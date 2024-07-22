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    Почерк убийства Фарион подсказывает его исполнителя
    Стали известны обстоятельства катастрофы Superjet в Подмосковье
    В Госдуме объяснили «страшную статистику» гибели людей на воде
    Американист: Из Харрис постараются вылепить вторую Хилари Клинтон
    Венгрия и Словакия обвинили Киев в остановке транзита нефти из России
    Кремль отреагировал на снятие Байдена с выборов в США
    Для граждан с низким доходом вводится специальный банковский счет
    Венгрия заблокировала выделение денег из фонда мира на оружие для Украины
    Приговоренный к расстрелу в Белоруссии немец не стал обжаловать решение суда
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Демократы не простили Байдену «пули Трампа»

    Все понимают: Камала Харрис – очень плохая замена «сонному Джо». Но, увы – пока единственно возможная. Да, абсолютно никчемное существо. Но ничего другого Демпартия предложить просто не в силах.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Картиночки и мемчики сглаживают извилинки

    То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».

    13 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Верховной раде пора в утиль

    Как минимум украинская власть незаконна с февраля 2014 года – с момента государственного переворота. Когда Верховная рада, не говоря уже о центральной исполнительной власти, стала принимать абсолютно неправомочные решения.

    16 комментариев
    22 июля 2024, 21:08 • Новости дня

    Пожар в здании в центре Москвы полностью потушили

    Tекст: Кристина Цыцура

    Пожар в здании в центре Москвы полностью ликвидирован, сейчас устанавливается его причина, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    «Пожар полностью ликвидирован. Причина устанавливается», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Ранее сообщалось, что утеплитель и обрешетка начали гореть на крыше здания по адресу Большой Сухаревский переулок, дом 13, в котором расположены хостел и магазины. Самостоятельно здание до приезда пожарных покинули 40 человек.

    22 июля 2024, 06:23 • Новости дня
    Американский миллиардер заявил о госперевороте в США

    Миллиардер Сакс назвал отказ Байдена от участия в выборах в США госпереворотом

    Американский миллиардер заявил о госперевороте в США
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский миллиардер Дэвид Сакс, комментируя отказ Джо Байдена от участия в выборах, заявил, что президент США «свергнут в результате переворота». #{vote}

    Сакс в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) обвинил Байдена в превращении США в «банановую республику» преследованием «своего соперника на выборах». По словам Сакса, теперь, «как в банановой республике», Байден «свергнут в результате переворота». «Что посеешь, то и пожнешь», – заявил Сакс.

    Напомним, после дебатов с Дональдом Трампом Байден несмотря на давление со стороны партии и ближайших соратников отказывался выйти из гонки. Однако он все же объявил, что не будет участвовать в выборах – видимо, из-за состояния здоровья, шантажа со стороны спонсоров предвыборной кампании и утраты последних союзников.

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    22 июля 2024, 08:51 • Новости дня
    В России на ж/д платформе заметили редкий танк Т-90
    В России на ж/д платформе заметили редкий танк Т-90
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Редкую модификацию танка Т-90 заметили на железнодорожной платформе в России, он принадлежит к изделиям ранней серии, сообщили военкоры.

    В Telegram-канале «Воевода вещает» опубликована фотография Т-90 с литой башней. Отмечается, что такие танки очень редко встречаются, серия почти «музейная», пишет «Лента.ру».

    Т-90 «Владимир» приняли на вооружение в 1992 году. Корпус и башню машины создали по типу агрегатов танка Т-72Б. В 2004 году начали строить Т-90А, оснащенные сварной башней.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал Т-90 «Прорыв» лучшим танком в мире.

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    22 июля 2024, 14:42 • Новости дня
    Минобороны показало удар «Искандером» по ангару с HIMARS в Николаевской области
    Минобороны показало удар «Искандером» по ангару с HIMARS в Николаевской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    «Искандер-М» ВС России нанес ракетный удар по разведанному ангару с РСЗО HIMARS в Новопетровке Николаевской области, сообщили в Министерстве обороны.

    Ударом «Искандера» уничтожена РСЗО HIMARS с боекомплектом и боевиками ВСУ, следует из видео Министерства обороны.

    Ранее российская ФАБ-3000 уничтожила пункт дислокации украинской нацгвардии в Харьковской области.

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    22 июля 2024, 03:30 • Новости дня
    Белый дом пояснил «ошеломительное решение» Байдена сняться с выборов

    CNN заявил об отказе Белого дома связывать выход Байдена из президентской гонки с его здоровьем

    Белый дом пояснил «ошеломительное решение» Байдена сняться с выборов
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Высокопоставленный чиновник администрации США утверждает, что отказ президента страны Джо Байдена от участия в выборах не связан с состоянием его здоровья, сообщает CNN.

