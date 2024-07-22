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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Картиночки и мемчики сглаживают извилинки

    То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Верховной раде пора в утиль

    Как минимум украинская власть незаконна с февраля 2014 года – с момента государственного переворота. Когда Верховная рада, не говоря уже о центральной исполнительной власти, стала принимать абсолютно неправомочные решения.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как происходящее в США отразится на майданной Украине

    А если президентом станет Трамп? Для ЗЕ-команды это очень плохая новость. Из-за Зеленского против Трампа в 2019 году начали процедуру импичмента. А серый кардинал Андрей Ермак отказался помочь команде Трампа «утопить» семейство Байденов по делу компании Burisma.

    4 комментария
    22 июля 2024, 12:13 • Новости дня

    Боррель заявил об уничтожении 70% энергомощностей Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    70% энергомощностей Украины уничтожены, главы МИД ЕС обсудят усиление энергетической поддержки Киева и поставок средств ПВО, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров иностранных дел Евросоюза.

    По его словам, ЕС на Украине должен попытаться избежать полного уничтожения энергосистемы, при этом 70% энергетических мощностей уничтожены и зимой все станет гораздо сложнее, передает ТАСС.

    «Я призову глав МИД предоставить больше поддержки, чтобы восстановить или заместить мощности по генерации энергии. Второе – это средства ПВО», –сказал Боррель.

    Ранее газета New York Times сообщала, что на большей части Украины температура воздуха достигает 40 градусов, из-за аномальной жары возможен коллапс энергосистемы страны.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в стране уничтожено около 80% мощностей тепловой электрогенерации и треть мощностей гидрогенерации.

    21 июля 2024, 17:15 • Новости дня
    Зеленский допустил переговоры с Путиным
    Зеленский допустил переговоры с Путиным
    @ Jeff Overs/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, что киевский режим может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Такие переговоры возможны в рамках второго «саммита мира», заявил Зеленский в интервью Би-би-си, передает ТАСС.

    Переговоры могут пройти при условии, что Россия будет готова «проговаривать» украинский план урегулирования.

    «И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин – какая разница», – сказал Зеленский.

    По его словам, для окончания боевых действий необходимо вести переговоры с тем, «кто в России все решает».

    Ранее российский МИД заявлял, что высказывания киевского режима о готовности разрешить конфликт с помощью дипломатии являются пустыми словами, поскольку на Украине действует указ о запрете переговоров с Россией.

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    21 июля 2024, 15:24 • Новости дня
    На западе Украины майор ВСУ застрелил пограничника

    Tекст: Ольга Иванова

    Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) выстрелил в военнослужащего Госпогранслужбы в городе Тернополе на западе Украины, сообщила представитель спецпрокуратуры Западного региона Юлия Шевченко.

    Военнослужащий погранслужбы умер от полученных ранений. По данным Шевченко, конфликт произошел на почве ревности в одной из гостиниц города. Майор задержан, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что украинские пограничники в Закарпатской области со стрельбой задержали четырех мужчин, которые пытались бежать в Венгрию от мобилизации.

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    21 июля 2024, 13:28 • Новости дня
    Российские войска освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области
    Российские войска освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Запад» в последние сутки освободили два населенных пункта в ЛНР и Харьковской области, сообщило Министерство обороны России.

    В ЛНР освобождена Розовка, в Харьковской области – Песчаное Нижнее, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка также поразила формирования 77-й аэромобильной, 14-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у Синьковки, Петропавловки, Берестового (Харьковская область) и Красного Лимана (ДНР).

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли более 520 человек, две боевые бронированные машины, американские гаубицы М777 и М198, британскую гаубицу FH-70, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, американское орудие М119, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Также уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Север» поразила живую силу и технику 34-й бригады морской пехоты, 15-й механизированной бригады ВСУ, 127-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии у Тихого, Циркунов, Казачьей Лопани, Липцов, Волчанска, Жовтневого и Стариц в Харьковской области.

    Она также отразила четыре контратаки подразделений 92-й штурмовой, 23-й механизированной бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты. ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 145 человек, две гаубицы М777, орудие Д-20, две гаубицы Д-30, хорватскую РСЗО RAK-SA-12.

    Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 24-й, 30-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад и 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ у Северска, Григоровки, Часова Яра, Ильинки, Катериновки в ДНР. Отражена атака штурмовиков 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

    Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла до 510 человек и БТР. При контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, гаубица М777, гаубица М114 и гаубица FH-70, два орудия Д-20, три орудия М119, британская гаубица L-119. Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 25-й воздушно-десантной, 32-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны у Торецка, Михайловки, Желанного, Новгородского и Волчьего в ДНР. Она также отразила семь контратак 95-й десантно-штурмовой, 31-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад и 425-го отдельного штурмового батальона ВСУ.

    Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла до 330 человек, боевую бронированную машину, американскую САУ М109 Paladin, САУ «Гвоздика», три гаубицы Д-30, гаубицу L-119 и три полевых склада боеприпасов.

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    21 июля 2024, 15:21 • Новости дня
    Украина запросила у четырех стран ЕС крупные поставки электроэнергии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона запросила поставки электроэнергии у четырех европейских стран, сообщило министерство энергетики Украины в воскресенье.

    В течение суток планируется импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши и Венгрии, его общий объем – 25 682 МВт·ч, сообщило министерство, передает ТАСС.

    New York Times ранее сообщала, что на большей части украинской территории возможен коллапс энергосистемы из-за слишком высокой температуры воздуха.

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    22 июля 2024, 04:55 • Новости дня
    МВД Украины объявило в розыск предполагаемого убийцу Фарион

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское МВД опубликовало фотографии мужчины, который подозревается в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, он объявлен в розыск.

    «Полиция опубликовала ориентировку на вероятного убийцу Ирины Фарион и его видео на месте преступления», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.


    Речь идет о мужчине худощавого телосложения, возраст – около 20 лет, рост – 170-180 см. Сообщается, что в момент нападения на нем были панама и красные перчатки. МВД Украины попросило жителей страны помочь установить его личность и местонахождение, если они владеют соответствующей информацией, передает ТАСС.

    В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что заслушал «доклад министра внутренних дел по расследованию убийства Ирины Фарион». «Тяжелый процесс», – сказал Зеленский, отметив, что выясняется «больше данных об исполнителе».

    В пятницу Фарион ранили из огнестрельного оружия во Львове. Она умерла в больнице.


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    22 июля 2024, 06:39 • Новости дня
    ПВО поразила восемь беспилотников в районе Туапсе
    ПВО поразила восемь беспилотников в районе Туапсе
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В районе города Туапсе в Краснодарском крае силами ПВО поражены восемь беспилотников, никто не пострадал, сообщили местные власти со ссылкой на муниципальный Ситуационный центр. Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в регионе также сбит дрон-камикадзе.

    Инфраструктура и жилые дома не получили повреждений, сообщили власти Туапсинского района в Telegram.

    Анохин сообщил в Telegram, что один беспилотник уничтожен силами ПВО в Вяземском районе Смоленской области, никто не пострадал, разрушений на земле нет.

    Напомним, военный эксперт Алексей Леонков объяснял участившиеся атаки украинских БПЛА на Краснодарский край.

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    21 июля 2024, 16:00 • Новости дня
    Марочко: ВСУ могут оказаться в окружении после потери Розовки и Песчаного Нижнего

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские силы смогли после освобождения Розовки в ЛНР и Песчаного Нижнего в Харьковской области пройти на участке фронта шириной более чем 30 км, формирования ВСУ могут оказаться в окружении, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    Продвижение ВС России на этом участке «поджимает» украинские силы к Оскольскому водохранилищу, что может привести к окружению украинской группировки, пояснил Марочко ТАСС.

    Марочко напомнил, что множество переправ через реку Оскол уничтожено. По его словам, командованию ВСУ придется выбирать – оставлять ли свои войска на левом берегу, либо переправлять на их на правый берег Оскольского водохранилища.

    «Если они останутся на нашей территории, то очень большая вероятность того, что эти войска будут окружены и разгромлены. Также велика вероятность того, что эти войска останутся полностью без снабжения», – пояснил эксперт.

    Марочко указал, что после этого продвижения на участке создается «много перспектив», в том числе для освобождения Купянска.

    Напомним, в последние сутки российские военные освободили два населенных пункта в ЛНР и Харьковской области – Розовку и Песчаное Нижнее.

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    21 июля 2024, 12:53 • Новости дня
    В Киеве сожгли несколько машин военных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В украинской столице в ночь на воскресенье подожгли несколько автомобилей, принадлежащих военнослужащим, сообщает украинская пресса.

    В Киеве сожгли несколько машин, принадлежащих военным, точное число автомобилей не указывается, передает ТАСС.

    В субботу на Украине подожгли два автомобиля ВСУ и релейный шкаф на железной дороге.

