Песков заявил о предстоящей напряженной работе Путина на саммите ШОС в Астане

Эксперт: Процесс освоения инженерных знаний приближен к производству

Политолог Карпова: Выпускники инженерных школ обеспечат технологический суверенитет России

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Развитие науки и использование полученных достижений в практической плоскости является гарантией технологического суверенитета России. От этого зависит и конкурентоспособность нашей страны», – заявила Виктория Карпова, политолог Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

По ее словам, государство уделяет развитию инженерного образования все больше внимания. Объем средств, выделяемых на науку из федерального бюджета, за последние шесть лет вырос на 68%, достигнув 597 млрд рублей. Также ведется работа по привлечению ученых к реализации плана по достижению национальных целей России. «По поручению президента подготовлен перечень необходимых наукоемких технологий. Они будут обозначены как целевые показатели в новых нацпроектах. Это конкретные задачи для отечественной науки и системы образования, которые обеспечат технологическую стабильность России», – пояснила собеседница.

«Помимо этого, продолжают работать программы поддержки образовательного сектора. Так, программа «Приоритет–2030» – это наиболее масштабная в истории современной России господдержка университетов. В текущем году на нее выделено более 31 млрд рублей, а финансирование распределено по 50 субъектам и 118 вузам. На эти финансовые средства учебные заведения реализуют свои программы развития, создавая новые формации от технопарков и бизнес-инкубаторов до учебно-лабораторных баз отдельных программ обучения», – рассказала эксперт.



Аналогичный подход реализован и в программе по развитию инженерных школ, которая обсуждалась на встрече Путина с Фальковым. «Ключевая задача этих школ – подготовка высококвалифицированных кадров и инженеров, которые способны обеспечивать технологический суверенитет страны», – напомнила Карпова. По ее словам, эта программа позволяет обеспечивать связку между студентами учебных заведений и предприятиями-работодателями. Среди них – Газпром, КамАЗ, «Росатом», «Роскосмос» и «Ростех». По итогам 2023 года количество студентов передовых инженерных школ превысило 6 тыс. человек.

Таким образом, в России происходит сближение процесса получения знаний и их применения в производственных процессах. «Это становится важным трендом нашей сферы образования», – считает Карпова.

В понедельник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков доложил президенту о ходе реализации федерального проекта «Передовые инженерные школы» и о подготовке соответствующих кадров. В начале беседы Путин отметил, что в последнее время в стране много внимания уделяется созданию инженерных школ и подготовке соответствующих кадров. Фальков добавил, что эта программа стартовала в 2022 году. «В июне 2022 года мы создали 30 первых инженерных школ из 15 регионов», – указал министр, добавив, что сейчас в России действует 50 таких школ в 28 регионах.