    Как заявил CNN, «ошеломительное решение» Байдена, по словам чиновника, «не связано с какими-либо медицинскими проблемами», передает РИА «Новости».

    Напомним, президент США впервые вышел из предвыборной гонки в разгар избирательной кампании на второй срок. При этом республиканцы требуют не только снятия кандидатуры Байдена, но и его отставки с поста президента.

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    22 июля 2024, 18:05 • Новости дня
    Стали известны обстоятельства катастрофы Superjet в Подмосковье

    Разбившийся в Подмосковье Superjet превысил заданную скорость и перешел в пикирование

    Стали известны обстоятельства катастрофы Superjet в Подмосковье
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Межгосударственный авиационный комитет (МАК) установил обстоятельства катастрофы самолета Superjet в Подмосковье, сообщили в пресс-службе комитета.

    Как указали в комитете, самолет превысил заданную скорость на 320 узлов и перешел в пикирование. Отмечается, что на шестой минуте полета сработала звуковая сигнализация Overspeed, однако экипажу не удалось вывести лайнер из снижения с помощью рукояти управления, передает ТАСС.

    В пресс-службе добавили, что причины трагедии пока не установлены. МАК продолжает расследование и уже направил авиационным властям РФ донесение с рекомендациями по повышению безопасности полетов.

    Ранее сообщалось, что пассажирский Superjet, разбившийся в Подмосковье, по предварительным данным, не совершал обязательный облет после того, как прошел техобслуживание.

    Напомним, вероятной причиной катастрофы SSJ-100 в Подмосковье могла стать ошибка при установке датчиков угла атаки.

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    22 июля 2024, 10:49 • Новости дня
    Handelsblatt: Антироссийские санкции провалились и угрожают ЕС
    Handelsblatt: Антироссийские санкции провалились и угрожают ЕС
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Санкции Евросоюза пока оказали незначительное влияние на экономику России, а в будущем они могут нанести ущерб объединению, пишет Handelsblatt со ссылкой на исследование четырех институтов экономических исследований, заказанное министерством экономики Германии.

    Как отмечается в материале, экономика России демонстрирует активный рост, и эксперты выразили надежду, что санкционная политика может подействовать как «медленный яд». Однако, если оценивать трезво, то санкции Запада оказались неэффективными, так как они должны были сработать быстро, а не растягиваться на длительное время, пишут «Ведомости».

    Как отмечает Handelsblatt, в долгосрочной перспективе Россия снова сможет участвовать в мировой торговле независимо от желания Запада, а «медленный яд» санкций может навредить самому Западу, например, через рост цен на нефть и газ.

    Издание отмечает, что заморозка российских активов вызывает опасения у других стран, что они также могут стать объектом таких санкций.

    Ранее анализ издания Asia Times прогноза министра финансов США Джанет Йеллен показал, что антироссийские санкции привели к тому, что доллар стал менее привлекательным в качестве мировой валюты.

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    22 июля 2024, 12:02 • Новости дня
    Рар: Европейские либералы рукоплещут «спасительнице» Харрис

    Германский политолог Рар: Западные элиты сделают все, чтобы Харрис не проиграла выборы

    Рар: Европейские либералы рукоплещут «спасительнице» Харрис
    @ Tierney L. Cross/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Камала Харрис для европейцев – это «спасительница» от «диктатора» Трампа. Именно поэтому после выхода Байдена из гонки медиа и либеральные политики будут всячески раскачивать пропаганду в ее поддержку и усилят давление на Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что Джо Байден вышел из президентской гонки.

    «Европейские либералы рукоплещут, на лицах европейских политиков – радость и облегчение. СМИ бросаются восхвалять Камалу Харрис, которую будут прославлять как «спасительницу» Европы от «диктатора» Трампа», – говорит германский политолог Александр Рар.

    По его словам, «западные элиты сделают все, чтобы Харрис не проиграла выборы». «Для них она – «реинкарнация» прежнего президента и любимца либерального Запада, а именно – Барака Обамы», – считает аналитик.

    Он также указал, что особенно «торжествуют» именно СМИ, которые «во многом причастны к снятию Байдена». «Медиа активно качали кампанию за его отстранение. Сейчас же они почувствовали силу и возьмутся за агитацию в пользу Харрис. На этом фоне критика и обвинения в адрес Трампа будут только усиливаться», – убежден политолог.

