  • Новость часаКитай потребовал от НАТО не вредить Азиатско-Тихоокеанскому региону
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Российско-грузинское сближение как пример для Украины

    Грузинский кейс может со временем быть взят на вооружение новым руководством Украины. Потеря территорий – меньшее из зол в сравнении с полной утратой государственности и грозящей Украине демографической катастрофой.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Давайте не будем помогать террористам

    Это не ислам делает людей опасными психопатами – наоборот, опасные психопаты приспосабливают знамя ислама под свои нужды. Не было бы его – приспособили бы еще что-нибудь.

    16 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Хитрый план Трампа

    С массой оговорок, но совсем не исключено, что предложенный советниками Трампа план по Украине может сработать – пример этого мы видим в Грузии, которая не отказалась от восстановления территориальной целостности в границах 1991 года, но ведет себя в отношении России очень осторожно.

    4 комментария
    2 июля 2024, 13:53 • Новости дня

    Песков заявил о предстоящей напряженной работе Путина на саммите ШОС в Астане

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У президента России Владимира Путина на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане ожидается «напряженная повестка дня», сказал пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Путин готовится в Кремле к поездке в Астану, он будет работать на саммите ШОС в Казахстане в среду и в четверг, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Помощник президента России Юрий Ушаков проведет брифинг, в котором раскроет детали программы, заключил представитель Кремля.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что саммит в Астане завершится на мажорной ноте и «сплотит большую семью ШОС».

    29 июня 2024, 16:51 • Новости дня
    В Ираке заявили, что Путин застал Запад врасплох

    Al Hadath: Путин развенчал миф о гегемонии Запада и преподал США урок

    В Ираке заявили, что Путин застал Запад врасплох
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Запад пренебрежительно отнесся к потенциальным угрозам и увяз на Ближнем Востоке, в то время как президент России Владимир Путин нашел возможности для реализации своих политических планов и попытался воплотить в жизнь мечты о восстановлении былой славы России, развенчав миф о несокрушимой гегемонии США, пишет иракское новостное агентство Al Hadath.

    Автор статьи считает, что пиком военно-политического могущества США были «девяностые годы и начало XXI века, когда они «дирижируя глобальными политическими конфликтами», устанавливали свои правила игры. По словам журналиста, США считали, что всегда смогут защитить однополярный мир, передает РИА «Новости».

    После событий 11 сентября 2001 года США увязли в Афганистане и Ираке, переключились на борьбу с терроризмом и занялись Ближним Востоком, в то время как Путин реализовал свои политические планы и начал воплощать мечты о восстановлении былой славы России.

    Издание пишет, что Запад ошибся, оказав давление на своих противников, не расставив гибкие приоритеты, и недооценил Россию, в итоге оказался «застигнут врасплох» Путиным.

    Ранее Владимир Путин заявлял, что в мире на смену однополярной системе приходит более справедливый миропорядок.

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    1 июля 2024, 12:55 • Новости дня
    Песков ответил на слова Зеленского о переговорах
    Песков ответил на слова Зеленского о переговорах
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона открыта для любого диалога по украинской тематике, в том числе с участием посредников, но при условии достижения своих целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли Москва к переговорам с Киевом через посредников, напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности для любого общения и диалога для достижения своих целей, передает ТАСС.

    Глава российского государства сохраняет «эту открытость, он об этом говорил неоднократно», подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее Владимир Зеленский заявлял, что видит возможную модель переговоров с Россией в формате трехстороннего соглашения, как это было в ходе зерновой сделки.

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    30 июня 2024, 07:58 • Новости дня
    Китай поставил рекорд по продаже ковров в США

    В мае американцы купили китайских ковров на 88 млн долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай в мае продал Соединенным Штатам ковров на рекордные 88 млн долларов, свидетельствуют данные китайской статистики.

    США стали крупнейшим покупателем китайских ковров – на них пришлось 23% всех поставок. Всего в мае Китай экспортировал ковров на 380,7 млн долларов, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что американцы заметно обогнали по объемам закупок страны, для которых ковры являются традиционным элементом декора. Так, на Ирак и Японию в мае пришлось по 6% поставок, на Саудовскую Аравию и Малайзию – по 5%, на ОАЭ – 3%.

