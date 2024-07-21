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Трамп сообщил о письме Си Цзиньпина после покушения в Пенсильвании
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что после покушения в Пенсильвании он получил письма от председателя КНР Си Цзиньпина и других мировых лидеров со словами поддержки.
По словам Трампа, у него сложились хорошие отношения с Си Цзиньпином. «Он замечательный человек. На днях он написал мне прекрасное письмо, узнав о том, что произошло», – приводит ТАСС слова республиканца.
«Большинство лидеров поступили так же. Многим из них не нравилось то, что я делал, но они понимали, что пришло время», – добавил он. «Почти все они написали мне письма. Было очень приятно. У меня сложились хорошие отношения со всеми ими», – утверждал Трамп, не называя конкретных имен политиков.
Напомним, на первом после покушения митинге своих сторонников в Мичигане Трамп заявил, что не может быть угрозой демократии.