    Между тем сама Харрис пока не будет обращать внимание на Европу, добавляет эксперт. «У нее остались считанные месяцы на то, чтобы завоевать доверие американцев, а местный избиратель хочет знать – как она будет решать внутренние проблемы Америки, среди которых миграция, социальные вопросы и экономика. Поэтому ждать больших заявлений по внешней политике не стоит», – рассуждает Рар.

    Харрис также может усилить нападки на Трампа, обращая внимание на его возраст, допускает эксперт. «Что касается украинского конфликта, то тут зазвучат обвинения в том, что экс-президент готов идти на уступки в отношении России. Она, возможно, будет повторять риторику Байдена о том, что мир в опасности, свобода и демократия под угрозой, надо воевать с «диктаторами» и авторитарными режимами. Либеральные элиты в США и ЕС ее будут направлять на этот путь», – заключил Рар.

    Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем он пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

    Однако многие обратили внимание на тот факт, что Байден ограничился лишь письменным заявлением, не обратившись к американцам в видеоформате. Так, американский миллиардер Дэвид Сакс отметил, что сутки назад Байден заявлял, что намерен продолжать избирательную кампанию, но неожиданно вышел из нее. Кроме того, он напомнил, что Линдон Джонсон в 1968 году выступил перед нацией с 40-минутной речью, когда решил не участвовать в выборах.

    В свою очередь Дональд Трамп в обращении, распространенном через СМС-рассылку, заявил, что вашингтонская элита, испытывающие ненависть к США СМИ и «коррумпированное глубинное государство» предприняли все возможные усилия, пытаясь «защитить Байдена». Однако в результате тот «с полным позором вышел из гонки».

    Решение Байдена вызвало во многом бурную реакцию на Западе. Так, чешский премьер Петр Фиала сказал, что «держит кулаки за США и надеется, что в результате демократического соревнования двух сильных и равных кандидатов появится хороший президент», пишет The New York Times.

    «В Германии, где антипатия бывшего президента Дональда Трампа к альянсу НАТО и его несколько непроницаемая позиция по украинскому вопросу вызвали беспокойство, канцлер Олаф Шольц особо отметил резко отличающийся подход Байдена от изоляционистских наклонностей Трампа», – добавляет издание. По словам Шольца, благодаря нынешнему главе Белого дома «трансатлантическое сотрудничество тесно, НАТО сильно, а США являются для нас хорошим и надежным партнером».

    Владимир Зеленский, между тем, заявил, что уважает «жесткое, но сильное» решение Байдена, и поблагодарил его за «непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу». Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

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    22 июля 2024, 04:55 • Новости дня
    МВД Украины объявило в розыск предполагаемого убийцу Фарион

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское МВД опубликовало фотографии мужчины, который подозревается в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, он объявлен в розыск.

    «Полиция опубликовала ориентировку на вероятного убийцу Ирины Фарион и его видео на месте преступления», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.


    Речь идет о мужчине худощавого телосложения, возраст – около 20 лет, рост – 170-180 см. Сообщается, что в момент нападения на нем были панама и красные перчатки. МВД Украины попросило жителей страны помочь установить его личность и местонахождение, если они владеют соответствующей информацией, передает ТАСС.

    В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что заслушал «доклад министра внутренних дел по расследованию убийства Ирины Фарион». «Тяжелый процесс», – сказал Зеленский, отметив, что выясняется «больше данных об исполнителе».

    В пятницу Фарион ранили из огнестрельного оружия во Львове. Она умерла в больнице.


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    22 июля 2024, 05:51 • Новости дня
    Маск назвал Харрис «марионеткой» Александра Сороса
    Маск назвал Харрис «марионеткой» Александра Сороса
    @ Ting Shen/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Как следует из сообщения миллиардера Илона Маска, он считает, что вице-президент США Камала Харрис является «марионеткой» Александра Сороса – сына американского финансиста Джорджа Сороса.

    Маск прокомментировал снимок, на котором вместе запечатлены Сорос и Харрис, а также сообщение о том, что Сорос поддерживает вице-президента США. Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) «поблагодарил» Сороса за то, что он не создавал напряжения вокруг вопроса о том, кто «будет его следующей марионеткой».

    Напомним, на фоне объявления президента США Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки, Маск заявил, что «настоящие власти отказываются от старой марионетки».

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    22 июля 2024, 13:24 • Новости дня
    Американские букмекеры после снятия Байдена оценили шансы Трампа на победу

    Букмекеры в США оценили шансы на победу Трампа в 64% после выхода Байдена из гонки

    Американские букмекеры после снятия Байдена оценили шансы Трампа на победу
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские букмекеры оценивают шансы на победу экс-президента США Дональда Трампа в 64% после заявления о выходе из гонки за переизбрание действующего главы государства Джо Байдена, свидетельствуют данные онлайн-сервиса ставок Polymarket.

