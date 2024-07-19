США пообещали новые санкции в отношении Китая из-за связей с Россией

Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.0 комментариев
Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.0 комментариев
Главный публичный враг Китая и России в американском хайтеке. Инициатор и драйвер всех главных процессов против «влияния Китая и России» в киберпространстве. Наш бывший соотечественник. Сегодня он показал, как выглядит трансформация политического, медийного и силового влияния в деньги и технологии и обратно.0 комментариев
Геополитическая составляющая в СПГ-конкуренции огромна. По некоторым оценкам, перекрытие Ираном Ормузского пролива и, как следствие, исключение Катара из мировой торговли СПГ способны взвинтить цены на топливо в несколько раз.4 комментария
Парламентарий в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения, в ходе потасовки пострадали три или четыре человека.
Злоумышленники, по его словам, избили мужчину на пляже, водителя маршрутки, посетителей магазина и еще двух мужчин.
Одним из нападавших является трижды судимый предводитель группировки и сторонник запрещенной организации АУЕ, получивший российское гражданство, это выходец из Таджикистана.
«Он похвалялся в полиции, что он боец ММА, смотрящий за районом, сторонник запрещенной, воровской идеологии АУЕ. Вокруг него уже сложилась банда», – пояснил Матвеев.
Депутат предположил, что если этого подозреваемого не лишат гражданства позже, то он выйдет из мест лишения свободы «еще большим авторитетом».
Напомним, Следственный комитет России завел уголовное дело после нападения мигрантов на Матвеева.
Verge: Обновление безопасности CrowdSrike привело к сбоям Windows по всему миру
Обновление отключает все ПК и серверы, на которые было установлено, оно переводит их в цикл восстановления, из-за чего компьютеры не могут запуститься, передает РИА «Новости» со ссылкой на Verge.
Между тем в самой корпорации Microsoft заявили о постепенной стабилизации ситуации.
Зеленский призвал «весь мир» оказать давление на Россию, чтобы убедить ее прекратить военные действия и сесть за стол переговоров, передает «Лента.ру».
Более того, по его словам, ослабление России в зоне СВО поможет Киеву улучшить положение в ходе дипломатического урегулирования конфликта.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, но будет тщательно следить за формулировками нового договора.
Издание Parisien же заявило, что Зеленский хочет получить от российских властей отказ от участия в мирных переговорах, чтобы затем обвинить Москву в срыве диалога.
В нее выстрелили во Львове, она находится в тяжелом состоянии, передает RT со ссылкой на украинские СМИ. Других деталей происшествия не приводится.
Напомним, Фарион неоднократно возмущалась из-за большого числа русскоговорящих во Львове. Она известна и другими своими русофобскими высказываниями. СБУ завела на нее уголовное дело из-за оскорбительных высказываний в адрес русскоговорящих военных ВСУ. По той же причине ее уволили из университета «Львовская политехника».
Глава комитета Госдумы Аксаков призвал «пресечь» деятельность создателей игры Hamster Kombat
Игра появилась весной в соцсетях. Нажимая («тапая») на картинку с мультяшным хомяком, пользователь получает игровые монеты за число «тапов». Также монеты начисляются за дополнительные задания – например, просмотр видеороликов. Об авторах проекта достоверных сведений нет. Они называют свою игру «симулятором криптобиржи», пишет «Парламентская газета».
Аксаков считает, что это «явно мошенничество» и «манипулирование и использование психологии граждан». «Особенно тех, кто и работать толком не хочет, а мечтает, чтобы можно было поиграть с минимумом усилий и разбогатеть», – сказал он. По его словам, «такие вещи надо пресекать».
Аксаков заявил, что нужно «обсуждать» данную ситуацию на законодательном уровне. Однако пока неизвестно, когда состоится такое обсуждение и будет ли оно вестись вокруг блокировки конкретно Hamster Kombat или регулирования проектов, связанных с криптовалютами.
Корреспондент газеты ВЗГЛЯД часто был свидетелем, как многие пассажиры в подмосковных электричках «тапают» хомяка. Для многих это занятие заменило привычное просматривание соцсетей.
Напомним, депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) заявил, что игра несет определенные риски, хотя в ней нет ничего противозаконного. Вероятность разбогатеть в подобной игре маловероятна, большинство игроков получают эквивалент нескольких сотен рублей или пары тысяч, для этого потребуется потратить на клики целые дни и ночи, добавил депутат.
