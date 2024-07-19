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    Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов У глобального сбоя Windows есть политическое измерение

    Главный публичный враг Китая и России в американском хайтеке. Инициатор и драйвер всех главных процессов против «влияния Китая и России» в киберпространстве. Наш бывший соотечественник. Сегодня он показал, как выглядит трансформация политического, медийного и силового влияния в деньги и технологии и обратно.

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    Геополитическая составляющая в СПГ-конкуренции огромна. По некоторым оценкам, перекрытие Ираном Ормузского пролива и, как следствие, исключение Катара из мировой торговли СПГ способны взвинтить цены на топливо в несколько раз.

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    19 июля 2024, 21:08 • Новости дня

    Полиция во Львове подтвердила покушение на женщину – общественного деятеля

    Полиция на Украине подтвердила покушение во Львове на женщину – общественного деятеля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские правоохранители подтвердили факт покушения во Львове на 60-летнюю женщину – общественного деятеля.

    Имя и фамилию пострадавшей полиция не раскрывает, отмечается, что неизвестный один раз выстрелил в нее, передает ТАСС.

    Сообщается, что ее госпитализировали с ранением головы. Из какого именно оружия велся огонь, не уточняется. Полиция ищет нападавшего.

    Ранее в пятницу сообщалось, что экс-депутата Рады Ирину Фарион ранили из огнестрельного оружия во Львове, медики оценивают ее состояние как тяжелое.

    19 июля 2024, 10:49 • Новости дня
    Зеленский признал невозможность отвоевать все потерянные территории
    Зеленский признал невозможность отвоевать все потерянные территории
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украина не в состоянии военными методами вернуть все потерянные территории, заявил Би-би-си президент страны Владимир Зеленский.

    Зеленский призвал «весь мир» оказать давление на Россию, чтобы убедить ее прекратить военные действия и сесть за стол переговоров, передает «Лента.ру».

    Более того, по его словам, ослабление России в зоне СВО поможет Киеву улучшить положение в ходе дипломатического урегулирования конфликта.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, но будет тщательно следить за формулировками нового договора.

    Издание Parisien же заявило, что Зеленский хочет получить от российских властей отказ от участия в мирных переговорах, чтобы затем обвинить Москву в срыве диалога.

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    19 июля 2024, 10:56 • Новости дня
    Германский эксперт объяснил отказ Шольца сбивать российские ракеты над Украиной

    Политолог Рар: Немцы прекрасно понимают, как Украина их затягивает в конфликт с Россией

    Германский эксперт объяснил отказ Шольца сбивать российские ракеты над Украиной
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Германия не станет вмешиваться в военные действия на Украине без поддержки США. Более того, Шольц обещал немцам не создавать риски войны с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Берлин вслед за Варшавой и Вашингтоном отверг просьбу Киева к Западу сбивать российские ракеты.

    «Шольц принципиален. Во всяком случае, он хочет таким казаться. Канцлер обещал немцам, что не станет рисковать войной с Россией. А в случае прямых военных действий любой из стран НАТО на территории Украины вероятность такой войны вырастет», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Кроме того, немцы, в отличие от некоторых других европейских стран, прекрасно понимают и видят, как Украина их затягивает в конфликт. Дело в том, что иначе она не может продержаться на поле боя. В Германии сошлись во мнение, что НАТО и ЕС не готовы к прямой войне с Россией», – подчеркивает собеседник.

    По его словам, ФРГ без поддержки США «ни в какой бой не пойдет». «А Вашингтон, равно как и Берлин, опасается столкновения с Москвой и российской армией. Именно поэтому они ограничивают использование собственного оружия на Украине», – заключил Рар.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отверг просьбу Владимира Зеленского, который призвал страны Запада помочь сбивать российские ракеты и беспилотники над украинской территорией. Он также не согласился снять ограничения на использование немецкого оружия для ударов вглубь России.