    Согласно сервису, Трамп с вероятностью в 64% победит на выборах, тогда как шансы вице-президента США Камалы Харрис оцениваются в 30%, передает РИА «Новости».

    При этом сумма ставок на победу Трампа насчитывает 40,7 млн долларов, на победу Харрис – 22,3 млн.

    Ранее дипломаты МИД Германии создали «кризисную группу» для обсуждения и подготовки к сценарию с возвращением бывшего американского президента Дональда Трампа в Белый дом.

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    22 июля 2024, 12:53 • Новости дня
    Кремль отреагировал на снятие Байдена с выборов в США

    Песков: Кремль не удивлен выходом Байдена из президентской гонки

    Кремль отреагировал на снятие Байдена с выборов в США
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Решение действующего президента США Джо Байдена о выходе из президентской гонки не является приоритетной темой российской повестки дня, но оно Кремль не сильно удивило, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Речь идет об избирательной кампании в США. <…> Это не наше внутреннее дело. Это не может быть приоритетной темой нашей повестки дня», – цитирует ТАСС Пескова.

    По его словам, Кремль не собирается давать оценку решению действующего президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки, эта тема должна заботить американских избирателей.

    При этом он заявил, что российско-американские отношения переживают наихудший период в истории, их будущее очень важно для России. Песков заявил, что Кремль «не ждет ничего хорошего» от нынешней администрации США в адрес России.

    Он также добавил, что в Кремле не сильно удивились выходу Байдена из президентской гонки, этому научило происходящее в США последние годы.

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    Снятие Джо Байдена с выборов в США — это:



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    Ранее высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что отказ президента страны Джо Байдена от участия в выборах не связан с состоянием его здоровья.

    Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем Байден пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

    Коментарии (3)
    22 июля 2024, 14:15 • Новости дня
    Российская ФАБ-3000 уничтожила пункт дислокации украинской нацгвардии в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Операторы дронов ВС России навели летчиков для удара бомбой ФАБ-3000 на пункт временной дислокации нацгвардии Украины в Липцах Харьковской области, сообщили военкоры.

    Кадры поражения боевиков авиабомбой ФАБ-3000 ВКС России опубликовали в Сети, пишет «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка».

    Отмечается, что удар по пункту дислокации боевиков был нанесен ФАБ-3000, а наводку летчикам дали операторы дронов ВС России, отследившие передвижение противника в Липцах.

    По предварительной оценке, были уничтожены не менее 50 боевиков 3-го батальона 13-й бригады нацгвардии, три пикапа и бронеавтомобиль.

    Ранее в Минобороны сообщили, что группировка «Север» поразила четыре бригады ВСУ под Харьковом.

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    22 июля 2024, 16:20 • Новости дня
    Венгрия и Словакия обвинили Киев в остановке транзита нефти из России

    Reuters: Венгрия и Словакия запросили консультации с Киевом по запрету транзита нефти из России

    Венгрия и Словакия обвинили Киев в остановке транзита нефти из России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Будапешт и Братислава направили в Еврокомиссию (ЕК) запрос на проведение консультаций с украинской стороной по вопросу приостановки транзита нефти из России, пишет Reuters.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел переговоры с украинским коллегой, который заявил, что Киев не запрещал транзит российской нефти, пишет Reuters, передает ТАСС.

    «Я говорил с министром иностранных дел Украины. По его словам, они не запрещали транзит нефти, но это неправда. У ЕК есть три дня на то, чтобы выполнить наш запрос, после чего мы передадим это дело в суд», – сказал венгерский министр.

    Решение украинской стороны ограничить транзит нефти из России нарушает соглашение Киева и ЕС об ассоциации с Евросоюзом, подчеркнул он. Согласно документу, пострадавшие страны могут запустить консультационный процесс, на котором их обязана представлять ЕК, объяснил Сийярто в эфире телеканала M1, передает РИА «Новости».

    «Если и в этом случае не будет решения, то Евросоюз уполномочен пересмотреть свои обязательства в рамках соглашения и тоже не выполнять их», – сказал он.

    Глава венгерского МИД также отметил, что в июне Украина импортировала больше всего электроэнергии из Венгрии, на фоне чего решение Киева о приостановке транзита нефти из России является особенно враждебным.

    Ранее в Госдуме обвинили Украину в шантаже Венгрии из-за российской нефти.

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    22 июля 2024, 08:55 • Новости дня
    Жители США возмутились отсутствием речи Байдена о выходе из предвыборной гонки
    Жители США возмутились отсутствием речи Байдена о выходе из предвыборной гонки
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жители США возмутились отсутствием речи президента США Джо Байдена о снятии с выборов, а также фото того, как он подписывает документ о выходе из предвыборной гонки.