Кроме того, он подчеркнул, что подобные проекты навязчиво запрашивают у игроков конфиденциальную информацию на телефоне, это может быть использовано для маскировки финансовых пирамид. Обещанные криптовалюты не регулируются, никто не может гарантировать безопасность для пользователя.
Меликов сообщил об использовании родственных связей устроившими теракты в Дербенте и Махачкале боевиками
Меликов заявил, что «на любое действие есть противодействие». По его словам, террористы, «воспользовавшись определенными, в том числе и родственными связями, вышли из поля деятельности структур, которые должны этим заниматься». Это, по словам Меликова, и позволило боевикам осуществить нападение, передает РИА «Новости».
Меликов заверил, что «уроки и выводы, как бы это банально не звучало, сделаны». В Дагестане на постоянной основе осуществляется профилактическая работа по противодействию экстремизму и терроризму. Власти региона также взаимодействуют с муфтиятом Дагестана «по противодействию радикальной идеологии», сообщил Меликов.
В конце июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате нападения погибли 22 человека. Преступную группу возглавлял сын бывшего главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Магомед Омаров заключен под стражу.
Как сообщил источник ТАСС, на оставленной ВСУ части Торецка в подвалах домов обнаружены десятки тел местных жителей, погибших в результате сброса с беспилотника, расстрелянных или погибших от зажигательных снарядов.
Он добавил, что в числе погибших в основном пожилые люди, также встречается немало тел гражданских мужчин разного возраста.
Информацию о целенаправленных убийствах гражданских в Торецке подтвердили и беженцы.
«Они знали, где люди прятались, они наблюдали с дронов за нами, как за водой ходим, как пытались похоронить соседа, которого ВСУ просто расстреляли. И они всегда пытаются бить по подвалам, запустить туда коптер. Они же видят, что одни женщины и старики. Но там кто успел, тот выскочил. Остальные – гибнут», – рассказала спасенная из Торецка женщина.
Ранее в Харьковской области завели дело о геноциде после ударов ВСУ по мирным жителям.
Патель сказал, что всякая «риторика об использовании или размещении ядерных боеголовок вызывает беспокойство». США намерены внимательно следить за действиями России, передает РИА «Новости».
При этом он заявил. что США наблюдают «такое со стороны россиян – использование такой риторики, выпячивание груди – уже в течение какого-то времени». Он отказался «строить догадки» относительно возможных дальнейших шагов Вашингтона, передает ТАСС.
Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков не исключил возможности размещения ядерных ракет в ответ на планы США установить дальнобойные вооружения в Германии.
«Многие (европейские политики) поблагодарили нас, сказав, что мы правильно поступили, не послушавшись их, – сказал он. – Одно высокое должностное лицо признало, что изначально от нас добивались введения санкций, но потом перестали».
«Мы не поддались на ажитацию и поверхностный подход. Надеемся на скорый мир на Украине с учетом ее интересов и на ее условиях, и после этого это волнение (по отношению к Грузии) стихнет», – отметил глава высшего законодательного органа Грузии.
«Потом же все поймут, что сделала Грузия, в том числе для Евросоюза. Мы сохранили мир не только для нас, но и для Европы», – заявил Шалва Папуашвили.
По его словам, открытие Грузией «второго фронта» против России заблокировало бы транспортировку грузов между Европой и Азией по единственному и самому короткому пути.
«Потому мы считаем, что ЕС должен зубами нас защищать от передряг. Именно ЕС в первую очередь не устраивает дестабилизация в Грузии», – сказал председатель парламента.
Комментируя регулярную критику Грузии западными политиками, Шалва Папуашвили сказал, что у тех «нет ни грамма легитимации говорить от имени народа Грузии».
«Они думают, что скушав в Грузии 20 хинкали и два хачапури, разобрались в нас и могут говорить от имени Грузии», – сказал Папуашвили, выразив надежду на то, что после парламентских выборов 26 октября и убедительной победы на них «Грузинской мечты» западные акторы больше не позволят себе такого поведения.
Обозреватель Халперин в эфире Newsmax заявил о решении Байдена выйти из предвыборной гонки
Халперин заявил, что «это произойдет уже на нынешних выходных». При этом Байден не планирует уходить в отставку, а также поддерживать нынешнего вице-президента США Камалу Харрис «в качестве своей сменщицы» на выборах.