    Россия в рейтинге крупнейших покупателей оказалась на 20-м месте. В мае поставки в Россию составили 1% от общего объема экспорта, или 5,4 млн долларов.

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    1 июля 2024, 12:23 • Новости дня
    На Дмитрия Гордона завели дело из-за призывов к убийству Путина

    На украинского журналиста Гордона завели дело из-за призывов к убийству Путина

    На Дмитрия Гордона завели дело из-за призывов к убийству Путина
    @ Николай Петров/БелТА/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уголовное дело на украинского журналиста Дмитрия Гордона (находится в списке террористов и экстремистов, признан иноагентом) завели в том числе из-за его призывов к убийству президента России Владимира Путина, сообщили во 2-м Западном окружном военном суде, где идет заочный процесс.

    Гордон испытывает «ненависть» к Путину и крайне негативно оценивает СВО, у него возник умысел на призывы к устранению российского президента, говорится в тексте обвинительного заключения, передает ТАСС.

    Гордон публиковал видео с призывами к убийству Путина из мести за государственную или общественную деятельность. Прокурор отметил, что в видео также есть призывы к гражданской войне в России и убийству президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    Кроме того, Гордон опубликовал видео с недостоверными сведениями о действиях российских военных в ходе СВО, там он призвал президента США Джо Байдена нанести ядерный удар по России.

    В январе 2024 года Гордона повторно объявило в розыск российское МВД.

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    2 июля 2024, 08:38 • Новости дня
    Стало известно о смерти казахстанского журналиста Садыкова после покушения в Киеве

    Tекст: Александра Юдина

    Супруга казахстанского журналиста Айдоса Садыкова, на которого в июне в Киеве было совершено покушение, сообщила о его смерти.

    По ее словам, Садыков боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось, передает ТАСС.

    Напомним, 18 июня неизвестный в центре Киева стрелял в казахстанского оппозиционера Садыкова. На своем YouTube-канале он публиковал видео с критикой в адрес властей Казахстана. В прошлом году он был объявлен в розыск казахстанскими силовиками.

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    2 июля 2024, 11:08 • Новости дня
    Пекин обвинил НАТО во вмешательстве в дела Китая
    Пекин обвинил НАТО во вмешательстве в дела Китая
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Страны Североатлантического альянса вмешиваются во внутренние дела Китая, искажая внутреннюю и внешнюю политику государства, заявила спикер МИД Китая Мао Нин.

    По ее словам, все «ценности» НАТО состоят именно в том, чтобы использовать идеологические линии для раздувания противоречий и провоцировать конфронтации, передает РИА «Новости».

    «Китай действительно не может с этим согласиться», – заявила дипломат.

    Мао Нин отметила, что НАТО постоянно бросает вызов Китаю, чтобы вмешаться во внутренние дела государства, а также искажает и очерняет внутреннюю и внешнюю политику страны.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Пекин подстрекает к крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, чем вызвано ужесточение риторики НАТО в адрес Пекина и что это означает для России.

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    1 июля 2024, 12:42 • Новости дня
    Песков: Россия не раскроет детали размещения РСМД

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не собирается анонсировать детальные критерии размещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Вряд ли Москва анонсирует детальную информацию о том, в каких регионах появятся ракеты РСМД в ответ на действия Вашингтона, сказал Песков, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин поднимает эту тему, соответственно, «по мере того как будет продвигаться процесс с производством и так далее, какая-то информация будет доступна».

    Ранее Путин заявлял, что Россию беспокоит размещение американских РСМД в различных регионах мира, на это требуется соответствующая реакция.

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    30 июня 2024, 10:30 • Новости дня
    Анонсирован госвизит Си Цзиньпина в Казахстан

    Си Цзиньпин 2-4 июля совершит госвизит в Казахстан

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель КНР Си Цзиньпин 2-4 июля совершит государственный визит в Казахстан, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

    По сообщению пресс-службы, 2-4 июля 2024 года председатель КНР Си Цзиньпин совершит государственный визит в Казахстан и примет участие саммите ШОС, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились лично пообщаться на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС),.