    В США стали задавать вопросы, почему спустя десять часов после снятия с выборов сам Байден на публике не появился, кроме того, их удивляет, что о выходе из предвыборной гонки президент США написал в письме, а не обратился с речью к нации, пишет «Царьград».

    Американский миллиардер Дэвид Сакс отметил, что сутки назад Байден заявлял, что намерен продолжать избирательную кампанию, но неожиданно вышел из нее. Кроме того, он напомнил, что Линдон Джонсон в 1968 году выступил перед нацией с 40-минутной речью, когда решил не участвовать в выборах.

    Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем Байден пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

    Еще в пятницу Байден сообщил, что планирует возобновить свою избирательную кампанию в борьбе за переизбрание на пост президента на следующей неделе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

    Коментарии (21)
    22 июля 2024, 10:45 • Новости дня
    Российские политики и блогеры отреагировали на снятие Байдена с выборов в США
    Российские политики и блогеры отреагировали на снятие Байдена с выборов в США
    @ Lawrence Jackson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские политики, политологи и блогеры пожелали президенту США Джо Байдену здоровья и преимущественно шутками отреагировали на его снятие с предвыборной гонки, оценив перспективы выдвинутой от Демократической партии кандидатуры Камалы Харрис.

    «Сегодня в схватке за место президента Трамп досрочно победил Байдена. Байден ушел не сам по себе. Его вынудили уйти его коллеги-демократы, потому что он уже проиграл президентскую гонку Трампу. Сняв свою кандидатуру с выборов, Байден признал свое поражение», – к такому выводу пришел сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, как Байден требовал отставки сирийского лидера Башара Асада. В своем  Telegram-канале она написала: «He must go (он должен уйти – прим. ВЗГЛЯД)», – подумал президент Асад, почитав утром американские газеты, и выпил чашку кофе за 80-летие российско-сирийских отношений».

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев был краток: «Байден все… Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты».

    «Самая забавная часть сегодняшней сенсации состоит в том, что кандидат в президенты от правящей партии будет не избран, а назначен руководством партии», – пишет блогер Виктор Марахов. По его словам, «вся демократия с 14 млн голосов, поданных на них за Байдена, и прочим театром» полетела прочь, и «насажена новая, ужасно независимая и самостоятельная, политическая фигура».

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    «Байден лично приложил руку к украинскому сюжету – как никто другой, еще с начала прошлого десятилетия. Так что никаких оснований сокрушаться по его поводу у нас нет», – пишет «Россия в глобальной политике».

    «Однако, справедливости ради, стоит заметить, что в качестве визави в жесткой конфронтации Байден – не худший вариант. Весьма опытный, довольно осторожный, относительно рациональный – до тех пор, пока Байден сам определял политический курс (тут, конечно, интересно, когда это перестало иметь место), его можно было просчитывать. Те, кто идет ему на смену, перечисленными качествами обладать не будут, так что качели станут раскачиваться намного интенсивнее», – следует из комментария в блоге.

    «Будет забавно, если окажется, что заявление Байдена об отставке – это фальшивка, которую твитнул какой-то стажер, но никто не знает пароля, чтобы удалить его», – процитировал британского сатирика Карла Шарро политический обозреватель «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

    «И в самом деле, никто ведь не видел еще Байдена, сообщающего об этом. А если окажется, что его взяли в заложники?» – предположил политолог.

    «Не мог до самого утра отделаться от одной мысли: «А Байден-то сам знает, что он с выборов снялся?» Нет, не от этой, хотя и эта мысль, увы, совершенно не шутка. Несчастный старик, которым манипулировали и за счет которого жили родственники и политцыгане Клинтоны. Сплошь и рядом такое», – считает Дмитрий Евстафьев.

    «Камала Харрис. Шансов у нее меньше, чем у Байдена – посредственная харизма, отсутствие успехов на посту, плюс она женщина, чернокожая американка с южноазиатскими корнями. Не выдвинуть ее было, в общем, нельзя: чернокожие избиратели бы не поняли, а их поддержка демократам критически важна», – оценил шансы Харрис американист Алексей Наумов.

    Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц пошутил: «Байден снялся с президентской гонки и уступил место своему вице-президенту Камале Харрис. Еще один западный лидер пал жертвой проклятия рукопожатия Зеленского. А если бы ручкался в перчатке, или сразу бы отсек себе кисть… Аминь дедушке».

    Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал картинку с балетом «Лебединого озера» и подписал: «Эфир CNN прямо сейчас!»

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

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