    «Я вижу такой консенсус [среди стран НАТО], что о таких шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказываются по этому поводу», – сказал канцлер. Напомним, Зеленский озвучил свою инициативу на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании. Он адресовал просьбу сбивать российские ракеты США, Великобритании, Франции, Германии и Польше.  

    Договор о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанный между Киевом и Варшавой, предусматривает разработку механизма перехвата ракет в воздушном пространстве Украины. Однако польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет действовать в этом направлении без одобрения со стороны НАТО.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что Варшава изучает возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил против, подчеркнув, что политика блока не изменилась и альянс «не станет частью конфликта».

    Вашингтон также выступает за то, чтобы Киев самостоятельно защищал небо. Представитель Белого дома Джон Кирби ранее говорил, что США не могут помогать Украине в перехвате воздушных целей таким же образом, как помогли Израилю во время иранской атаки, поскольку это разные конфликты.

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    19 июля 2024, 09:41 • Новости дня
    В Харькове прогремела серия взрывов
    В Харькове прогремела серия взрывов
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Серия взрывов раздалась в Харькове, сообщило издание «Общественное. Новости».

    Как сообщает издание, взрывы могли произойти в пригороде, передает ТАСС.

    Сейчас в Харьковской и Днепропетровской областях действует воздушная тревога.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что воздушная тревога звучит в Харьковской области Украины, в Харькове произошли взрывы.

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    18 июля 2024, 21:32 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Ольга Иванова

    Взрывы прогремели на юге Украины в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

    Кроме того, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, передает РИА «Новости».

    Накануне взрывы прогремели в Киеве. До этого взрывы прозвучали в городе Каневе в Черкасской области.

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    19 июля 2024, 20:14 • Новости дня
    Ирину Фарион ранили во Львове
    Ирину Фарион ранили во Львове
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывшего депутата Рады Ирину Фарион ранили из огнестрельного оружия на Украине, сообщает местная пресса в пятницу вечером.

    В нее выстрелили во Львове, она находится в тяжелом состоянии, передает RT со ссылкой на украинские СМИ. Других деталей происшествия не приводится.

    Напомним, Фарион неоднократно возмущалась из-за большого числа русскоговорящих во Львове. Она известна и другими своими русофобскими высказываниями. СБУ завела на нее уголовное дело из-за оскорбительных высказываний в адрес русскоговорящих военных ВСУ. По той же причине ее уволили из университета «Львовская политехника».

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    19 июля 2024, 16:28 • Новости дня
    На Украине заявили о договоренности с Польшей о поставках F-16
    На Украине заявили о договоренности с Польшей о поставках F-16
    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Польша приняла решение, которое позволит ускорить поставки истребителей F-16 на Украину, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    Он сообщил, что провел встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском на саммите Европейского политического сообщества в Британии, где обсуждался вопрос укрепления обороноспособности Украины, передает ТАСС.

    «Сегодня мы получили положительное решение от польского правительства, которое позволит Украине быстрее получить истребители F-16», – написал он в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, соцсеть заблокирована в РФ).

    Зеленский не уточнил детали, но известно, что в состав польских ВВС входят 48 истребителей F-16.

    Ранее президент Украины пожаловался, что стране до сих пор не поставили истребители F-16.

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    19 июля 2024, 13:30 • Новости дня
    Кремль: Украина перекрыла нефть по «Дружбе» из политических соображений
    Кремль: Украина перекрыла нефть по «Дружбе» из политических соображений
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим намеревается закрыть транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» из-за политических соображений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    У российской стороны вряд ли есть возможность вступить в контакт с украинскими компаниями, обеспечивающими транзит, решение о прекращении подачи нефти в Словакию и Венгрию, скорее всего, принималось не на техническом, а на политическом уровне, сказал Песков, передает ТАСС.

    На этом уровне у России и Украины отсутствует диалог, это кризисная ситуация, но она никак не зависит от Москвы, заключил он.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие экономические последствия будут у решения киевских властей перекрыть поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию.