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    2 июля 2024, 12:48 • Новости дня
    На Западе сочли «сигналом Путина» отправку АПЛ «Казань» на Кубу

    Daily Express: Отправка АПЛ «Казань» на Кубу стала «сигналом Путина» для Запада

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Западные страны получили от президента России Владимира Путина сигнал в виде отправленной на Кубу подводной атомной лодки «Казань», утверждает Daily Express.

    Развертывание Россией атомной подлодки на Кубе должно стать предупреждением Западу, пишет Daily Express, передает RT.

    По мнению авторов статьи, недооценка военно-морской мощи России может быть опасной для западных стран. По этой причине США и их союзники следили за «Казанью» и фрегатом «Адмирал Горшков», когда они вышли со своих баз в Арктике.

    Отряд кораблей ВМФ России с 12 по 17 июня находился в порту Гаваны с официальным визитом, в составе отряда были фрегат «Адмирал Горшков», АПЛ «Казань», нефтяной танкер «Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

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    1 июля 2024, 21:22 • Новости дня
    Эксперт: Процесс освоения инженерных знаний приближен к производству

    Политолог Карпова: Выпускники инженерных школ обеспечат технологический суверенитет России

    Эксперт: Процесс освоения инженерных знаний приближен к производству
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Проект «Передовые инженерные школы» призван обеспечить тесную связь между предприятиями-работодателями и студентами инженерных специальностей, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Виктория Карпова. В понедельник глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков доложил президенту Владимиру Путину о реализации соответствующего проекта.

    «Развитие науки и использование полученных достижений в практической плоскости является гарантией технологического суверенитета России. От этого зависит и конкурентоспособность нашей страны», – заявила Виктория Карпова, политолог Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    По ее словам, государство уделяет развитию инженерного образования все больше внимания. Объем средств, выделяемых на науку из федерального бюджета, за последние шесть лет вырос на 68%, достигнув 597 млрд рублей. Также ведется работа по привлечению ученых к реализации плана по достижению национальных целей России. «По поручению президента подготовлен перечень необходимых наукоемких технологий. Они будут обозначены как целевые показатели в новых нацпроектах. Это конкретные задачи для отечественной науки и системы образования, которые обеспечат технологическую стабильность России», – пояснила собеседница.

    «Помимо этого, продолжают работать программы поддержки образовательного сектора. Так, программа «Приоритет–2030» – это наиболее масштабная в истории современной России господдержка университетов. В текущем году на нее выделено более 31 млрд рублей, а финансирование распределено по 50 субъектам и 118 вузам. На эти финансовые средства учебные заведения реализуют свои программы развития, создавая новые формации от технопарков и бизнес-инкубаторов до учебно-лабораторных баз отдельных программ обучения», – рассказала эксперт.

    Аналогичный подход реализован и в программе по развитию инженерных школ, которая обсуждалась на встрече Путина с Фальковым. «Ключевая задача этих школ – подготовка высококвалифицированных кадров и инженеров, которые способны обеспечивать технологический суверенитет страны», – напомнила Карпова. По ее словам, эта программа позволяет обеспечивать связку между студентами учебных заведений и предприятиями-работодателями. Среди них – Газпром, КамАЗ, «Росатом», «Роскосмос» и «Ростех». По итогам 2023 года количество студентов передовых инженерных школ превысило 6 тыс. человек.

    Таким образом, в России происходит сближение процесса получения знаний и их применения в производственных процессах. «Это становится важным трендом нашей сферы образования», – считает Карпова.

    В понедельник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков доложил президенту о ходе реализации федерального проекта «Передовые инженерные школы» и о подготовке соответствующих кадров. В начале беседы Путин отметил, что в последнее время в стране много внимания уделяется созданию инженерных школ и подготовке соответствующих кадров. Фальков добавил, что эта программа стартовала в 2022 году. «В июне 2022 года мы создали 30 первых инженерных школ из 15 регионов», – указал министр, добавив, что сейчас в России действует 50 таких школ в 28 регионах.

