чеченской Республикой. Перед народом Чечни, да и всеми россиянами, давно уже должен извиниться сам скамер Тамаев за все свои позорные и нарушающие закон действия», – написала глава ЛБИ.

Мизулина также рассказала, что сама начала получать угрозы после того, как опубликовала серию постов о Тамаеве.

В понедельник, 22 июля, Тамаев заставил извиниться человека, сделавшего на него разоблачение. Автор YouTube-канала «Министерство правды» записал несколько роликов о Тамаеве и его неэтичном поведении в интернете – стримах игры, в которой якобы можно выиграть большую сумму денег, при этом она больше похожа на казино. Автор «Министерства правды» утверждает, что после игр, рекламируемых Тамаевым, люди оказываются в долгах.

Автор «Министерства правды» записывал ролики в балаклаве, не раскрывая своих личных данных. Тамаев каким-то образом вычислил личность разоблачителя и опубликовал информацию о нем. Спустя некоторое время в Сети появился ролик, на котором автор «Министерства правды» приносит извинения, находясь дома у Тамаева.

Вскоре после постов Мизулиной о ситуации высказался министр по делам национальной политики Чеченской Республики Ахмед Дудаев. «Оказывается, в нашей стране, в России, нет других проблем, кроме блогера Асхаба Тамаева, нашего дорогого брата... Появились непонятно зачем и кем созданные организации с непонятно откуда нарисовавшимися руководителями этих организаций, которые постоянно пишут какие-то заявления, постят негативные, критикующие Асхаба материалы», – сказал Дудаев.

Он отметил, что у Тамаева большая аудитория, «твердая гражданская позиция», он регулярно помогает участникам СВО, пропагандирует спорт и является патриотом.

Ранее Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении комика Александра Гудкова.