Российские войска освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области

Tекст: Алексей Дегтярев

В ЛНР освобождена Розовка, в Харьковской области – Песчаное Нижнее, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Группировка также поразила формирования 77-й аэромобильной, 14-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у Синьковки, Петропавловки, Берестового (Харьковская область) и Красного Лимана (ДНР).

ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли более 520 человек, две боевые бронированные машины, американские гаубицы М777 и М198, британскую гаубицу FH-70, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, американское орудие М119, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Также уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ.

Группировка «Север» поразила живую силу и технику 34-й бригады морской пехоты, 15-й механизированной бригады ВСУ, 127-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии у Тихого, Циркунов, Казачьей Лопани, Липцов, Волчанска, Жовтневого и Стариц в Харьковской области.

Она также отразила четыре контратаки подразделений 92-й штурмовой, 23-й механизированной бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты. ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 145 человек, две гаубицы М777, орудие Д-20, две гаубицы Д-30, хорватскую РСЗО RAK-SA-12.

Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 24-й, 30-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад и 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ у Северска, Григоровки, Часова Яра, Ильинки, Катериновки в ДНР. Отражена атака штурмовиков 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла до 510 человек и БТР. При контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, гаубица М777, гаубица М114 и гаубица FH-70, два орудия Д-20, три орудия М119, британская гаубица L-119. Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

Группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 25-й воздушно-десантной, 32-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны у Торецка, Михайловки, Желанного, Новгородского и Волчьего в ДНР. Она также отразила семь контратак 95-й десантно-штурмовой, 31-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад и 425-го отдельного штурмового батальона ВСУ.

Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла до 330 человек, боевую бронированную машину, американскую САУ М109 Paladin, САУ «Гвоздика», три гаубицы Д-30, гаубицу L-119 и три полевых склада боеприпасов.