Трамп сообщил о письме Си Цзиньпина после покушения в Пенсильвании

Tекст: Максим Попов

По словам Трампа, у него сложились хорошие отношения с Си Цзиньпином. «Он замечательный человек. На днях он написал мне прекрасное письмо, узнав о том, что произошло», – приводит ТАСС слова республиканца.

«Большинство лидеров поступили так же. Многим из них не нравилось то, что я делал, но они понимали, что пришло время», – добавил он. «Почти все они написали мне письма. Было очень приятно. У меня сложились хорошие отношения со всеми ими», – утверждал Трамп, не называя конкретных имен политиков.

Напомним, на первом после покушения митинге своих сторонников в Мичигане Трамп заявил, что не может быть угрозой демократии.



