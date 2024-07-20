Отражены три атаки штурмовых групп 92-й штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери противника составили до 185 военнослужащих, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной разведки «Пластун».

Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям 44-й, 54-й, 60-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 103-й и 110-й бригад теробороны недалеко от Песчаного, Петропавловки, Берестового в Харьковской области, Торского, Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР) и Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР). Отразили две контратаки штурмовых групп 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

Противник потерял до 540 военнослужащих, танк, бронемашину, британскую 155-мм самоходную артустановку Braveheart, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», станцию РЭБ «Буковель-AD» и полевой склад боеприпасов, отчитались в Минобороны.

Подразделения «Южной» группировки продолжили занятие более выгодных рубежей. Они нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 24-й, 30-й, 72-й механизированных, 56-й мотопехотной, 81-й аэромобильной, 79-й и 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ под Григоровкой, Красногоровкой, Зализнянским, Константиновкой, Часовым Яром и Райгородком ДНР. Отразили две контратаки подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ.

Потери противника составили до 640 военнослужащих, бронемашина, сообщил Конашенков.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены британская 155-мм самоходная артустановка Braveheart, американские 155-мм гаубицы М198 и М777, 152-мм самоходная артустановка «Акация», 152-мм гаубица «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и два британских 105-мм орудия L-119.

Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав» и два полевых склада боеприпасов ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.