В Демократической партии США рассчитывают, что Байден «поддержит открытый процесс, в рамках которого съезд будет открыт для вице-президента Харрис и нескольких других кандидатов в Чикаго», где и планируется утвердить кандидата в президенты от демократов, передает ТАСС со ссылкой на Newsmax.
По версии Халперина, Байден отказался от участия в выборах в связи с тем, что серьезное давление на него оказали ведущие фигуры Демократической партии. Сообщается, что Харрис уже рассматривает возможных напарников по избирательной гонке.
ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого дома сообщил, что «президент стал более восприимчив к призывам выйти из гонки» и «поручил провести опрос, как бы справилась Камала Харрис». Однако ABC News отмечает отсутствие признаков, что Байден «изменит свое мнение» касательно участия в гонке за переизбрание, передает РИА «Новости».
Как пишет Washington Post, ссылаясь на источники, экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси «сообщила нескольким демократам в Палате представителей, что считает, что президента Байдена можно довольно скоро убедить выйти из президентской гонки». Помощники Пелоси не стали комментировать ее разговоры и обвинили СМИ в том, что те «подогревают истерию».
Напомним, по мнению сенатора-республиканца Марко Рубио, если Байден из-за проблем со здоровьем не сможет участвовать в выборах, то и действующим главой государства оставаться не должен.
Политолог Рар: Немцы прекрасно понимают, как Украина их затягивает в конфликт с Россией
«Шольц принципиален. Во всяком случае, он хочет таким казаться. Канцлер обещал немцам, что не станет рисковать войной с Россией. А в случае прямых военных действий любой из стран НАТО на территории Украины вероятность такой войны вырастет», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Кроме того, немцы, в отличие от некоторых других европейских стран, прекрасно понимают и видят, как Украина их затягивает в конфликт. Дело в том, что иначе она не может продержаться на поле боя. В Германии сошлись во мнение, что НАТО и ЕС не готовы к прямой войне с Россией», – подчеркивает собеседник.
По его словам, ФРГ без поддержки США «ни в какой бой не пойдет». «А Вашингтон, равно как и Берлин, опасается столкновения с Москвой и российской армией. Именно поэтому они ограничивают использование собственного оружия на Украине», – заключил Рар.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отверг просьбу Владимира Зеленского, который призвал страны Запада помочь сбивать российские ракеты и беспилотники над украинской территорией. Он также не согласился снять ограничения на использование немецкого оружия для ударов вглубь России.
«Я вижу такой консенсус [среди стран НАТО], что о таких шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказываются по этому поводу», – сказал канцлер. Напомним, Зеленский озвучил свою инициативу на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании. Он адресовал просьбу сбивать российские ракеты США, Великобритании, Франции, Германии и Польше.
Договор о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанный между Киевом и Варшавой, предусматривает разработку механизма перехвата ракет в воздушном пространстве Украины. Однако польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет действовать в этом направлении без одобрения со стороны НАТО.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что Варшава изучает возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил против, подчеркнув, что политика блока не изменилась и альянс «не станет частью конфликта».
Вашингтон также выступает за то, чтобы Киев самостоятельно защищал небо. Представитель Белого дома Джон Кирби ранее говорил, что США не могут помогать Украине в перехвате воздушных целей таким же образом, как помогли Израилю во время иранской атаки, поскольку это разные конфликты.
Американист Дудаков: Байдена спрятали в бункере в надежде пересидеть бурю
«До сих пор Джо Байден и его семья, хотя и находились в определенной политической осаде, не намерены были сдаваться и отказываться от участия в выборах. При этом пресса на протяжении последних двух-трех недель прочит выход политика из гонки. Такой сценарий возможен, но пока сообщения СМИ выглядят как вброс, к ним стоит относиться с должной долей скепсиса», – считает американист Малек Дудаков.
Он также указал на возросшее число демократов, которые выступают за то, чтобы заменить Байдена на другого кандидата. С таким призывом, напомнил собеседник, выступили такие видные деятели Демпартии, как Чак Шумер, Хаким Джеффрис, Нэнси Пелоси, а также Барак Обама.
«Однако они все понимают, что менять Байдена сейчас уже очень поздно. Этот процесс может создать огромное количество проблем юридического характера, поскольку дедлайн для регистрации кандидатов заканчивается. Также непонятным остается то, кто будет контролировать предвыборный бюджет, если Байден все же выйдет из гонки», – уточнил политолог.
