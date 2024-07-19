Эксперт: Меры по наведению порядка в информпространстве направлены на защиту россиян

Правозащитник Шлыков: Меры по установлению порядка в информпространстве направлены на защиту россиян

«Мы часто сталкиваемся с последствиями противоправных и преступных действий на интернет-площадках в отношении наших граждан. Доверчивые граждане часто становятся жертвами мошенничества, а порой дело доходит до прямых угроз и указаний совершить преступление или даже диверсию», – констатировал Шлыков.

«Очевидно, что анонимный формат в социальных сетях используют иностранные спецслужбы, координирующие действия неблагонадежных людей внутри нашей страны. Важно отметить, что большинство поступающих звонков осуществляется с территории Украины», – добавил эксперт.

Он отметил, что в условиях специальной военной операции и реальной информационной войны, которую ведут недружественные государства против России, социальные сети выбраны иностранными спецслужбами как эффективное информационное оружие.

«Принимаемые меры Государственной думой России по формированию суверенного безопасного отечественного интернета нацелены на достижение защищенности жизненно важных интересов наших граждан, общества и государства. Мы прекрасно осознаем, что информационная антироссийская кампания, проводимая иностранными спецслужбами, выбрала целью жизни и здоровье россиян, безопасность нашего общества и государства. Трагические примеры теракты в «Крокусе» и в Дагестане это подтвердили», – резюмировал Артур Шлыков.

Напомним, по предложению членов комитета Госдумы по информационной политике инициирован ряд актуальных законодательных мер. Парламентарии затронули противодействие анонимности в социальных сетях и теневому рынку «серых» SIM-карт, борьбу с медицинскими фейками и деструктивной деятельностью блогеров-псевдоврачей.