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    22 июля 2024, 10:07 • Новости дня
    Зеленский поблагодарил Байдена за «лидерство»

    Зеленский поблагодарил Байдена за «лидерство» и назвал трудным его решение сняться с гонки

    Зеленский поблагодарил Байдена за «лидерство»
    @ Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина благодарна президенту США Джо Байдену за его непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу и уважает его трудное, но решительное решение, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    «За последние годы было принято много важных решений, и их запомнят как смелые шаги, предпринятые президентом Байденом в ответ на трудные времена. И мы уважаем сегодняшнее трудное, но решительное решение. Мы всегда будем благодарны президенту Байдену за лидерство. Он поддержал нашу страну в самый драматический момент истории», – написал Зеленский  в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    По словам Зеленского, Байден помог Украине в конфликте с Россией и продолжал поддерживать «на протяжении всей этой ужасной войны».

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    Снятие Джо Байдена с выборов в США — это:



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    Он также выразил надежду, что дальнейшее сильное лидерство Америки не позволит России победить.

    Президент США Джо Байден после объявления о выходе из президентской гонки заявил, что полностью поддерживает кандидатуру Харрис. Харрис подтвердила намерение добиваться выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

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    21 июля 2024, 22:22 • Новости дня
    Песков заявил, что СВО для России важнее выборов в США
    Песков заявил, что СВО для России важнее выборов в США
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для России достижение целей специальной военной операции на Украине важнее, чем результаты выборов в США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «В приоритете для нас – достижение целей СВО, а не результаты выборов в США», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Life.

    При этом Песков отметил, что до американских выборов «еще четыре месяца». Он подчеркнул, что «это длинный срок», за который могут произойти многие изменения. Пресс-секретарь президента России посоветовал «набраться внимания и следить, что будет дальше».

    Напомним, глава американского государства Джо Байден объявил, что не будет добиваться переизбрания на пост президента США. Он заявил, что полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

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    21 июля 2024, 14:30 • Новости дня
    В результате обрыва троса на троллей-аттракционе в Киеве погиб человек

    ТСН: В Киеве оборвался трос троллей-аттракциона через Днепр, есть погибший

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Трос троллей-аттракциона через реку Днепр оборвался в Киеве, сообщает украинский телеканал ТСН.

    На опубликованном видео видно, как люди пытаются вытащить трос из воды, при этом в момент обрыва на аттракционе находился человек, он упал в воду и утонул, передает ТАСС.

    Ранее в Киеве допустили полное падение энергетики на Украине зимой.

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    21 июля 2024, 19:50 • Новости дня
    За ночь в Николаеве сожгли четыре машины украинских военных

    Tекст: Ольга Иванова

    За прошедшую ночь жители Николаева сожгли четыре машины украинских военнослужащих и сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектования), сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, одну машину сожгли «возле Площади Победы, другую – в Октябрьском, третья – на проспекте Ленина, и микроавтобус в Лесках», передает РИА «Новости».

    При этом Лебедев считает, что поджогов больше, по его словам, жители города в ответ на мобилизацию на Украине уничтожают автомобили с военными номерами.

    Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на воскресенье подожгли несколько автомобилей, принадлежащих военнослужащим.

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    21 июля 2024, 15:41 • Новости дня
    В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремел взрыв

    Tекст: Ольга Иванова

    Взрывы прогремели в воскресенье в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал «Общественное».

    В сообщении говорится, что корреспонденты издания сообщают о взрывах в Херсоне, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что серия взрывов раздалась в Харькове.

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    21 июля 2024, 12:58 • Новости дня
    Суд изъял церковь у канонической УПЦ в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский суд изъял церковь у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Покровка Харьковской области, сообщается на сайте Министерства культуры Украины.

    Как говорится в сообщении, Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск Харьковской областной прокуратуры к религиозной общине Свято-Покровской Харьковской епархии УПЦ и тем самым устранил препятствия в осуществлении государством пользования памятником архитектуры «Покровская церковь», а также отменил свидетельство о праве собственности религиозной общины на имущество, передает ТАСС.

    Там добавили, что «памятник в 1993 году был передан религиозной общине Свято-Покровской Харьковской епархии УПЦ в пользование, но ответчики оформили право собственности на него.

    «Церковь внесена в Перечень памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации и не могла быть отчуждена в собственность», – подытожили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что рейдеры раскольнической Православной церкви Украины при поддержке полиции захватили Пантелеимоновский храм канонической УПЦ в Вышгороде Киевской области.

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    22 июля 2024, 01:12 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харькове

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Харькове произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога в регионе продолжалась рекордные 38 часов 16 минут. Затем сирены отключились, но через 50 минут воздушная тревога была объявлена повторно, передает ТАСС.

    Напомним, взрывы в воскресенье также прозвучали в подконтрольном ВСУ городе Херсоне.

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