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    1 июля 2024, 13:29 • Новости дня
    Путин указал на усилия России по подготовке инженеров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В стране начали прилагать большие усилия для подготовки собственных инженеров, это правильно, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобрнауки Валерием Фальковым.

    «Мы в последнее время много – и это правильно – уделяем внимание созданию инженерных школ и подготовке соответствующих кадров», – цитирует Путина ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь главы государства отмечал, что Путин в понедельник встретится с министром образования и науки Фальковым.

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    1 июля 2024, 19:05 • Новости дня
    Путин распорядился создать на территории нынешнего Экспоцентра национальный центр «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании в Москве Национального центра «Россия», его задачей станет сохранения наследия одноименной выставки-форума.

    «Создать в г. Москве Национальный центр «Россия» под управлением некоммерческой организации «Дирекция Выставки Достижения «Россия», – говорится в распоряжении.

    Целью центра будет «демонстрация достижений Российской Федерации, укрепление национальной идентичности, формирование чувства гордости за страну, развитие профессиональных навыков детей и молодежи, сохранение наследия международной выставки-форума «Россия», следует из документа.

     Управлять национальным центром будет автономная некоммерческая организация «Дирекция Выставки Достижений "Россия"». Правительству Москвы рекомендовано передать ей в безвоздмездное пользование земельный участок, на котором расположен центральный выставочный центр «Экспоцентр», а Торгово-промышленной палате рекомендовано безвозмездно передать расположенные там объекты недвижимости. 

    В начале июня в Москве представили проект Национального центра «Россия».

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    1 июля 2024, 12:29 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Минобрнауки Фальковым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В понедельник у президента России Владимира Путина запланирована встреча с министром образования и науки Валерием Фальковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Фальков выступит в Кремле с докладом у Путина, образование – это та сфера, которой президент уделяет повышенное внимание, добавил Песков, передает ТАСС.

    Также 1 июля глава государства посвятит подготовке предстоящему на этой неделе саммиту Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Астане.

    Ранее сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились лично пообщаться на саммите ШОС.

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    2 июля 2024, 12:57 • Новости дня
    Подаренные Путину олени прибыли в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге

    Два оленя, подаренных Путину, прибыли в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два северных оленя, подаренных ямальской семьей президенту России Владимиру Путину, прибыли в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге, сообщили в пресс-службе зоосада.

    В зоопарк в Великом Устюге прибыло два северных оленя редкого белого цвета, подаренные президенту России от ямальской семьи Пяк, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе добавили, что на доставку животных с Ямала ушло трое суток, в дорогу им взяли привычный ягель, воду, также по пути их кормили свежей зеленью. Как напомнили в пресс-службе, супруги пригласили президента посетить Ямал и побывать на их золотой свадьбе, и хотя Владимир Путин не смог приехать на торжество лично, но поздравил супругов по телефону из Кремля.

    Российский лидер подарил юбилярам квадроцикл и чайный сервиз. Семья Пяк подарила Путину важенку. Это самка северного оленя, она имеет редкий белый окрас. 1 июня самка отелилась, олененка вместе с матерью решено было отправить в филиал Московского зоопарка – в «Зоосад в вотчине Деда Мороза» в Великом Устюге.

    Напомним, 12 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с многодетной семьей Пяк – потомственными оленеводами, живущими в тундре на Ямале.

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    2 июля 2024, 12:18 • Новости дня
    Путин поручил утвердить стратегию развития Приазовья до 2040 года

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правительству к сентябрю предстоит утвердить стратегию развития Приазовья до 2040 года, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам заседания набсовета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

    Правительству предстоит утвердить стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года и план мероприятий по ее реализации, а также обеспечить синхронное финансирование таких мероприятий с нацпроектами, говорится в поручении, передает ТАСС.

    Мероприятия необходимо синхронизировать и с документами стратегического планирования, в том числе с федеральными отраслевыми стратегиями, стратегиями социально-экономического развития регионов страны.

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