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    19 июля 2024, 10:27 • Новости дня
    Рогов назвал Крынки местом бесславия Зеленского

    Tекст: Александра Юдина

    Село Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области стало местом бесславия президента Украины Владимира Зеленского, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, на Украине должны признать потери боевиков ВСУ, врать дальше обществу становится режиму Зеленского все тяжелее, передает РИА «Новости».

    «Зеленский погубил тысячи жизней в Крынках ради желания продать Западу «перемогу», получить славу и плацдарм на левом берегу», – подчеркнул Рогов.

    В заключение он добавил, что в итоге отправил подневольных людей на верную смерть.

    Напомним, западные СМИ заявили, что солдаты и офицеры ВСУ действия по удержанию Крынок считали ненужными, жаловались на «жестокость и бессмысленность» операции.

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    19 июля 2024, 01:54 • Новости дня
    Шольц отверг просьбу Зеленского к Западу сбивать российские ракеты
    Шольц отверг просьбу Зеленского к Западу сбивать российские ракеты
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц отверг просьбу украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал западные страны сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной.

    Шольц заявил, что существующий консенсус «не предусматривает подобные шаги». По его словам, Вашингтон также имеет «четкую позицию по данному вопросу», передает ТАСС.

    Напомним, Зеленский заявил, что соглашение по безопасности с Польшей предусматривает разработку механизма перехвата ракет в воздушном пространстве Украины. Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил после этого, что Польша не будет сбивать ракеты над украинской территорией без одобрения со стороны НАТО.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что Варшава изучает возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг идею Польши и заявил, что альянс не станет участником в российско-украинском конфликте.

    США также выступают за то, чтобы Киев самостоятельно защищал небо, а не за то, чтобы этим вопросом занимались страны НАТО.

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    19 июля 2024, 18:43 • Новости дня
    Блинкен признал, что США не гарантируют поддержку Украине в случае победы Трампа
    Блинкен признал, что США не гарантируют поддержку Украине в случае победы Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нынешние американские власти не могут дать гарантий поддержки киевскому режиму в случае победы на выборах президента США Дональда Трампа, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

    Администрация каждого президента имеет возможность самостоятельно определять политику, сказал Блинкен, передает РИА «Новости».

    Пока будущее неизвестно, но некоторое время назад на саммите НАТО 20 стран подписали соглашения по безопасности с Украиной, напомнил он.

    Ранее делегат съезда Республиканской партии от штата Вашингтон Хоссейн Хоррам заявил, что Трамп способен завершить конфликт на Украине в случае победы на президентских выборах.

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    19 июля 2024, 09:37 • Новости дня
    Скончался раненный при обстреле детской площадки в Шебекино подросток

    Tекст: Вера Басилая

    Пострадавший при обстреле ВСУ детской площадки в Шебекино 16-летний подросток скончался в больнице от серьезных ранений, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил, что ВСУ сбросили 11 июля взрывное устройство на площадку, где сидели пять подростков. Врачи боролись за жизнь 16-летнего мальчика неделю, но он потерял четыре литра крови и получил серьезные ранения: осколки повредили жизненно важные магистральные сосуды.

    У мальчика дважды останавливалось сердце – и медики дважды возвращали его к жизни, отправить в Москву его было нельзя из-за тяжести состояния. Несмотря на предпринятые врачами меры, спасти мальчика не получилось, следует из сообщения губернатора в его Telegram-канале.

    «Я выражаю самые искренние соболезнования его родным и близким», – сообщил Гладков.

    Напомним, в результате обстрелов Белгородской области на детской площадке в Шебекино со стороны ВСУ один человек погиб и 30 получили ранения.

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    19 июля 2024, 06:40 • Новости дня
    Трамп собрался провести телефонный разговор с Зеленским
    Трамп собрался провести телефонный разговор с Зеленским
    @ Sarsenov Daniiar/President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В пятницу экс-президент США Дональд Трамп собирается провести телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщил CNN.

