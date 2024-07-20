Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.3 комментария
«Укрэнерго» сообщил о поражении объектов энергетической инфраструктуры в трех областях
Объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины, сообщил оператор энергосетей страны «Укрэнерго».
В заявлении указано, что «объекты системы передачи электроэнергии» в этих областях подверглись поражению. Компания отметила, что ряд промышленных и бытовых потребителей в Полтавской и Черниговской областях остались без электроэнергии, передает РИА «Новости».
Ранее местные СМИ сообщили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в районе города Конотоп в Сумской области.