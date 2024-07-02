Semafor: В ЕС выразили опасения из-за провала Байдена на дебатах с Трампом

Tекст: Александра Юдина

По данным европейских чиновников, в случае если Байден будет выступать так же плохо, Штаты со временем придут к победе Трампа», передает ТАСС.

Как отмечено в публикации, военные союзники Соединенных Штатов будут пристально следить за тем, как Байден будет показывать себя на других предвыборных мероприятиях.

Так, ряд демократов считает, что на саммите НАТО в июле Байден получит шанс реабилитироваться после провала на дебатах, выступлениям действующего президента на саммите НАТО большое внимание уделят СМИ.

Напомним, спонсоры Демократической партии обсуждают возможность исключения Байдена из списка претендентов на пост президента США после провального выступления на дебатах.