    Это будет первый разговор Трампа с Зеленским после того, как Трамп покинул Белый дом, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Напомним, Трамп неоднократно заявлял о том, что может закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. Зеленский говорил, что не верит в способность Трампа остановить конфликт на Украине за сутки. Он отметил, что Трамп не остановил конфликт в Донбассе, когда занимал пост президента США.

    Зеленский заявил: «Они не могут планировать мою жизнь и жизнь нашего народа и наших детей. Мы хотим понять, будет ли в ноябре у нас мощная поддержка США или мы останемся совсем одни».

    Кроме того, Трамп называл Зеленского величайшим торговцем среди политиков. По его словам, Зеленский после каждого визита в США получает 60 млрд долларов, а потом возвращается на Украину и говорит, что ему нужно еще.

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    19 июля 2024, 03:57 • Новости дня
    Сальдо назвал потери ВСУ при попытках закрепиться на левом берегу Днепра

    Сальдо оценил потери ВСУ при попытках закрепиться на левом берегу Днепра в 5 тыс. человек

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины, пытаясь форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу, потеряли 4–5 тыс. человек, заявил губернатор Херсонской области России Владимир Сальдо.

    Сальдо пояснил, что речь идет о потерях «за время авантюры в Крынках» с «учетом боев на других участках левобережья». Он отметил, что точные потери ВСУ установить сложно, поскольку «сотни, а то и тысячи» тел украинских военных «остаются на дне Днепра». Как заявил Сальдо, за все время в попытках закрепиться на левом берегу Днепра участвовало свыше 10 тыс. украинских солдат, передает РИА «Новости».

    Напомним, западные СМИ заявили, что солдаты и офицеры ВСУ действия по удержанию Крынок считали ненужными, жаловались на «жестокость и бессмысленность» операции.

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    18 июля 2024, 22:54 • Новости дня
    Стрелковым оружием и средствами РЭБ обезврежено 18 БПЛА в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    В четверг в приграничных районах Курской области стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы ликвидировано и обезврежено 18 украинских беспилотников, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

    Украинскому обстрелу подверглись поселок Новый Путь, деревня Елизаветовка, пункт пропуска «Суджа», села Горналь, Гуево, Гордеевка. В районе сел Гордеевка, Горналь, Бегоща, деревни Успеновка, а также в поселке Глушково произошли атаки дронов-камикадзе и сбросы с украинских коптеров.

    Пострадавших нет, но из-за украинских атак начался пожар на поле в Кореневском районе. Пожар потушили сами работники сельскохозяйственного предприятия, сообщил Смирнов в Telegram.

    Напомним, накануне в результате атаки дронов ВСУ в Курской области пострадали два мирных жителя.

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    19 июля 2024, 12:26 • Новости дня
    В офисе Зеленского произошел скандал из-за освобождения экс-разведчика Червинского

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от администрации объяснений в связи с освобождением по решению суда экс-офицера ВСУ Романа Червинского из СИЗО, пытавшегося завербовать российского летчика, заявил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    По его словам, несколько дней не затихают «страшные разборки» в администрации офиса Зеленского, он продолжает требовать объяснений решения Кропивницкого суда принял отпустить Червинского под залог, передает ТАСС.

    Дубинский отметил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак пытается убедить Зеленского в том, что экс-президент Украины Петр Порошенко подкупил судей.

    Замглавы офиса президента Олег Татаров при этом «клянется разоблачить взяточников».

    При этом по утверждению Дубинского, у Татарова «налажены необходимые бизнес-связи с окружением Порошенко», более того, что он «продал Порошенко против него самого уже с десяток уголовных дел».

    Ранее украинский суд продлил срок заключения под стражей бывшему командиру ВСУ Роману Червинскому, который в 2023 году пытался угнать российский самолет.

    Напомним, в июле 2022 года ФСБ объявила, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. Российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.

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