Тем не менее в Штатах активно обсуждается замена Байдена на Камалу Харрис. «В случае реализации этого сценария, стоит ожидать длительных баталий внутри партии за позицию вице-президента. На текущий момент рассматриваются несколько кандидатур, включая сенатора от Аризоны и бывшего астронавта Марка Келли, губернатора Кентукки Энди Бешира, а также Джоша Шапиро из Пенсильвании», – отметил спикер.
Пока же внутри Демпартии наблюдается очень сложная и неопределенная ситуация, добавил он. «С одной стороны, члены партии затягивают виртуальное голосование делегатов. С другой – Байдену играет на руку история с ковидом, потому что пока он болен и не участвует в предвыборных мероприятиях, в прессе не будут появляться новые ляпы и оговорки политика. Президента фактически спрятали в бункере. И сделали это члены команды, готовые идти до конца. Они надеются, что эту бурю удастся пересидеть», – заключил Дудаков.
Ранее бывший президент США от Демократической партии Барак Обама счел, что его однопартийцу Джо Байдену нужно задуматься о том, насколько «жизнеспособна» будет его кандидатура на предстоящих выборах. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Несмотря на то, что Обама публично вступился за Байдена после провала последнего на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, по данным издания, он беспокоится, что рейтинги действующего президента продолжают падать. Как отмечает WP, во время закулисных бесед экс-президент проявил глубокую вовлеченность в обсуждение будущей кампании Байдена и провел разговоры об этом со многими демократами.
Внутри Демпартии все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена. По информации источников газеты The New York Times, лидер демократов в Сенате Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис на минувшей неделе в частном порядке сказали президенту США о глубокой обеспокоенности его шансами на выборах в ноябре. Шумер и Джеффрис убедили партийных чиновников отложить процесс выдвижения Байдена на неделю, «продлив дебаты о жизнеспособности его кандидатуры».
По словам представителя Белого дома Эндрю Бейтса, тогда Байден ответил обоим лидерам, что он планирует победить. При этом отмечено, что в последние дни политик стал более восприимчивым к аргументам о том, почему ему следует отказаться от участия в выборах. На этом фоне в СМИ появились сообщения о том, что Байден может объявить о выходе из президентской гонки уже на этих выходных.
Как уточнили источники Newsmax, политик не станет поддерживать Камалу Харрис, а позволит выбрать себе замену съезду Демократической партии. Сообщается, что Харрис уже рассматривает возможных напарников по избирательной гонке. При этом получить номинацию от демократов на пост президента также могут губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и губернатор Мичигана Гретхен Уитмер.
Напомним, Байден заявил о своей готовности покинуть президентскую гонку в случае проблем со здоровьем. «Я думаю, то единственное, что приносит возраст, – это немного мудрости. Я уже продемонстрировал, что знаю, что делать с США. Но мне предстоит сделать еще многое, и я не хочу отказываться от президентской кампании», – уточнил он.
Тем временем Белый дом объявил, что Байден заразился коронавирусом и уходит на самоизоляцию. Однако западная пресса и пользователи Сети подвергли сомнению правдивость диагноза. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предположил, что ковид у Байдена нужен Демпартии для выработки нового плана.
Как сообщает издание, взрывы могли произойти в пригороде, передает ТАСС.
Сейчас в Харьковской и Днепропетровской областях действует воздушная тревога.
Ранее украинские СМИ сообщили, что воздушная тревога звучит в Харьковской области Украины, в Харькове произошли взрывы.
National Interest: Российские подводные лодки представляют угрозу в Ирландском море
По данным издания, данные лодки, известные на Западе как «Черная дыра» из-за своей бесшумности, представляют серьезную опасность для подводной инфраструктуры региона, передает РИА «Новости».
«Последняя версия подлодок класса Kilo может запускать крылатые ракеты и торпеды», – отмечает обозреватель Майя Карлин.
Ранее издание Bloomberg писало, что первые подлодки класса Kilo были замечены в Ирландском море около полутора лет назад. Недавнее же появление российских субмарин в этом районе стало беспрецедентным по своему масштабу.
Суд признал виновным в шпионаже журналиста WSJ Гершковича и отправил его в колонию на 16 лет
Гершкович будет отбывать наказание в колонии строгого режима, передает ТАСС.
Ранее Гершкович не признал вину. Его обвиняют в шпионаже в пользу США. Суд проходит в закрытом режиме.
Напомним, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что начало суда по делу Гершковича является важным процессуальным этапом в обмене заключенными между Россией и США.